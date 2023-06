סיבוב בכורה: הספינה הגדולה בעולם - Icon Of The Seas, שנבנית כעת בפינלנד, יצאה לפני מספר ימים לשיט בכורה בים. זה הסיבוב הימי הראשון של האנייה הענקית, שנועד לבדוק שכל המערכות המכניות שלה מוכנות ותקינות, לקראת השקתה הרישמית בינואר 2024 במיאמי.

כשתהיה מוכנה לגמרי, ה-Icon צפויה לשבור את השיא של הספינה הכי גדולה בעולם, בו מחזיקה כרגע אניית Wonder Of The Seas, גם היא של חברת רויאל קריביאן. על פי החברה, ה-Icon משלבת בתוכה מגוון רחב של אפשרויות ופעילויות לכל המשפחה שלא נראו עד היום בעולם הקרוזים. "עם כל ספינה חדשה, אנו מעלים את הרף שלנו ומשפרים את המוצר הייחודי שאנו מספקים", אומר ג'ייסון ליברטי, נשיא ומנכ"ל קבוצת רויאל קריביאן. "מהרגע שעולים לסיפון, יצרנו לנופשים חוויה מתוכננת ומוקפדת במיוחד כדי להעניק להם את החופשה המשפחתית האולטימטיבית".

צילום: באדיבות רויאל קריביאן

ה-Icon Of The Seas תשקול כ-250,800 טון, תכלול 20 סיפונים (קומות), בהם יכולים להתארח 5,610 נוסעים ו-2,350 אנשי צוות ׁ(7,960 אנשים בסך הכל). על הספינה יהיו 2,805 חדרים, 7 בריכות שחייה, 9 בריכות בועות (ג'קוזי), 6 מגלשות מים ואת פארק המים הצף הגדול ביותר בעולם. בנוסף, על הספינה יהיו 15 מסעדות, ועשרות מזנונים וברים. ככה היא נראית היום | צילום: דניאל ארזי ככה היא תראה בסוף | הדמיה: רויאל קריביאן, יחסי ציבור

ההפלגה הראשונה של הספינה תצא כאמור ממיאמי ב-27 בינואר ותפליג במשך כשבוע באזור הקריביים.