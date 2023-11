בצל המלחמה: משרד החוץ של בוליביה הכריז אמש (שלישי) על ניתוק יחסיו הדיפלומטיים עם ישראל. כמה שעות לאחר מכן, נשיאי צ'ילה וקולומביה הודיעו על החזרת השגרירים שלהם מישראל לצורך "התייעצות". במקביל, בברזיל ובמקסיקו קראו ל"הפסקת אש מיידית".

משרד החוץ הישראלי בתגובה על החלטת ממשלת בוליביה: "מאז שהוחלפה הממשלה בבוליביה, הקשרים בינה לבין ישראל היו ריקים מתוכן בכל מקרה". בוליביה ניתקה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל בשנת 2009, והם חודשו רק ב-2020. כיום שולט במדינה הלטינו-אמריקנית ממשל שמאל פרו-פלסטיני.

נשיא צ'ילה גבריאל בוריץ', אשר ידוע כפרו-פלסטיני מובהק ואנטי-ישראלי, תקף בחריפות את מדינת ישראל על הלחימה ברצועת עזה, והאשים אותה בהפרות החוקים הבין-לאומיים. "צ'ילה מגנה בחריפות את הפעולות הצבאיות של ישראל והענישה הקולקטיבית של האוכלוסייה האזרחית בעזה", כתב.

בצ'ילה ישנה אחת הקהילות הפלסטיניות הגדולות ביותר מחוץ למזרח התיכון, והיא פעילה מאוד וקולנית. הנשיא בוריץ' עומד בראש מפלגת שמאל, ובעברו נחשב למנהיג סטודנטים אנטי-ישראלי. הגינוי החריף שפרסם אמש הוא רק אחד משלל התבטאויות נגד ישראל לאורך השנים.

אחרי שהחזיר את המשלחת הדיפלומטית לקולומביה, הנשיא גוסטבו פטרו, שחרר גם הוא התבטאות קשה ביותר נגד ישראל, האשים אותה ב"טבח העם הפלסטיני" - ואיים: "אם ישראל תמשיך כך - לא נוכל להיות שם". פטרו עומד בראש מפלגה שמאלנית, וידוע כאנטי-ישראלי מובהק.

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.