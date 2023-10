אף אחד לא יכול להישאר אדיש לסרטון החטיפה של נועה ארגמני לרצועת עזה: רכובה על אופנוע, מופרדת מבן זוגה אבינתן, בעודה צועקת ומתחננת להישאר בחיים. סרטון זה הפך ויראלי גם ברשתות הסיניות, בין היתר מכיוון שלאימה של נועה, ליאורה, אזרחות סינית - ובמשפחה פנו לעזרת שגרירות סין בישראל להשיב את נועה הביתה. אך בעוד בישראל, כמו במקומות נוספים בעולם, מגלים אמפתיה כלפי משפחות החטופים ודואגים לשלומם - התקשורת בסין נוהגת בחוסר רגישות בסיפורה של נועה, בלשון המעטה.

בווייבו, אחת הרשתות החברתיות הסיניות, נכתב בתגובה על ריאיון שקיימה אימה של נועה: "למה היא נסעה ללמוד בישראל?", ובאחת התגובות נכתב: "בתה נחטפה בידי חמאס, אבל ישראל חטפה שני מיליון פלסטינים".

"לסין לא איכפת מהרג אזרחים": מתוך הרשתות החברתיות בסין | צילום: צילומי מסך מרשתות חברתיות בסין

האשמות כלפי ישראל ב"חטיפת פלסטינים" | צילום: צילומי מסך מרשתות חברתיות בסין

"ישראל היא גרסה יהודית של המשטר הנאצי", האשימה סו לין, אחת ממשפיעניות הרשת הבולטות של סין, "חמאס נוקטים פעולות רכות מדי. ההגנה הישראלית מפורקת והיא חדירה מכל צדדיה". פוסט אחר ביקר את המדיניות של סין כלפי המלחמה, בטענה שהממשל הסיני לא עושה מספיק כדי לשחרר חטופים עם אזרחות סינית מרצועת עזה: "תגידו להם לשחרר קודם כל את הסינים - לסין כנראה לא איכפת אם אזרחים סינים ייהרגו", נכתב באחד הפוסטים. "ישראל צריכה לחזק את ההגנה על הפועלים הסינים ולפתח תשתיות כך שמקומיים לא ייפגעו". פוסט נוסף ברשת החברתית הסינית אף האשים את משרד החוץ הישראלי בכך שהוא מעודד את חטיפת האזרחים הסינים לרצועה.

“#Hamas is still too gentle. #Israel is a #Jewish version of #Nazi and militarism. Under Hamas' saturation bombardment, the #Israeli #IronDome air defense system has become the emperor's new clothes.”

These statements were made by Su Lin, a prominent Chinese influencer. She is a… pic.twitter.com/DgWzx4XNJO — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) October 15, 2023

בניסיון להתמודד עם התעמולה הפרו-פלסטינית, קבוצה של סטודנטים ישראלים שלומדים בסין הרימה את הכפפה, ופתחה חמ"ל ליצירת תוכן פרו-ישראלי לרשתות החברתיות הסיניות. "רצינו לעזור לתודעה של מה שקורה, כי יש פה הרבה מחסור באינפורמציה ומידע שגוי", אומר ל-N12 עמית פורטמן, סטודנט של שלוחת UIBE-ISRAEL האוניברסיטה הסינית הבינלאומית, שלומד בשנת הלימודים הזו בבייג'ינג.

"הסינים ניזונים מסרטונים פרו-פלסטיניים שמציגים הרבה שקרים ודברים לא נכונים. פתחנו קבוצה בוואצאפ של סינים שמדברים עברית, ישראלים שמדברים סינית ומתורגמנים וכמה סטודנטים מהאוניברסיטה הסינית הבין-לאומית. בהתחלה אמרנו שנעשה רק סרטון אחד, שבו אני מסביר בסינית את מה שקרה. אבל אחר כך זה צבר תאוצה". הסרטון המדובר שהפיק עמית הגיע תוך פחות מיומיים ל-11 מיליון צפיות ברשת החברתית הסינית וויצ'ט, ולכן הצוות שמונה כ-15 סטודנטים, החליט להרחיב את הפעילות שלו.

