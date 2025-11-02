חן אזולאי, בת 27, עברה להתגורר בקוסמוי לפני כשנה וחצי יחד עם בעלה, דניאל. "אחרי החתונה שלנו תכננו את ירח הדבש בתאילנד, ובשבעה באוקטובר גויסנו למילואים אז דחינו את הטיסה. לאחר כמה חודשים, טסנו לחודש וחצי של נופש מדהים בתאילנד המדהימה, ושנינו ידענו שאנחנו רוצים להישאר כאן. חזרנו לישראל רק בשביל להביא את הכלבה לכאן", מספרת חן בשיחה עם mako.

עם המעבר לאי הפופולרי, חן פתחה עסק לסוכנות תיירות, והיא משווקת אטרקציות, מלונות וסגירת מסלולים ברחבי המדינה, ודניאל מנהל עסק לסוכנות אופנועים וקטנועים. שניהם עובדים בעיקר עם תיירים מישראל שמגיעים לטייל בתאילנד.

בחודש האחרון, כשהחל גל התלונות נגד צעירים ישראלים שנופשים בעיקר בקופנגן ובקוסמוי והמחאה של מקומיים נגד בעלי עסקים ישראליים שלטענתם "משתלטים" על השטח, חן ודניאל חשבו כיצד הם יוכלו לסייע לשיפור התדמית והמצב. "ממש כאב לנו לראות ולשמוע את מה שקורה. כי בתור אנשים שחיים כאן ומטפחים מערכות יחסים וחברויות עסקיות עם התאילנדים, הפריע שזו הסיטואציה שנוצרה ושיש כאלו שלא מכבדים את הכללים ופוגעים בשם הטוב שלנו".

בני הזוג החליטו לאסוף כסף מחברי הקהילה הישראלית שמתגוררים בקוסמוי, לטובת תרומות לבית ספר לילדים עם מוגבלות. "יצרנו קשר עם כל בעלי העסקים הישראלים כאן, והצלחנו לאסוף סכום מאוד יפה. כולם נרתמו לעזור ולסייע. אחרי שכל הסכום היה בידינו, ניגשנו לסופר מקומי ורכשנו המון המון דברים. דניאל נסע עם כמה מחבריו האופנוענים לבית הספר, והם הביאו להם שקיות גדושות במזון יבש, מוצרי ניקיון, בגדים וצעצועים. זה היה סופר מרגש, הייתה הירתמות מדהימה של הישראלים כאן".

