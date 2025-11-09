"זה מבחיל": ככה עובד המלון נתפס מנקה את הסדינים

עובד בבית המלון Expressway Suites שבצפון דקוטה, ארה"ב, נתפס "עושה כביסה" - כשהוא משליך סדינים לאמבט של הג'קוזי, כפי שתועד על ידי אורחים מזועזעים. לטענת ההנהלה מדובר בשיטה שנועדה להסיר כתמים, אלא שכעת חקירה נפתחה מצד רשויות הבריאות במדינה, כפי שמדווח היום (ראשון) ה"ניו יורק פוסט".

אורחים במלון, ששוכן בעיר פארגו, ישבו ליד הבריכה בעת שצילמו את העובד מכניס את הסדינים למים בג'קוזי, שמכילים כלור, ומערבב אותם בעזרת מקל מטאטא.

"בהתחלה חשבתי שאולי הג'קוזי מושבת, שהניקוז לא עובד, שהם מנסים לספוג את המים, אבל אז הוא התחיל להוסיף עוד סדינים לשם, ואמרתי לעצמי, 'מה קורה פה?'" סיפרה האורחת אלכס קנמיל לתחנת KVLY. "זה מבחיל. הם צוחקים? אנחנו ישנים על הסדינים האלה? ממש נגעלתי", הוסיפה.

המלון כאמור טען כי הסדינים שעל מיטות האורחים נשטפים ב"דרך מסורתית" והסביר שהג'קוזי שימש להסרת כתמים מהבדים. "הסדינים מוכנסים לג'קוזי כדי להסיר כתמים קטנים מאוד, ואז מרוקנים את המים. אחר כך מנקים את הג'קוזי ביסודיות בעזרת מכשיר ניקוי עמוק", אמר עובד המלון לאורחת המזועזעת בשיחת טלפון מוקלטת.

הנהלת המקום מסרה כי הם נוקטים בשיטה הלא-שגרתית רק כמוצא אחרון לניקוי המצעים - וכי העובדים רשאים לעשות זאת רק כאשר הבריכה סגורה. עובדים בכירים במלון טענו כי הם מניחים את הסדינים בג'קוזי רק לאחר שעות הפעילות של הבריכה וציינו כי העובד קיבל נזיפה על כך שעשה זאת לעיני האורחים, כך לפי הדיווח. המלון, מסר כעת לאורחים כי הוא בודק מול רשויות הבריאות העירוניות אם השיטה בטוחה.

למרות שהג'קוזי מכיל ריכוז גבוה של כלור, מומחי בריאות מזהירים כי הוא מלא באחוז גבוה של נוזלי גוף שעלולים לשמש קרקע פורייה לגידול חיידקים. המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) מצאו כי אמבטיות ג'קוזי שונות מהוות מקור משמעותי למחלות כולל מחלות נשימה, מחלת הלגיונרים ו"פריחת ג'קוזי", במיוחד כאשר תחזוקת המים לקויה.