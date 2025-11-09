בני זוג איראנים שהגיעו בשבוע שעבר לנמל התעופה במאוריציוס לחופשה יחד עם בנם הצעיר, נעצרו על ידי גורמי הביטחון בשדה לאחר שנתפסו עם דרכונים ישראליים שאיתם הם ביקשו להיכנס לאי.

השניים עוררו חשד בביקורת הגבולות לאחר שהדרכונים שהציגו לא תאמו למסמכים שהיו ברשותם. שוטרי הגבולות של האי החליטו לבדוק את הנושא לעומק ועיכבו את בני המשפחה האיראנים. הם יצרו קשר עם נציגי רשות האוכלוסין וההגירה בישראל באמצעות האינטרפול והעבירו את הדרכונים הישראליים לבדיקה.

יריב שפיר, מומחה לנושא הזיופים במנהל ביקורת הגבולות, זיהה שמדובר בניסיון תרמית. מחקירה שביצעו ברשות האוכלוסין וההגירה עלה כי הדרכונים עצמם הוגדרו כגנובים לאחר שהישראלים שפרטיהם היו על הדרכון דיווחו על האובדן. דף המידע בדרכון נמצא כמזויף.

צילום: רשות האוכלוסין וההגירה

לאחר הליך הבירור המהיר של גורמי הביטחון בשדה במאוריציוס עם הרשויות בישראל, בני המשפחה נעצרו על ידי הרשויות המקומיות וכניסתם לאי סורבה. "הנציגים שלנו עם אצבע על הדופק תמיד, וכל מקרה שכזה נבדק לעומקו כדי לזהות מגמות ולמנוע אותן", אמר מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, בני יוסף. "שימוש בדרכון ביומטרי מפחית את היכולת להתחזות, מבלי שהרשויות יזהו זאת".