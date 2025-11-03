האונייה, שיצאה בשבוע שעבר מנמל חיפה, עגנה הבוקר בעיר היוונית, שם המתינו המפגינים עם שלטים נגד פעולות צה"ל ברצועת עזה תוך כדי שהם קוראים קריאות נגד יציאתם של הנוסעים הישראלים ומביעים תמיכה בפלסטינים. "עשרות בודדות קיבלו את פנינו עם דגלי פלסטין בנמל", מספר זאבי איזמירלי, תושב אילת שנמצא על האונייה. "ראינו גם שלטים של 'ציונים רוצחים לא רצויים כאן' ועוד דברים בסגנון".

לדבריו של איזמירלי, כוחות המשטרה המקומיים נערכו לחיכוך בין המפגינים לנוסעים הישראלים ולא היה שום עיכוב בירידה מהאונייה או אזהרה כלשהי. "ירדנו בבטחה לטייל ברחבי העיר, המפגינים האלה לא יעצרו אותנו. הם ידעו שנגיע למקומות המתוירים אחרי שנרד מהאונייה וגם שם המתינו מפגינים שצעקו 'פרי פלסטיין' ו'רוצחים', אבל הם לא הרתיעו אף אחד וכל הישראלים התחילו לשיר 'עם ישראל חי' ושירי ארץ ישראל. לא ניתן לאף אחד לשנות את התוכניות שלנו ולפגוע בנו. יש גם נוכחות משטרתית בכל מקום, לא היו אירועים אלימים מלבד הצעקות והקריאות שלהם".