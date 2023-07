גשמים עזים הביאו לשטפונות קטלניים בצפון הודו, כאשר בירת המדינה, ניו דלהי, רשמה את יולי הגשום ביותר מזה 40 שנה, על פי הרשויות ודיווחים מקומיים. הגשמים גרמו לשיטפונות ומפולות, והביאו למותם של לפחות 22 בני אדם, בעיקר בצפון מדינת הימאצ'ל פראדש (Himachal Pradesh).

אזור זה של הודו נחשב לאחד היעדים האהובים על מטיילים ישראלים, ובעקבות השיטפונות שפגעו בתשתיות רבות בכמה יישובים קיימת סכנה ממשית למטיילים השוהים בצפון המדינה. אתמול (ראשון) פרסמו הרשויות בהודו התראות חמורות, המצביעות על רמת האיום הגבוהה ביותר, עבור המדינות הצפוניות של הימאצ'ל פראדש, אוטרקהנד, פנג'אב והריאנה. אזהרות מפני מפולות סלעים ובוץ פורסמו גם לאוטראקהנד והימאצ'ל פראדש.

נמשכים מאמצי החילוץ של בני אדם שנקלעו לשיטפונות ברחבי הימאצ'ל פראדש. בתחילת היום חולצו 27 בני אדם ממלון מוצף ברובע קולו ליד נהר הביאס העולה על גדותיו. בחמשת הימים הקרובים, צפוי "גשם כבד עד כבד מאוד" באזורים הצפוניים של פנג'אב, הריאנה, צ'אנדיגאר, דלהי, רג'סטאן ואוטר פראדש החל מהיום (שני), כך מסרה המחלקה המטאורולוגית אתמול.

Heavy Rain Triggers Landslides, Flash Floods Across North India, Several Killed https://t.co/qF0Zgevglj pic.twitter.com/IfOdqpGdy5 — NDTV News feed (@ndtvfeed) July 10, 2023

הודו נמצאת בעיצומה של עונת המונסון, שיכולה להימשך מאפריל עד ספטמבר. עם זאת, מדובר במזג אוויר קיצוני למדי, ובחברת "כלל ביטוח ופיננסים" שלחו מסרונים למטיילים ישראלים באזור והתריעו בפניהם על מצב מזג האוויר, וצירפו הנחיות וכללי התנהגות לשמירה על ביטחונם. במקביל צוותי החילוץ של "מגן איתור וחילוץ" נמצאים בכוננות באזור ומצויים בקשר עם הגורמים המקצועיים בשטח. המטרה היא להיות בקשר עם המטיילים למקרה שייקלעו למצוקה עקב השיטפונות ולסייע לחילוצם באופן מידי.

Heavy incessant Monsoon rains unleash mayhem in north India with floods, landslips, road and bridge washouts, widespread inundation and deaths as well.#MonsoonFury #RainChaos #NorthIndiaFloods pic.twitter.com/NFVhibTO3d — OTV (@otvnews) July 10, 2023

הנחיות למטיילים באזור:

בשלב זה, אם אתם במקום בטוח, מומלץ לא לצאת לשום נסיעה, כיוון שהרבה מהכבישים אינם בטוחים, וייתכן והם הרוסים וחסומים.

אין לצאת לטיול רגלי במזג האוויר הנוכחי, גם אם יש הפוגה רגעית.

אם אתם נמצאים בסמוך לזרימת מים, אין להתקרב לגדה, ולא להתקרב לקצוות הכבישים, הם עלולים להתמוטט.

בעת שיטפון בתוך שטח כפרי, יש לעלות לנקודה הגבוהה ביותר ולהשאר שם, עד חלוף מזג האוויר הסוער.

בשום מצב לא נכנסים למים זורמים, מדובר בסכנת חיים ממשית.

הנחיה ספציפית לנמצאים בכפרים בעמק פרווטי: ביממה הקרובה וכל עוד מזג האויר ממשיך להיות סוער, אין לצאת מהכפרים ולא לנסות לרדת בחזרה לקאסול. ההליכה בעמק מסוכנת מאוד בתנאים הנוכחיים, יש להישאר במקום מוגן.

מכלל ביטוח ופיננסים נמסר: "אנו דואגים כל העת לשלום מבוטחינו. עם היוודע הדבר אודות מזג האוויר הקיצוני ששורר בצפון הודו, שלחנו הודעת SMS עם הנחיות בטיחות והחשיבות בנקיטת משנה זהירות למבוטחינו בהודו, למען שמירה על ביטחונם. כמו כן, צוותי חברת החילוץ שלנו, 'מגן איתור וחילוץ' מצויים בכוננות באזור, ואנו תקווה שלא נזדקק להם".

Heavy rain in India’s capital Delhi has caused parts of the city to flood, leaving residents stranded and vehicles at a standstill.



#DelhiRains #Weather #India pic.twitter.com/AuT2zdyv59 — BBC News India (@BBCIndia) July 9, 2023

בחודש שעבר, כמעט חצי מיליון בני אדם בצפון מזרח הודו נפגעו מהצפות קשות לאחר שגשם פקד את האזור וציקלון Biparjoy פגע בחוף המערבי של המדינה, הפך כבישים לנהרות והטביע כפרים שלמים. כמו כן, המדינה גם נפגעה מגלי חום קשים הקיץ, שהדגישו את העובדה שתושבי האומה המאוכלסת ביותר בעולם הם מהפגיעים ביותר להשפעות משבר האקלים.