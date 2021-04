שוב זה קרה: משפחה חרדית הורדה מהמטוס מאורלנדו לניו יורק לאחר שהילדה בת השנתיים אכלה והורידה לשם כך את המסכה.

בסרטונים שצולמו ע"י נוסעים אחרים ניתן לראות דיילת מגיעה לגרש את המשפחה לאחר שהילדה אכלה יוגורט, האב ניסה להימנע מירידה מהמטוס בכך שהסביר שלילד השני שלהם יש צרכים מיוחדים וסובל מפרכוס אפילפטי, למרות זאת התעקשו להוריד אותם מהטיסה.

Spirit Airlines has reportedly kicked a Jewish family off of a flight after their young child was eating without a mask. pic.twitter.com/5mjDtknmy5 — The Post Millennial (@TPostMillennial) April 5, 2021

האם אשר בחודש השביעי להריונה, ניסתה לקבל תשובות מהדיילת למה ילדה קטנה צריכה מסכה אך נתקלה בחוסר הענות ותשובות שחזרו על עצמם: "ללא שיתוף פעולה תצטרכו לרדת מהמטוס".

UPDATE: VIDEO: The whole flight exists of the plane. The steward who was behind the decision was removed from the flight pic.twitter.com/SelcpvUw9e — NiyesHQ (@NiyesHQ) April 5, 2021

בסופו של דבר כל יושבי המטוס הורדו לשעה קלה מהמטוס כאשר האם הפצירה בדיילת: "אני מקווה שאת מרגישה רע עם זה כי את גורמת לי להרגיש חרא עם עצמי". האב ניסה להסביר לאחת מהנוסעות מה קרה: "אחת הנוסעות שמעה בטלפון שהם תכננו את זה מראש. כולם היו בסדר עם זה הקפטן, גם שאר הדיילים אבל אז הגיעה דיילת אחת שהחליטה שלא ופתאום אנחנו 'לא משתפים פעולה'".

More of the @SpiritAirlines incident.



FYI, following the @FlyFrontier incident a few weeks back, @FAANews sent warning letters to passengers who at the time were not even accused of not wearing masks that they were in violation of the mask rule. Letter can’r even be appealed! pic.twitter.com/e7ZgQzA4NV — Yossi Gestetner (@YossiGestetner) April 5, 2021

בסופו של דבר כל הנוסעים הוחזרו יחד עם המשפחה החרדית, היחידה שלא חזרה למטוס הייתה אותה דיילת שהורדה מהטיסה. כאשר חזרו למטוס האב סיכם: "ברוך השם יכולנו כולם לחזור, חוץ מהדיילת שעשתה את הבעיות"

אך זאת לא התקרית היחידה שקשורה לחברת התעופה ספיריט, בעבר נוסעים חרדים נוספים טענו שלא הורשו לעלות על טיסות שלהם מבלי שסיפקו להם סיבה. ולפני שבועיים אותה חברת תעופה הורידה משפחה חרדית אחרת מאותה סיבה לאחר שהילד בן ה-4 שלהם הסובל מאוטיזם ומחזיק באישור מיוחד לא ללבוש מסכה ישב במושב ללא מסכה.

אבל לא רק בחברת ספיריט אירועים כאלה קראו, גם בחברת פרונטיר קרה אירוע דומה רק לפני חודש.