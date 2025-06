על רקע הדיווחים על הרחבת הסכמי אברהם בהובלת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב טראמפ, הישראלים כבר מפנטזים על נופש בערב הסעודית. המדינה שהייתה סגורה למטיילים זרים במשך עשרות שנים, פותחת כעת את שעריה במסגרת תוכנית "חזון 2030" של הנסיך מוחמד בן סלמאן.

בשנים האחרונות התרחשו התפתחויות מרתקות בגזרת ירושלים-ריאד. בספטמבר 2023 שר התיירות חיים כץ ביקר בריאד, ולמעשה היה מדובר בביקור הראשון אי פעם של שר ישראלי בממלכה. שבוע לאחר מכן גם שר התקשורת שלמה קרעי נאם בוועידה במקום. המגמה החיובית מול הסעודים נעצרה כחודש לאחר מכן עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". סעודיה הודיעה על הקפאת תהליכי הנורמליזציה שהיו בעיצומם, והיא ביקשה מהנשיא טראמפ שלא לכלול את נושא ההסכם מול ישראל במהלך ביקורו לפני כחודשיים בממלכה. עם זאת, המומחים מעריכים שלמרות ההקפאה הנוכחית, הבסיס האסטרטגי לשיתוף פעולה עדיין קיים.

בריאיון לפוקס ניוז, הנשיא האמריקאי הצהיר אמש כי מדינות נוספות ביקשו להצטרף להסכמי הנורמליזציה עם ישראל, שכיום כוללים את איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וסודאן. על פי הדיווחים, אחת המדינות שעשויות להצטרף היא סעודיה, שהבהירה כי היא מעוניינת לראות את סיום הלחימה ברצועת עזה.

אוהד הנווד, בלוגר התיירות, טס עם חברו לפני כשלוש שנים לטיול במדינה דרך ירדן. הוא עבר את הגבול בבית שאן, נפגש עם מדריך ירדני, נסע לנמל התעופה בעמאן ומשם המשיך לטיסה בערב הסעודית ועבר את ביקורת הגבולות עם דרכון אירופי. "לפני הטיסה לא היו לי כל כך חששות, כי ידעתי שמדובר במדינה עם אנשים משכילים ומשטרה מקומית חזקה ונוקשה, אבל יצא לי, ולא פעם אחת, להגיד שאני מישראל ולא קיבלו את זה בעין כל כך יפה לצערי. התגלתה בפניי מדינה ממש מיוחדת, אני מחלק את הטיול שם לשני חלקים: מורשת ומקומות קדושים לאסלאם, שזה מאוד מעניין גם בתור יהודי, והמדבר, שם יש שלל מלונות, כולל ריזורטים מפנקים ויוקרתיים וגם אתרים מרתקים מההיסטוריה. אבל אני כן מעריך שמי שיבחר לטוס לשם במידה ותהיה את האפשרות אלו באמת ישראלים הרפתקנים".

לפי יוני וקסמן, משנה ליו"ר חברת הנסיעות אופיר טורס, במידה ובאמת תהיה נורמליזציה עם הסעודים והשמיים ייפתחו לתיירים ישראלים, הצפי שאנחנו נראה תופעה דומה למה שחווינו עם פתיחת איחוד האמירויות. "ברגע שמדינה אזורית פותחת את שעריה, הסקרנות של המטיילים הישראלים מתעוררת מיד", מציין וקסמן. "ערב הסעודית, עם כל ההשקעה העתידנית והמורשת התרבותית העשירה שלה, נמצאת על סף פריצה תיירותית. נכון לעכשיו מדובר בעיקר בהתעניינות, אבל ברור לנו שזה יעד שיכול להפוך לאטרקציה אמיתית ברגע שתהיה נגישות לישראלים".

לדברי טלי יטיב, מנכ"לית ובעלים של חברת "ספיריט הפקות עולם", הסיבה למהפכה בערב הסעודית נובעת מגישת יורש העצר וגם באופי האוכלוסייה. "מצד אחד, יש את החזון של בן סלמאן, שמוביל שינוי עמוק בכלכלה, בתרבות ובחברה המקומית, ומצד שני מדובר באנשים צעירים מאוד. כ-63 אחוז מהסעודים הם מתחת לגיל 30, והצעירים האלו צמאים לתרבות, לאמנות, למוזיקה ולחיים מודרניים כפי שנהוג במערב. הם פשוט מיצו את ההגבלות ורוצים ליהנות מהחיים, הרפורמות האלו הן לא רק רצויות, אלא הכרחיות, והציבור מקבל אותן בברכה".

אם תהיה נורמליזציה, זה יעבוד גם הפוך? אנחנו נראה תיירים מסעודיה נוהרים לישראל? "בהחלט, הנושא כבר עלה והעבודה עליו החלה עוד לפני פרוץ המלחמה, אז קיבלנו פניות מספקים מערב הסעודית וממדינות נוספות במפרץ שביקשו לבדוק היתכנות למסלולי טיול ייעודיים לקהל המוסלמי האדוק, בשילוב חוויית אירוח יוקרתית בישראל", מציינת יטיב. "חשוב להבין, מדובר בתיירות יוקרה שמחפשת אתרים מוסלמיים בארץ, יחד עם לינה במלונות חמישה כוכבים, מסעדות פרימיום וחוויה שהיא בסטנרדט שאליו הם רגילים".

