And there goes another tourist: this time a a 21-yo British man, known as Alexander, was arrested in Bangkok for defaming a restaurant in Phuket. His crime? Leaving a negative review. He was charged under the computer crime law, entering false information into a computer system. pic.twitter.com/gARzeIuz5w — ThaiMythbuster (@thaimythbuster) May 10, 2024

תייר בריטי בתאילנד מצא את עצמו במרכזה של פרשה מול המשטרה המקומית בתאילנד בגלל שהחליט לנקום בבית עסק באי פוקט. על פי הדיווחים מתאילנד, התייר אלכסנדר בן ה-21 נעצר על כך שפרסם כביכול ביקורות שליליות מזויפות על מסעדה בפוקט.

הצרות החלו כאשר אלכסנדר, על פי הדיווחים, ניסה להשתמש במסעדה כקיצור דרך לביתו, אך סורב כניסה משום שלא היה לקוח. בכוונה ככל הנראה להתנקם, אלכסנדר גייס את חבריו להציף את המסעדה בביקורות של כוכב אחד, מה שגרם לדירוג שלה לצנוח מ-4.8 כוכבים מכובדים ל-3.1.

בעל המסעדה שהופתע מהשטף הפתאומי של הביקורות השליליות וההשפעה הפוטנציאלית על העסק שלו, הגיש תלונה במשטרה נגד התייר הבריטי כשזיהה אותו בין הכותבים של הביקורות החדשות. הדבר הוביל למעצרו של אלכסנדר על ידי לשכת החקירות המרכזית בדירתו החדשה בבנגקוק. צו המעצר, שהוצא באוגוסט האחרון, מאשים אותו בפשע עם כותרת מפתיעה: "הזנת נתוני מחשב כוזבים העלולים לגרום נזק לציבור הרחב".

אלכסנדר טוען לחפותו אך כעת עומד בפני הליכים משפטיים בפוקט לאחר שהועבר לתחנת המשטרה באי. זה עלול להוביל למאסר של עד חמש שנים וקנס של עד 100,000 באט (10,000 שקלים) לפי החוק התאילנדי. "החשוד הועבר לקצין החקירות של תחנת משטרת בעיר סחו שבפוקט לצורך המשך צעדים משפטיים", אמר ג'ומפאריט קאוורונג, רב-סרן במשטרה מהמחלקה לדיכוי הפשע, לפי הטלגרף הבריטי. בתאילנד יש חוקים נוקשים מאוד נגד לשון הרע והמערכת המשפטית מטילה את נטל הראיות על החשוד ולא על המאשים, ציין המקור.

לא מדובר באירוע בודד, ובשנת 2020, תייר אמריקני בפוקט למד בדרך הקשה על חוקי ההשמצה הנוקשים של תאילנד. הוא נעצר בשל ביקורת שלילית באתר הביקורות טריפאדוויזר שהאשימה בית מלון ב"עבדות מודרנית" של העובדים במקום. התייר שוחרר בסופו של דבר לאחר התנצלות, אך המקרה משמש כסיפור אזהרה עבור תיירים המבקרים בתאילנד, שם אפילו לביקורות שלכאורה לא מזיקות יכולות להיות השלכות חמורות.