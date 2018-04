בשבוע שעבר דווח על מקרה חמור בו מנוע של חברת התעופה האמריקאית סאות'ווסט התפוצץ במהלך טיסה מניו יורק לדאלאס זמן קצר לאחר ההמראה. כתוצאה מכך, לחץ האוויר במטוס ירד, מסכות החמצן נפלו, המטוןס ביצע נחיתת חירום ונוסעת אחת נשאבה החוצה באופן חלקי מהחלון שהתנפץ בעקבות הפיצוץ. שעות ספורות לאחר מכן נקבע מותה. >> לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש המקרה המזעזע עדיין נמצא בשלבי חקירה, אך ככל שעובר הזמן מתגלים עוד ועוד ליקויים שליוו את האירוע החמור הזה. אחד מהליקויים הללו נחשף בעזרת התמונות שהעלו הנוסעים עצמם ברגעי האימה, לאחר ששמו על עצמם את מסיכות החמצן. מהתמונות ניתן לראות שברגע האמת כמעט כל הנוסעים שמו את מסיכות החמצן, שנועדו לעזור להציל את חייהם, בצורה לא נכונה. פיצוץ מנוע מטוס | צילום: יוטיוב\BNO New

הראשון ששם לב טעות הקריטית הזו שעשו כמעט כל הנוסעים היה הדייל לשעבר בשם בובי לורי. "אתם חייבים להקשיב לדיילים", כתב לורי בטוויטר. "כמעט כולם בתצלום לובשים את המסכה בצורה לא נכונה. תורידו את הפלאפונים, תפסיקו עם הסלפי ותקשיבו. אתם צריכים לכסות גם את הפה וגם את האף". PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm — Bobby Laurie (@BobbyLaurie) 17 באפריל 2018

גם אתם כנראה מתחילים להיזכר עכשיו בהוראות הבטיחות שמעבירים הדיילים בתחילת כל טיסה, אלה שרובנו לא מקשיבים כי אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים וזוכרים הכל. בהוראות הבטיחות הללו מוסבר בצורה ברורה שכשאר המסכות נופלות יש קודם כל לשים אותן על עצמך ורק אחרי זה לעזור למי שיושב לידך. כמו כן, יש לשים אותן על הפנים בצורה כזו שהן יכסו את הפה והאף ביחד ולנשום רגיל. הוראות הבטיחות הללו הן חשבות ויכולות לעשות את ההבדל באירועי קיצון מסוג זה. כאשר יש ירידת לחץ אוויר בצורה מהירה (למשל, אם מתנפץ חלון המטוס בגובה רב) מסיכות החמצן שומרות על כך שנוכל להמשיך לנשום בצורה רגילה ולא נחוש תסמינים (סחרחורות, בעיות ראייה, חוסר הכרה וכו') שיקשו עלינו להתפנות ולבצע פעולות בסיסיות שיכולות להציל לנו את חיים. דיילת מדגימה הרכבת מסיכת חמצן | צילום: אימג'בנק / Thinkstock בשורה התחתונה: בפעם הבאה שאתם עוברים תדריך בטיחות לפני הטיסה, הקפידו לתת ליידים את מלוא תשומת הלב. ההסברים שהם נותנים יכולים להציל לכם את החיים. {title}





