עונת התיירות כבר בשיאה ונמלי ברחבי העולם רושמים עומסים כבדים ושיבושים שמובילים לעיכובים וביטולי טיסות. בנתב"ג מציינים כי בחודש אוגוסט הנוכחי צפויים להיות מספר ימים שבהם עומס הנוסעים יהיה גבוה במיוחד, רובם באופן לא מפתיע יהיו ימי חמישי, אך הנוסעים המגיעים לנמל התעופה צריכים לשים לב לתאריכים הבאים: 7.8–8; 10.8; 17-16.8; 21.8; 24.8.

יחד עם העומס, חוזרים שוב ושוב עיצומים של עובדים, רובם מוחים על תנאי העסקתם, כפי שהתרחש בנתב"ג בימים שישי וראשון האחרונים שבהם עובדי פריקת והעמסת הכבודה הודיעו על שביתת פתע והובילו נוסעים רבים להמתנה ארוכה.

גם באירופה בחודשים האחרונים נרשם רצף של שביתות נגד עליית האינפלציה, שכר נמוך ובלתי סדיר ותנאי עבודה גרועים. החל מנהגי רכבת בלונדון שמסרבים לעבוד שעות נוספות ועד לצוותי נמלי תעופה ששובתים בספרד, יוון ומדינות אחרות, יש זרם של אירועים המשפיעים על נסיעות וטיסות בין יעדי תיירות פופולריים באוגוסט.

השביתות מתרחשות בשיא עונת התיירות | צילום: martin SC photo, shutterstock

בריטניה

בתחילת הקיץ חברת הלואו קוסט איזיג'ט הודיעה על ביטולן של 1,700 טיסות בשל חשש לעיכובים בפיקוח האווירי. רוב הביטולים הם מנמל התעופה גטוויק, והתקיימו בחודש יולי אך כמה מהם עלולים להתקיים גם החודש. לכן על הנוסעים שטסים ללונדון עם איזיג'ט יש לוודא אז עם חברת התעופה כי הטיסות אכן מתקיימות לפחות עד ה-8 באוגוסט.

השביתות בנמל התעופה בברמינגהם בוטלו לאחר ששלוש מתוך ארבע החברות המספקות עובדי קרקע קיבלו הצעות לשכר גבוה יותר. אך פעולות שביתה ללא הגבלת זמן צפויות לשוב החל מה-15 באוגוסט, שכן עובדי תדלוק דחו לאחרונה הצעת תשלום. לפי Euronews, פעולה זו עלולה להשפיע על טיסות של חברות התעופה איזיג'ט, וויזאייר, ריינאייר, לופטהנזה, אמירייטס ו-TUI.

נהגי רכבת בבריטניה הכריזו על הפסקה מחודשת של עבודה בשעות נוספות מ-31 ביולי עד 5 באוגוסט ומ-7 עד 12 באוגוסט. מאות רכבות צפויות להיות מושפעות, אם כי הרכבת התחתית של לונדון וקו אליזבת לא ייפגעו. אם אתם מתכננים לנסוע בזמן זה, בדקו באתר הרכבת הלאומית לקבלת עדכונים, ובררו מידע נוסף על אילו רכבות עשויות להיות מושפעות.

Ticket office busy at St Pancras while the ticket machines are empty. People need humans to help them not machines. @RMTunion #SaveTicketOffices pic.twitter.com/patOMnqJme — L (@desolatedoll) August 6, 2023

פורטוגל

כמעט כל צוותי המטוסים של איזיג'ט בפורטוגל נטשו את עמדותיהם למשך חמישה ימים ביולי בגלל שהחברה דחתה את דרישותיהם להעלאה. "נראה עם חברי האיגוד אם השביתה תתרחש באוגוסט, ספטמבר, אוקטובר או בסוף השנה", אמר ריקרדו פנירואס, ראש איגוד SNPVAC, לרויטרס. נכון לעכשיו, צוותי הקרקע בשדות התעופה במדינה יצאו לשביתה ב-5 וב-6 באוגוסט, אך במידה ולא יתקיימו הבנות נוספות בין הצוותים להנהלה, שביתות נוספות צפויות להתקיים בהמשך החודש.

ספרד

איגוד צוותי האבטחה בנמל התעופה של ברצלונה, Barcelona-El Prat, הודיע על שביתה לא מוגבלת מ-10 באוגוסט (חמישי הקרוב). השביתות צפויות להתקיים בהפסקות שבועיות מיום חמישי עד שני בין השעות 4-7 בבוקר, 9-11 בבוקר ו-4-6 אחר הצהריים. הפעולה עשויה להוביל לעיכובים בבדיקה הביטחונית, לכן רצוי להקפיד ולהשאיר טווח זמנים גדול. השביתה תתקיים כמחאה מתמשכת על הפרות לכאורה של חוזה עבודה מצד ההנהלה ותנאי עבודה גרועים. שביתות הטייסים בחברת התעופה איבריה בוטלו ב-22 ביוני לאחר שבדיוני השכר נראתה התקדמות מסוימת.

רצוי לבדוק את המצב לפני ההגעה. ברצלונה | צילום: pio3, shutterstock

איטליה

לפי חברת בקרת התעבורה האווירית ENAV, לא יתקיימו שביתות בענף התעופה האיטלקית בין ה-27 ביולי ל-5 בספטמבר עקב פטור עונתי לקיץ, בהבנה הדדית על כך שמדובר בזמנים העמוסים ביותר מבחינה תיירותית. נכון לעכשיו, לא מתוכננות שביתות באיטליה, אבל עדיף לעקוב אחר עדכונים מכיוון שהמדינה חוותה מספר הפגנות ושביתות בחודשים האחרונים.

בלגיה

טייסי חברת הלואו קוסט ריינאייר בבלגיה שבתו ביולי בתגובה לקיצוץ שכר, פרוטוקולי ניהול לא הוגנים והפרות חוזים. הפעולה הוכרזה באמצעות הודעה רשמית של איגוד הטייסים הבלגי (Beca). עוד נכתב בהודעה כי המחאות יימשכו עד אוקטובר 2024, אז יפוג הסכם העבודה הקיבוצי.

Ryanair Pilots' Strike In Belgium Cancels Nearly 100 Flights https://t.co/xyLfbGNxE5 pic.twitter.com/xeWmMQXBcF — NDTV (@ndtv) July 29, 2023

צרפת

איגודי עובדים ברחבי המדינה מפגינים מאז שממשלת צרפת הציגה הצעת חוק שתעלה את גיל הפרישה מ-62 ל-64 בתחילת השנה. שביתות של בקרי תנועה בצרפת הובילו למספר עיכובים וביטולים בטיסות, כאשר ריינאייר ביטלה 400 טיסות בצרפת. עם זאת, נכון לעכשיו אין ביטולים או שביתות ידועות בצרפת באוגוסט, אך הדברים עלולים להשתנות ברגע.