"רוצחים ציונים אינם רצויים": מפגינים ביוון חיכו לספינה ישראלית – הנוסעים ירדו ושרו "עם ישראל חי"
עשרות מפגינים פרו-פלסטינים קיבלו הבוקר את פני נוסעי אוניית "מנו ספנות" בנמל ארגוסטולי שביוון עם דגלים ושלטים נגד ישראל, שבהם נכתב "רוצחים ציונים". האונייה, שיצאה מחיפה, עגנה בבירה של קפלוניה תחת אבטחה משטרתית, אך למרות הקריאות והמחאות הנוסעים הישראלים ירדו לחוף והמשיכו לטייל כרגיל כשהם שרים "עם ישראל חי"
עשרות מפגינים פרו-פלסטינים המתינו לנוסעי אוניית "מנו ספנות" שעגנה הבוקר בארגוסטולי, עיר הבירה של קפלוניה ביוון. המפגינים הגיעו לנמל עם דגלים פלסטינים ושלטים, כשעל שלט גדול אחד נכתב "רוצחים ציונים אינם רצויים. פלסטין תשוחרר".
האונייה, שיצאה בשבוע שעבר מנמל חיפה, עגנה הבוקר בעיר היוונית, שם המתינו המפגינים עם שלטים נגד פעולות צה"ל ברצועת עזה תוך כדי שהם קוראים קריאות נגד יציאתם של הנוסעים הישראלים ומביעים תמיכה בפלסטינים. "עשרות בודדות קיבלו את פנינו עם דגלי פלסטין בנמל", מספר זאבי איזמירלי, תושב אילת שנמצא על האונייה. "ראינו גם שלטים של 'ציונים רוצחים לא רצויים כאן' ועוד דברים בסגנון".
לדבריו של איזמירלי, כוחות המשטרה המקומיים נערכו לחיכוך בין המפגינים לנוסעים הישראלים ולא היה שום עיכוב בירידה מהאונייה או אזהרה כלשהי. "ירדנו בבטחה לטייל ברחבי העיר, המפגינים האלה לא יעצרו אותנו. הם ידעו שנגיע למקומות המתוירים אחרי שנרד מהאונייה וגם שם המתינו מפגינים שצעקו 'פרי פלסטיין' ו'רוצחים', אבל הם לא הרתיעו אף אחד וכל הישראלים התחילו לשיר 'עם ישראל חי' ושירי ארץ ישראל. לא ניתן לאף אחד לשנות את התוכניות שלנו ולפגוע בנו. יש גם נוכחות משטרתית בכל מקום, לא היו אירועים אלימים מלבד הצעקות והקריאות שלהם".
כזכור, בקיץ האחרון עלתה יוון לכותרות לאחר שבמדינה התקיימו שלל הפגנות ומחאות נגד מטיילים ישראלים. בסוף חודש יולי הגיעו מפגינים לנמל האי סירוס וחיכו לנוסעי אוניית "קראון איריס" של מנו ספנות. בשונה מהמקרה הנוכחי, אז נאלצה הספינה להמתין שעתיים בנמל לפני שהמשיכה ליעד הבא שלה מחשש לפגיעה אפשרית בנוסעים.