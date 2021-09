The first phase of #Guangzhou international health post station, which is specially used for isolation and health services for inbound passengers, will be put into operation recently, which provides a solid guarantee for winning the battle of epidemic prevention and control. pic.twitter.com/5dCpcoEnhf — Lili Mou (@LiliMou28) September 22, 2021

בזמן שמדינות מסביב לעולם מתחילות להיפתח לתיירים, גם בסין, בה הכל התחיל, מתחילים לשחרר את הסגר ההדוק. נכון להיום, בסין הצליחו להוריד את כמות החולים ל-0, מצב שנשמר כבר כמה חודשים. ובסין כמו בסין, יעשו הכל בצורה הכי קיצונית כדי לשמור על רמת התחלואה הזו גם לאחר פתיחת הגבולות.

לשם כך, החלו להקים במדינה מתחמי ענק שיאכלסו תיירים שהגיעו מחו"ל ונמצאו חיוביים. הם ישהו במקום הזה לפחות שבועיים עד שיקבלו אישור לצאת ולהסתובב מחדש במדינה.

מתחם אחד כזה, שצפוי להיות מוכן בקרוב, נמצא בעיר גואנגג'ואו (Guangzhou), שבה שיחק ערן זהבי, והוא יכיל כ-5,000 חדרים. מתקן ההסגר הזה נבנה בקצב שיא של כמה חודשים בלבד והוא עלה כ-260 מיליון דולר. המתחם מורכב משורות בניינים של שלוש קומות ומשתרע על פני שטח בגודל 46 מגרשי כדורגל. המתחם יחליף למעשה את מלונות הבידוד הייעודיים בעיר, על מנת לפקח טוב יותר על מי שמגיע ממדינה אחרת ועל מנת לייצר הפרדה מלאה בין תיירים למקומיים בזמן הבידוד.

התיירים שינחתו בסין ויימצאו חולים יועברו באוטובוסים ישירות משדה התעופה למתחם הייעודי וייאלצו כאמור לשהות בחדריהם שבועיים לפני שיקבלו אישור לצאת ולהסתובב מחדש בחופשיות.

במהלך השהות שלהם הם יתנהלו מול העולם שבחוץ בעזרת מצלמות שנמצאות בחדרים, יקבלו 3 ארוחות על ידי רובוטים ובכל הזמן הזה יעברו בדיקות קפדניות על מנת לוודא שבתום השבועיים הם יוכלו לצאת מההסגר ללא חשש.

"זה ללא ספק מרכז ההסגר החדיש ביותר בעולם, אם תרצו-הייטק מאוד, מאוד מתוחכם", אמר יאנגשונג הואנג, בכיר לבריאות עולמית במועצה ליחסי חוץ.

נכון להיום, כניסת תיירים ישראלים לסין אסורה, אך משרד הבריאות הישראלי הגדיר את סין כמדינה צהובה (הרמה הבטוחה ביותר), כך שמי שמגיע ממנה לישראל ומחזיק בתו ירוק, אינו חייב להיכנס לבידוד.