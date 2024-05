View this post on Instagram A post shared by Jessica Bella Band (@jessicabellamusic)

כמטיילים, לעתים קרובות אנו מוצאים את עצמנו נסחפים בהתרגשות של חקר יעדים חדשים, אבל בתוך כל הריגוש הזה קיימת מציאות מפוכחת שאי אפשר להתעלם ממנה - חוקים מקומיים ועונשים נוקשים על נוסעים שמבצעים עבירות. כך למשל בחברות תעופה אסייתיות, שמודיעות לנוסעים שלהם בעודם באוויר, כי הברחת סמים למדינה היא עבירה שעונשה הוא מוות.

מוזיקאית אמריקנית בשם ג'סיקה בלה העלתה לעמוד האינסטגרם שלה סרטון שבו היא מתעדת את טיסתה בחברה דרום-אסייתית, כשברקע נשמעת הכרזה מוקלטת: "נוסעים יקרים, אנחנו רוצים להזכיר לכם שהחזקת סמים או סחר בהם היא עבירה חמורה שעלולה לגרור איתה עונש מוות".

מודיעים לנוסעים עוד לפני הנחיתה. ליון איירליינס | צילום: Southtownboy Studio, shutterstock

הסרטון שפירסמה ג'סיקה הגיע לכמעט חצי מליון צפיות ואלפי שיתופים. המוזיקאית שאלה את עוקביה אם "אי פעם נתקלתם בכזאת הודעה במהלך הטיסה?", והחלה דיון בין המגיבים. אחד מהעוקבים כתב: "אז כנראה שזה לא משהו נורמלי מחוץ לאינדונזיה?", כשאחרים הגיבו לו כי מדובר בעניין שאינו מקובל במקומות אחרים. לאותה תגובה כתב עוקב אחר כי הוא אינו מבין מדוע חברת התעופה מכריזה על העונש: "למה שיהרגו מישהו כי הוא צורך סמים? אין לזה הצדקה".

רבים מהמגיבים כתבו כי הם מכירים את ההכרזה המוקלטת מנחיתה במספר מדינות באסיה ובנוסף לאינדונזיה גם סינגפור ומלזיה. גולשת בשם לין מאירלנד כתבה כי היא שמעה את ההכרזה גם ביעדים אחרים: "שמעתי את זה כשנחתתי בבנגקוק בירת תאילנד ומנילה בירת הפיליפינים. ראו הוזהרתם".

Take a bribe? Give a bribe? What is an appropriate punishment in #Malaysia. Debate continues on whether #death or #caning should be options. This sign at airport aimed at drug dealers is a reminder that the caning/death discussion is not abstract.https://t.co/C8HprRX3Br pic.twitter.com/FiWynSDu5v — Frank Brown (@ScupEater) October 29, 2018

כפי שציינו רבים בתגובות, מאחורי הקלעים חברות תעופה אסייתיות פועלות ללא לאות כדי להבטיח את אכיפת חוקי הסמים במטוסיהן. בדיקות ביטחוניות קפדניות, בדיקות כבודה יסודיות ושיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק הם רק חלק מהאמצעים שננקטים כדי לאתר ולהרתיע עבריינים. מרגע הצ'ק-אין של הנוסעים ועד הירידה הסופית, ערנות היא ערך עליון, ושום עבירה לא נעלמת מעיניהם. כמו כן, חברות תעופה אסייתיות רבות דואגות להציב שלטים טרם העלייה למטוס שבהם נכתב כי על הנוסעים להיות מודעים לעונשים הכבדים, ובהם עונש מוות לסחר והחזקת סמים ביעד.

While applying for visa, these countries make it very clear that the penalty for trafficking narcotics is death. You arrive the countries & they have signs at their airports/metros reiterating that they kill drug peddlers yet you go ahead to push drugs? Na wa! pic.twitter.com/C0Q5jiSg9j — Aijay (@Hejeoma) July 31, 2019

למרות חומרת העונשים, ייתכן שחלק מהמטיילים לא מודעים לחוקים הנוקשים של עבירות סמים במדינות בהן הם מבקרים. עם זאת, בורות אינה תירוץ, ועבריינים יישאו באחריות למעשיהם. כך למשל בקיץ שעבר תיירת בת 19 שנתפסה עם סמים בנמל התעופה של באלי באינדונזיה נידונה ל-11 שנות מאסר, כשהיא הצליחה להימלט מעונש מוות על ידי כיתת יורים, העונש שנגזר עליה תחילה.