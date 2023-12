אזרח גרמני נרצח ו-2 תיירים נוספים נפצעו אמש (שבת) במתקפת דקירות ברובע ה-16 בפריז - סמוך למגדל אייפל. לפי כלי תקשורת במדינה, המחבל הוא ארמאנד ר., צרפתי ממוצא איראני שקרא "אללה אכבר" בזמן המתקפה. זמן קצר לאחר מכן הוא נעצר בידי המשטרה, ונבדק חשד שתכנן פיגוע גם ב"לה דפאנס", מרכז עסקים ראשי בפריז. שר הפנים של צרפת, ז'רלד דרמנין: "התוקף אמר למשטרה שהוא 'נסער מהמצב בעזה'".

#BREAKING: An assailant has attacked several passers-by, including a couple shouting “Allah Hu Akbar” near the Quai de Grenelle, not far from the Eiffel Tower in Paris, France. One dead and many injured. Attacker has been arrested by the Police.