בזמן שרבים כבר מפנטזים על ביקור בממלכה, באופיר טורס עשו סדר בכל מה שחשוב לדעת על חופשה בערב הסעודית:

מזג אוויר

הזמן הטוב ביותר לביקור הוא בין אוקטובר למרץ, כאשר הטמפרטורות נעות בין 20-30 מעלות. הקיץ הסעודי יכול להיות קיצוני עם טמפרטורות העולות על 45 מעלות, במיוחד במרכז המדינה.

ריאד - הבירה המודרנית

הבירה של ערב הסעודית היא עיר מודרנית מרשימה המשלבת אדריכלות עתידנית עם מסורת. מרכז המלך עבדאללה הפיננסי מציע נוף עיר מדהים מגורדי השחקים המרהיבים, ואילו קלעת נאח'ל, העיר העתיקה המשוחזרת יפהפיה, מספרת את סיפור הממלכה דרך הארכיטקטורה המסורתית. המוזיאון הלאומי הוא חובה לכל מי שרוצה להבין את ההיסטוריה העשירה של החצי האי הערבי.

צילום: eyetravelphotos

מדאין סאלח (הגרא) - פטרה הסעודית

האתר הארכיאולוגי המרשים ביותר במדינה, עם קברים נבטיים חצובים בסלע הדומים לאלה בפטרה הירדנית. האתר הוכרז כאתר מורשת עולמי ומציע חוויה מדהימה של היסטוריה עתיקה. המבנים המפוארים, הפתוחים בלב המדבר, מספרים על תרבות הנבטים ששלטה בדרכי המסחר העתיקות.

ג'דה - השער לים האדום

העיר הקוסמופוליטית של ערב הסעודית, הידועה באמנות הרחוב הססגונית, החופים הלבנים ושוק הדגים המפורסם. העיר העתיקה ג'דה הישנה (אל-בלד) היא אתר מורשת עולמי של אונסק"ו, עם בתים מאבן אלמוגים ומרפסות עץ מסורתיות. כאן תמצאו גם את הזיכרונות האיסלאמיים החשובים ביותר, מכיוון שג'דה משמשת שער כניסה עיקרי לעולי הרגל למכה.

העיר העתידנית נאום (NEOM)

פרויקט עצום בסכום של 500 מיליארד דולר הכולל "הקו" - עיר ליניארית ללא מכוניות שתתפרס על פני 170 ק"מ. הפרויקט כולל אתרי נופש יוקרתיים, מרכזי טכנולוgia מתקדמים ואזורי שימור טבע. למרות שהפרויקט עדיין בבנייה, כבר ניתן לבקר באזורים מסוימים ולחוות את החזון העתידני של הממלכה.

ספארי במדבר

הרוב-אל-חאלי, המדבר הגדול והריק ביותר בעולם, מציע חוויות מדבר אותנטיות שלא תמצאו בשום מקום אחר. ניתן לישון באוהלים מפוארים תחת כיפת השמיים, לצאת לרכיבות גמלים בדיונות הזהובות, ולחוות ערבים מדבריים עם תה מנטה ותמרים. הצפייה בכוכבים כאן היא חוויה בלתי נשכחת, בלי זיהום אור של עיר. צילום: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

מטבח וקולינריה

המטבח הסעודי מושפע מהמטבח הלבנטיני, הפרסי והבדואי, ומציע שילוב נדיר של טעמים וריחות. הכבסה, תבשיל כבש ואורז ארומטי עם תבלינים, היא המנה הלאומית שחייבים לטעום. המעמול, עוגיות מסורתיות במלית תמרים, מוגש בכל בית סעודי לכבוד האורחים. הקרק, לחם דק המוכן במחבת, מלווה כל ארוחה ומשמש לאכילה עם הידיים. הג'ריש, דייסה מתמרים וחיטה, הוא מאכל מסורתי שמכינים במיוחד בחגים ובאירועים מיוחדים. בערים הגדולות תמצאו גם מסעדות שף מודרניות המשלבות את הטעמים המקומיים עם טכניקות בישול בינלאומיות.

צילום: Andrew V Marcus, shutterstock

עלויות והוצאות

ערב הסעודית יכולה להיות יעד יקר, במיוחד בערים הגדולות כמו ריאד וג'דה. מלונות יוקרה ומסעדות מהמעלה הראשונה עולים הרבה, אך יש גם אפשרויות תקציביות כמו מלונות בוטיק קטנים ומסעדות רחוב אותנטיות. המטבע המקומי הוא הריאל הסעודי (SAR), שערו יחסית יציב, וכדאי להחליף כסף מראש או למשוך במכשירי הבנק הרבים. הטיפים במסעדות ומלונות נפוצים ומוערכים, בדרך כלל בין 10-15 אחוז. ההתמקחות בשווקים מסורתיים היא חלק מהחוויה, ואסור לוותר על כוס תה מנטה חינם שמציעים הסוחרים.