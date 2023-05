תנאי מזג אוויר קיצוניים הפתיעו את יושבי הסירה: בכלי התקשורת באיטליה מסקרים כל העת את התאונה הטרגית שהתרחשה שלשום (ראשון) באגם מאג'ורה שנמצא מצפון-מערב לעיר מילאנו וסמוך לגבול עם שווייץ. בתאונה הקשה נהרגו ארבעה בני אדם - בהם ישראלי בשנות ה-50 לחייו, ששמו עדיין לא הותר לפרסום. אמש דיווחנו ב"המהדורה המרכזית" שמדובר בגמלאי של כוחות הביטחון, שחגג לחברים יום הולדת על הסירה. לפי התקשורת האיטלקית, שניים מההרוגים הנוספים שייכים גם הם לכוחות המודיעין האיטלקיים.

לפי העיתון האיטלקי איל ג'ורנלה, סביב השעה 19:30 (שעון איטליה) ביום ראשון, התרחשה סופה באזור האגם. באותו הזמן, 25 אנשים שהו על הסירה, שאותה הכו רוחות חזקות. אותן רוחות גרמו על פי הדיווחים למערבולת פתאומית - שהפכה את הסירה עד שהתרחש האסון. באתר החדשות האיטלקי ilsole24, דיווחו שמאז שהחלה הסופה, צוללנים של מכבי האש הוזעקו לחפש אחר הנוסעים שנפלו למים. במהלך שעות החיפושים, 21 מיושבי הסירה שאבדו הצליחו לשחות לעבר סירות הצלה שהגיעו למקום, וניצלו.

A boat carrying at least 20 tourists and crew members has overturned in a whirlwind on Italy's Lake Maggiore, killing four people.



Police confirmed to Sky News that the victims are two Italians, one Israeli and one Russian.