This beautiful woman is named Noa.



She was taken hostage by Hamas during a music festival.



Today is her 26th birthday.



Her parents ask that we all wish her a happy birthday with the hope that maybe somehow these messages will reach her.



Please share. #HappyBirthdayNoa pic.twitter.com/fFabfAov3e — Israel ישראל (@Israel) October 12, 2023

"בגלל שישראל היא שותפה קרובה של ארצות הברית באיזור, אז מבחינת הסינים, לבקר את ישראל זה לבקר את ארצות הברית", מסביר ל-N12 טוביה גרינג, חוקר סין במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. הוא מוסיף כי התקשורת הסינית נמנעת מגינוי של חמאס כבר מהיום הראשון של המלחמה: "הטלוויזיה הממלכתית של סין בכלל לא מציינת את המילה 'טרור'. הם מקטינים את ירי הרקטות ומראים רק את השובלים, ואז את הירי בעזה. כשמציינים הרוגים - אומרים שהמלחמה או הקונפליקט הובילו להרוגים משני הצדדים".

Today's group photo of China's UN rep Zhai Jun and Arab Diplos says it all. Or, to quote ex diplomat and prominent Shanghai U professor Yang Cheng, "Supporting Palestine is an intn'l political correctness. Only one country in the world supports Israel, and that is the US."

1/3 pic.twitter.com/SiJlPv8lyX — Tuvia Gering(@GeringTuvia) October 14, 2023

למרות הגישה הכללית של סין, שלא מצודדת בישראל, נשמעים לעיתים גם קולות שתומכים באזרחי המדינה. ועדיין, גם בזירה הדיפלומטית ישראל מתמודדת עם קשיים שמגיעים מסין: בשבוע שעבר נדקר עובד של השגרירות הישראלית בבייג'ינג. נוסף על כך, שר החוץ הסיני וואנג יי פרסם השבוע הודעת גינוי ללחימה הישראלית: "סין קוראת להפסיק את הענישה הקולקטיבית של עזה", נכתב בהודעה. "הפעולות של ישראל בעזה הן מעבר להגנה עצמית".

אך הקריאות שנשמעות בימים אלה נגד ישראל, לא קשורות רק למלחמה – אלא גם לאמירות גדולות יותר בקשר לסכסוך הישראלי פלסטיני. אחרי פגישה עם שר החוץ האירופי ג'וזף בורל, אמר השר הסיני: "יש סוגים רבים של עוולות שהתרחשו בעולם, אך העוול שנעשה לפלסטינים נמשך יותר מחצי מאה. אסור לתת לייסורים שנכפים על העם הפלסטיני במשך כל כך הרבה דורות להימשך. העם היהודי כבר לא מפוזר כפליט חסר כל, מתי הפלסטינים יוכלו לחזור למולדתם?".

ברשתות החברתיות הסיניות מאשימים: "משרד החוץ הישראלי תומך בחטיפות" | צילום: צילומי מסך מרשתות חברתיות בסין

עד לפני רגע הסינים היו בעיצומן של ההכנות לביקורו של ראש הממשלה נתניהו בסין. מצד אחד, סין היא אחת מהשותפות הגדולות של ישראל בתחום המסחר אך גם בתחומים נוספים כמו קשרים טכנולוגיים ובעולם האקדמיה. מנגד, סין מיישרת קו בימים אלה עם קולות אנטי-ישראלים שאי אפשר לשתוק עליהם. לכן מסתמן שהמלחמה הזו תכריע לא רק את עתידה של ישראל במזרח התיכון אלא גם את היחסים שלה עם המדינה החשובה ביותר במזרח בכללותו.