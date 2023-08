Five tourists are fined £30,000 each for 'balconing' - climbing from one hotel balcony to another - as Magaluf cracks down on dangerous behaviour https://t.co/1cYFrOJCCu — World News (@worldnewstweet_) August 22, 2023

שוב ושוב נופשים, בעיקר שיכורים, מטפסים או קופצים בין מרפסות בבתי מלון במיורקה. מספר לא מבוטל של תיירים מתו במה שנקרא תאונות "בלקונינג" (מהמילה Balcony – מרפסת באנגלית) או סבלו מפציעות קשות. התופעה מתרחשת בחלקים של מיורקה, איביזה ומקומות לאורך החוף המזרחי של ספרד כמו יורט דה מאר, סאלו או בנידורם. מדובר לרוב בצעירים שחוגגים ושותים רבה אלכוהול ולעיתים אף משתמשים בסמים. חלק גדול מהתאונות הקשורות לבלקונינג אירעו במעוז המסיבות של מיורקה – עיירת החוף מגלוף (Magaluf).

השנה, העירייה של מחוז קלוויה (Calvià) החליטה להילחם בתופעה המסוכנת והענישה חמישה תיירים שביצעו בלקונינג. כל אחד מהם גורש מהמלון שבו שהה ונאלץ לשלם קנס אדיר של 36,000 אירו (קצת פחות מ-150,000 שקל), מדווח Mallorca Magazin.

Multan a cinco turistas con 180.000 euros y la expulsión de su hotel por practicar balconing en Magaluf https://t.co/WpUnEPrCu0 — EL MUNDO (@elmundoes) August 23, 2023

Multan con 180.000 euros y expulsan del hotel a cinco turistas por practicar 'balconing' en Magaluf https://t.co/OTlXYVBNii — ABC.es (@abc_es) August 22, 2023

רק בשבוע שעבר נתפס תייר נוסף במגלוף כשהוא עובר ממרפסת למרפסת. "קפיצה בין מרפסות אינה נסבלת בקהילה שלנו", אמר דובר של הרשות המקומית. בנוסף למגלוף, מוקד המסיבות פלאיה דה פלמה, הפופולרי במיוחד בקרב נופשים גרמנים ובריטים, מדווח שוב ושוב על מקרים של בלקונינג. לפי מגזין מיורקה, המוות האחרון הידוע בהקשר זה אירע שם לפני חודש, כאשר אוסטרלי בן 54 נאלץ לשלם על הפעולה הנועזת בחייו.

הבלקונינג היא כבר שנים קוץ בעיני המלונאים והמשטרה במיורקה. המגמה מסכנת החיים מעמידה גם תושבים בכוננות, כמו האישה הבריטית ג'ורג'יה האג, המתגוררת במיורקה. לאחר שהאג איבדה את חברתה, אז בת ה-19, בנפילה ממרפסת ב-2018, היא השיקה את הקמפיין "אל תשאירו חבר מאחור" (Don't Leave a Friend Behind), ובשנת 2020 היא זכתה במדליית כבוד על מחויבותה למאבק בתופעה.