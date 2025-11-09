משפחה איראנית נתפסה במאוריציוס עם דרכונים ישראליים מזויפים
בני זוג איראנים נעצרו בנמל התעופה במאוריציוס לאחר שנתפסו על ידי גורמי הביטחון בשדה עם דרכונים ישראליים, שאותם הציגו בכניסה לאי. השניים, שהגיעו עם בנם הצעיר, עוררו את חשדם של העובדים, שפתחו בבדיקה משותפת עם האינטרפול ורשות האוכלוסין. הרשויות בישראל דיווחו כי מדובר בדרכונים מזויפים, והמשטרה המקומית עצרה את בני המשפחה
בני זוג איראנים שהגיעו בשבוע שעבר לנמל התעופה במאוריציוס לחופשה יחד עם בנם הצעיר, נעצרו על ידי גורמי הביטחון בשדה לאחר שנתפסו עם דרכונים ישראליים שאיתם הם ביקשו להיכנס לאי.
השניים עוררו חשד בביקורת הגבולות לאחר שהדרכונים שהציגו לא תאמו למסמכים שהיו ברשותם. שוטרי הגבולות של האי החליטו לבדוק את הנושא לעומק ועיכבו את בני המשפחה האיראנים. הם יצרו קשר עם נציגי רשות האוכלוסין וההגירה בישראל באמצעות האינטרפול והעבירו את הדרכונים הישראליים לבדיקה.
יריב שפיר, מומחה לנושא הזיופים במנהל ביקורת הגבולות, זיהה שמדובר בניסיון תרמית. מחקירה שביצעו ברשות האוכלוסין וההגירה עלה כי הדרכונים עצמם הוגדרו כגנובים לאחר שהישראלים שפרטיהם היו על הדרכון דיווחו על האובדן. דף המידע בדרכון נמצא כמזויף.
לאחר הליך הבירור המהיר של גורמי הביטחון בשדה במאוריציוס עם הרשויות בישראל, בני המשפחה נעצרו על ידי הרשויות המקומיות וכניסתם לאי סורבה. "הנציגים שלנו עם אצבע על הדופק תמיד, וכל מקרה שכזה נבדק לעומקו כדי לזהות מגמות ולמנוע אותן", אמר מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, בני יוסף. "שימוש בדרכון ביומטרי מפחית את היכולת להתחזות, מבלי שהרשויות יזהו זאת".
"בשנים האחרונות נתפסו זרים, בדרך כלל איראנים, שניסו להיכנס לקנדה, הולנד, פרו, ארגנטינה ועוד מדינות עם דרכונים ישראליים מזויפים", אומרים ברשות. "לפעמים מדובר ביחידים ויש פעמים שמדובר ממש במשפחה שלמה. בדרך כלל יש זיופים חובבניים כמו כיתוב מרושל, פונטים בגדלים שונים, חוסר התאמה בין העברית לאנגלית, אבל יש גם זיופים מתוחכמים יותר שבסוף עולים עליהם בגלל תשומת לב של הרשויות הזרות והדרכון הביומטרי".