שלושה שבועות בדיוק לאחר השיטפונות הכבדים שנגרמו בשל הסופה "דניאל" – ואזורים נרחבים ביוון שוב מוצפים לגמרי. הסופה "אליאס" הכתה אתמול באזורים נרחבים במדינה, וגם העיר וולוס, שנפגעה קשה מאוד בסופה הקודמת, מוצפת כעת שוב. כמה כפרים כבר קיבלו הוראה להתפנות, דרכים נחסמו ומוסדות ובתי חולים הוצפו.

מאות מילימטרים של גשם כבר ירדו לאורך היממה האחרונה, ושוב מרכז יוון ומזרחה הם האזורים שככל הנראה נפגעו בצורה הקשה ביותר. סרטונים ותמונות רבים שעלו לרשתות החברתיות מראים שיטפונות כבדים במקומות שונים, בדומה לתמונות שנראו לפני שלושה שבועות.

עוד אזור שנפגע ביוון ביממה האחרונה הוא האי כרתים, ובעיקר העיר חאניה, המוכרת ואהובה על תיירים רבים. בתקשורת היוונית דווח כי רחובות בעיר העתיקה של חאניה הוצפו, ומים רבים חדרו לבתים ולחנויות במקום. התחזית היא שגם היום צפויים להימשך הגשמים החזקים בכרתים ובאזורים נוספים.

לפחות שמונה כפרים באזור העיר וולוס במזרח יוון קיבלו הוראה להתפנות. חלק מהדרכים המובילות לעיר, שהוצפה קשות באירועי הסופה "דניאל", נחסמו וקיימת בעיה בגישה לרבים מהתושבים באזור. בעיר וולוס חיים כ-140 אלף בני אדם.

Look at the mess at the Achillopouleio Hospital of Volos!

Please share and follow for more updates. #βολος #πλημμυρες #Μπεος pic.twitter.com/yYZDiJ06uU