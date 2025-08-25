"הפגנות מאוד אגרסיביות, אלימות, עם סממנים אנטישמיים"

על רקע המשך הלחימה בעזה, גוברות המחאות נגד ישראל ברחבי העולם ובייחוד בקצה השני של הגלובוס - באוסטרליה. במדינה, שמנעה לאחרונה את כניסתו של חבר הכנסת שמחה רוטמן לשטחה, התקיימה השבוע הפגנת ענק נגד ישראל. הישראלית יוליה פולטבסקי, שחיה במדינה כשנה וחצי ועובדת בקהילה היהודית, שיתפה בריאיון הבוקר (שני) אצל ניב רסקין על הימים הלא פשוטים שעוברים עליהם.

"האוסטרלים גם נפגעים מאוד מההפגנות, הם לא אוהבים את זה, הם סובלים מזה", סיפרה פולטבסקי על המקומיים שלא לוקחים חלק באירועי המחאה ההמוניים והרחיבה: "ההפגנות האלה משתלטות לא רק עלינו כיהודים, הן משתלטות להם פה על הערים, משבשות להם את היום, את אורח החיים, הם לא מתחברים לזה גם, הם לא בעד ההפגנות".

איך זה מרגיש מקרוב?

"התחושות הן לא נעימות, מאז שהגעתי לכאן, כבר במשך כמעט שנתיים, ההפגנות הן בכל יום ראשון, בכל הערים המרכזיות באוסטרליה. כשהגעתי לפה, הלכתי להכיר את העיר, רציתי לראות איפה אני גרה ובאמת הייתה הפגנה ביום ראשון. הפגנה מאוד אגרסיבית, אלימה, רועשת, עם סממנים אנטישמים, שלא צועקים רק די למלחמה, הם צועקים די ליהודים בגדול. יצאתי מהעיר, נכנסנו לרכב ועלו לי דמעות בעיניים. אני מרגישה שאם הם היו יודעים מאיפה באתי יכול להיות שהיו שונאים אותי עוד יותר אפילו, ההרגשה היא באמת לא נעימה".

הטון, הכמות, הכול הולך ונהיה גדול יותר?

"ההפגנות הן מאוד רועשות, אני לא יודעת אם זה אותו מיעוט שמרעיש כל הזמן את אותן הסיסמאות או שבגלל מה שקורה לאורך כל הזמן, בגלל שזה לא פוסק, נראה שזה כאן כדי להישאר. אלה אנשים שנפלו למלכודת הפייק ניוז, הרבה מאוד סטודנטים, המון מהקהילה הלהט"בית, שאני חושבת שהם לא מודעים למציאות".

את נתקלת באירועים אנטישמיים?

"אני יכולה לספר על בן זוג שלי שנכנסה אליו לבית העסק לקוחה והם ניהלו שיחת חולין, היא פנתה אליו ושאלה אותו מה הרקע שלו, מאיפה הוא, בגלל המבטא, היא ענדה שרשרת של מפת ארץ ישראל, אז הוא הצביע עליה ואמר לה 'מישראל'. היא הסתכלה עליו ואמרה לו 'פלסטין, פלסטין' ועזבה את המקום".

עד כמה את שומעת בתקשורת את הצד של ישראל?

"כשהיו פה את האירועים של האנטישמיות, הרבה מהקהילה הישראלית, ראשי ארגונים שדואגים פה לזכויות של היהודים, ההסתדרות הציונית ומקומות כאלה, מעלים לשידור אנשים שאחראיים לדבר ולהשמיע את קולם. עולים לפה אנשים מהקהילה היהודית שמספרים על מה שאנחנו עוברים וכמה זה לא בסדר, גם בחדשות האוסטרליות יש אנשים שמאוד דואגים לתמוך בישראל על אף שכל הפייק ניוז זורם אליהם".