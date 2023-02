Shame on you @anadolujet ! We are more than 5 flights trying to speak only with 1 person. All the flights are cancelled and you only offer 1 person to speak with? Amazing…. @TurkishAirlines we need help and solutions #istanbul #istanbulairport pic.twitter.com/FyNVdR1cLq — Tati Melamud (@tatimelamud) February 5, 2023

רעידת אדמה עוצמתית ברעש של 7.8 התרחשה הלילה (בין ראשון לשני) סמוך לשעה 03:15 לפנות בוקר באזור דרום טורקיה באזור הגבול עם סוריה, והורגשה גם בישראל. על פי הדיווחים נכון לעכשיו מאות בני אדם נהרגו ומאות נוספים נפצעו. רעידת האדמה העוצמתית גרמה לנזק אדיר ולקריסת עשרות בניינים.

בתוך כך, בכל הנוגע למטיילים ישראלים, ממשרד החוץ נמסר שעד כה לא ידוע על נפגעים ישראלים, היות ולא מדובר באזור מאוד מתוייר. יחד עם זאת, בהנחיית שר החוץ אלי כהן והמנכ"ל רונן לוי, מתקיים בשעה זו דיון חירום במרכז המצב של משרד החוץ בעקבות רעידת האדמה הקשה.

גם בחברות הנסיעות ציינו בפנינו שלא נרשמו ביטולים או שינויים כלשהם בגלל רעידת האדמה והטיסות כעת לא מושפעות מכך. יחד עם זאת, אם ייתכנו שיבושים כלשהם זה בגלל הקור הקיצוני במדינה. "חשוב להדגיש שמשיחות שלנו הבוקר עם הנציגים של קווי חופשה באנטליה, היעדים הפופולארים בקרב הישראלים לא נפגעו כלל והכל מתנהל כסדרו מבחינת שדות תעופה בתי מלון ואטרקציות", אומר אילן שלו סמנכ"ל השיווק של קבוצת הדקה ה-90.

בתוך כך, מספר טיסות מהארץ למדינה נדחו בגלל תנאי מזג אוויר קשים ששוררים כעת באזור איסטנבול ומלווים ברוחות עזות וטמפרטורות שמתקרבות ל-0 מעלות. גם בנמל התעופה של איסטנבול נרשמו עומסים גדולים מאוד בגלל מספר ביטולים של טיסות שנבעו מתנאי מזג האוויר.

Rescue teams are waiting for a plane at Istanbul airport.



Worst of all, there is a terrible storm in the weather. I don't know how they will fly.#deprem #İstanbul pic.twitter.com/rJzme0yHJS — Zia Ullah Khan (@ZiaUlla78414856) February 6, 2023

There are about 240 canceled #flights at #IstanbulAirport. #TurkishAirlines informed that there are 166 international flights canceled due to #snow in #Istanbul, and that this number will increase. pic.twitter.com/a7337ed6lG — Turkey Türkiye (@HispanatoliaEN) February 4, 2023

בטורקיש איירליינס הודיעו היום שיאפשרו שינוי טיסה בחינם למי שמחזיק בטיסות לטורקיה עם החברה בין התאריכים 6-21.2, לתאריכים חדשים עד ה-31.3.