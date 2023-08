(US) - United Airlines Pilot, Kenneth Henderson Jones, 63, Charged With Criminal Mischief For Destroying Denver Airport Parking Barrier With An Axe#shuttletvnews pic.twitter.com/O1piRLsVUD — ShuttleTV (@shuttletvnews) August 20, 2023

טייס יונייטד איירליינס הואשם בביצוע תקיפה עם גרזן על מחסום בחניון. האירוע התרחש ב-2 באוגוסט, כאשר הטייס קנת' הנדרסון ג'ונס גרם לנזק של כ-700 דולר לשער מגרש החניה בנמל התעופה הבינלאומי של דנוור, על פי CBS News Colorado.

בסרטון שצולם בנמל התעופה, ניתן לראות את ג'ונס, בן 63, משתמש בגרזן כדי לפגוע בשער 23 פעמים לפני שהוא נלקח מהמקום. לאחר מכן התעמת ג'ונס עם איש צוות בנמל התעופה ובסופו של דבר עוזב את הגרזן כאשר עובד שני התערב. לפי סוכנות הידיעות AP, העובד אמר למשטרה שהוא הצליח לקחת את הגרזן לאחר שנאבק עם ג'ונס. הטייס נלקח למעצר על ידי משטרת דנוור לאחר שרץ לתוך שדה סמוך. למרות המריבה, לפי הדיווחים לא היו פגיעות גופניות.

דו"ח של שריף מחוז אדמס שהגיע לידי AP קובע שג'ונס טען שהוא רוצה לאפשר לנהגים לעזוב את החניון בגלל שישה כלי רכב שחסמו כל אחד משלושת שערי היציאה של החניון. במשטרה המקומית אומרים כי קנת' אמר להם "פשוט הגעתי לנקודת השבירה שלי", אמרו במשטרה.

CBS קולורדו דיווחה כי אנשים שלא אמורים לחנות בחניון קיבלו אישורי חניה וגרמו להפרעה. לפי CBS קולורדו, ג'ונס אמר שהוא "ניסה להיפטר מבעיות עבור כל מי שהמתין".

סרטון מנמל התעופה הבינלאומי של דנוור מראה ככל הנראה את ג'ונס כבול באזיקים ומדבר עם השוטרים. הוא נראה נוסע משם לאחר שהמשטרה שחררה אותו ממעצר. לפי הדיווחים לטייס בן ה-63 אין עבר פלילי במדינת קולורדו. לפי ABC 7 שיקגו, ג'ונס הואשם בעבירה פלילית, והוא אמור להופיע בבית המשפט של מחוז אדמס ב-25 בספטמבר.

דובר יונייטד איירליינס אמר כי הטייס הוסר מאז מלוח הטיסות ו"נמצא בחופשה בזמן שיונייטד מנהלת חקירה פנימית".