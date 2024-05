אגם קומו (Como) באיטליה, הידוע ביופיו השליו, הוא כבר זמן רב יעד פופולרי עבור מטיילים המחפשים הפוגה בתוך הפאר של הטבע האירופי. עם זאת, מאחורי התפאורה הציורית מסתתרת בעיה גוברת – ההשפעות השליליות של תיירות יתר על המקום, עם 1.4 מיליון תיירים שמגיעים לכפרים הקטנים ומטיילים בדרכים הצרות של האזור.

בתחנת הרכבת לכיוון האגם מאות אנשים מתגודדים על הרציף, יושבים על הקיר לצד הפסים, חלק אפילו עומדים באמצע הדרך ומחכים – כולם מפחדים שלא יוכלו לעלות על הרכבת בגלל הצפיפות האיומה. סרטונים ברשתות החברתיות מצלמים את מצב החירום, שלעתים קרובות מחמיר על ידי עיכובים או ביטולים של רכבות. אבל התחבורה ברכבת היא לא הבעיה היחידה: כמה מטרים משם נמצאת נקודת העלייה למעבורת שבה שוב יש תור ארוך, במקרה זה כדי לקנות את הכרטיס ולהיות מסוגל לעלות על סירה לכיוון העיר בלאג'יו (Bellagio).

This was us waiting for the train back to Milan and it was just 4pm. We planned to stay longer when we got to Varenna but we didn't want to get stranded because the train situation was giving ghetto. So we left earlier. pic.twitter.com/vaAQ4EBprf — Star Writer (@Gyifted) May 11, 2024

העיירה הקטנטנה ורנה (Varenna), מונה סך הכל 700 תושבים אבל היא נכבשה בסערה על ידי תיירים, עם מספרים שעלו פי עשרה בשנים האחרונות. העומס מורגש במיוחד בגישה לווילה מונאסטרו (Monastero), עם הגן הבוטני המפואר, מוזיאון הבית ומרכז הכנסים: בשנת 2010 נמכרו למקום 27,734 כרטיסים, אבל בשנת 2023 נמכרו כבר 257,292 כרטיסי כניסה.

בזכות או בגלל עבודות השיקום החשובות שמבוצעות במחוז על ידי על ידי הרשויות, כבר עכשיו ניתן לשמוע מגוון של שפות מתיירים שמגיעים בעיקר מארצות הברית, גרמניה, צרפת וספרד. יתרה מזאת, אחרי אביב מוקדם עם ומזג אוויר נוח, מספרי המבקרים כבר הכפילו את עצמם בעונה זו בהשוואה לשנה שעברה, והתושבים המקומיים כבר חוששים: "אנחנו זקוקים לעזרה, הרשויות המקומיות לבדן לא יכולות לנהל זרימה כזאת גבוהה של תיירים", אומר ראש עיריית ורנה, מאורו מנזוני.

כפר קטן אבל מלא בתיירים. ורנה, איטליה | צילום: Kvitka Fabian, shutterstock

הצפיפות כבר גובלת בסכנה | צילום: Ceri Breeze, shutterstock

זינוק במספרי התיירים באגם קומו באיטליה | צילום: elesi, shutterstock

אל מזוני מצטרף קולו של ראש עיריית פרלדו (Perledo), פאביו פסטורצי, שהעיירה שלו חולקת את תחנת הרכבת הקטנה עם ורנה: "יום ראשון היה עוד יום של כאוס", הוא מסביר. "על שפת האגם ובאזור המזח היו סיורים קולינריים, פעילות התרמה לצדקה, ובשלב מסוים המשטרה נאלצה לסגור את הכביש, לדעתי בגלל יותר מדי אנשים. אי אפשר היה להיכנס לעיירה, מאות מכוניות נשלחו חזרה ונוצרו תורים באורך קילומטרים". מנזוני כתב למפקד המשטרה המקומית סרג'יו פומפוניו. "עכשיו זו שאלה של בטיחות. במשך שבועות, הנהירה הייתה כבדה על תחנת הרכבת Varenna-Perledo-Esino, שבה אין מספיק אנשי צוות להסעת מטיילים עבור אזור קטן כל כך. יש לטפל בנושא צפיפות התיירים בשיתוף עם שאר המוסדות והגופים המעורבים".

נושא עומס התיירים עמד במרכז הוועדה לבטיחות וסדר ציבורי: "פעילות אחר כוחות המשטרה יוגבר – מבטיח פומפוניו. "חשוב ששתי העיריות ישתפו פעולה עם חברות התחבורה להגדלת ערוצי התקשורת, המיועדים בעיקר לזרים, להפצת מידע שימושי במספר שפות, כדי להקל על ההגעה והשימוש באמצעי תחבורה".