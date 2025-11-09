גבר כבן 31 נעצר לפני מספר ימים לאחר שצייר צלבי קרס בדם אמיתי על כ-50 כלי רכב בעיר הגרמנית הנאו (Hanau), הסמוכה לפרנקפורט. בנוסף, הוא גם השחית קירות בניינים ותיבות דואר.

על פי המידע הראשוני שסיפק המשטרה, האדם שנעצר הינו ממוצא רומני ובבדיקת ינשוף שנעשתה לאחר שנעצר בביתו, נמצא שרמת האלכוהול בדמו גבוהה מאוד. עוד נמסר שהסיבה לאירוע החריג נובעת מתקרית שהתרחשה מוקדם יותר במקום עבודתו והוא יישלח לבדיקה פסיכיאטרית.

A 31 year old man smeared his blood on house walls, cars and mailboxes in Hanau, drawing swastikas. He had a high blood alcohol level and is now being held in a psychiatric clinic for examination. pic.twitter.com/JEC9cU0J89 — Adam (@socdemAdam) November 7, 2025

סגן נשיא בית הנבחרים הגרמני, אומיד נוריפור, אמר שהאירוע הותיר אותו ללא מילים ויש לפתור אותו במהירות: "מעשה זה פוגע בלב ליבה של הנאו ופותח מחדש את פצעי מתקפת הטרור של הימין הקיצוני לפני חמש שנים", כאשר הוא מתייחס להריגתם של תשעה בני אדם על ידי חמוש בהנאו בפברואר 2020.

הרשויות המקומיות פנו מוקדם יותר לציבור בבקשה לקבל עוד מידע.