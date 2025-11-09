כאוס בארה"ב: אלפי טיסות נדחות ומעוכבות בגלל השבתת הממשל

יותר מ-1,400 טיסות אל ארה"ב, ממנה או בתוכה בוטלו ביום שבת וכמעט 6,000 טיסות עוכבו לאחר שחברות תעופה התבקשו לצמצם את התנועה בשל השבתת הממשל הפדרלי.

כזכור, מאז ה-1.10 ישנה השבתה של הממשל הפדרלי בארה"ב, דבר שמוביל למחסור חמור בעובדי סוכנות ביטחון התחבורה (TSA) ובקרי אוויר, שעובדים מאז ללא שכר, ורבים לא מגיעים כלל לעבודה. המצב גורם לכך שכבר מעל לחודש נרשמים עיכובים בנמלי התעופה השונים ברחבי ארה"ב, תורי ענק ותקריות בטיחות שונות. כך למשל, לאחרונה נרשמו לא מעט תקריות בהן מטוסים התנגשו על הקרקע.

בתוך כך, מנהל התעופה הפדרלי (FAA) הודיע ​​מוקדם יותר השבוע כי יצמצם את כמות הטיסות בעד 10 אחוזים ב-40 משדות התעופה העמוסים ביותר במדינה, מאחר שבקרי תנועה אווירית, שעובדים ללא תשלום במהלך ההשבתה, מדווחים על עייפות. בהצהרה שפרסמה ביום שבת, אמריקן איירליינס קראה למנהיגים בוושינגטון "להגיע לפתרון מיידי לסיום ההשבתה".

יום שבת האחרון היה היום ה-39 של ההשבתה הארוכה ביותר בהיסטוריה, כאשר הרפובליקנים והדמוקרטים עדיין לא הסכימו על החלטת מימון לפתיחה מחדש של הממשל. ההשבתה מורגשת על ידי יותר ויותר אמריקאים על רקע קיצוצים בתשלומי סיוע במזון ושיבושים בטיסות.

נמל התעופה בניוארק | צילום: רויטרס

נמל התעופה הבינלאומי ניוארק ליברטי בניו ג'רזי נרשמו כמה מזמני ההמתנה הארוכים ביותר. נכון ליום שבת אחר הצהריים, ההגעה לשדה התעופה התעכבה בממוצע ביותר מארבע שעות, בעוד שהיציאות משדה התעופה התעכבו בממוצע שעה וחצי. שדות התעופה עם מספר הטיסות שבוטלו ביותר ביום שבת היו בשרלוט, ניוארק ושיקגו או'הייר.

פרסומת

לא רק טיסות מסחריות נפגעו. הגבלות על מטוסים פרטיים קיימות גם כן. "צמצמנו את נפח הטיסות שלהם בשדות תעופה עמוסי תנועה - במקום זאת, מטוסים פרטיים ישתמשו בשדות תעופה קטנים יותר כדי שבקרים עסוקים יוכלו להתמקד בתעופה מסחרית", כתב מזכיר התחבורה שון פטריק דאפי בפוסט שפורסם ביום שבת ב-X.