שילה ועדן מוראיטי, זוג ישראלים שנופשים בירח דבש בתאילנד, בילו כמו הרבה תיירים בקניון סיאם המרכזי בבנגקוק. לפתע הם שמעו יריות - והבינו שהם נמצאים בתוך זירת ירי. בריאיון היום (שלישי) ל"מהדורה ראשונה" - השניים שחזרו את רגעי הירי הדרמטיים מהאירוע המפחיד בתוך הקניון. "ישבנו לאכול גלידה במקדונלד'ס, פתאום שמענו ירייה", סיפרו בני הזוג. "זה היה נשמע כמו משהו שנפל - ואז שמענו רצף יריות".

ברגע הזה הבינו השניים שמתרחש אירוע דרמטי בתוך הקניון. "ראינו אנשים רצים לכל עבר, לא ידענו לאן לרוץ - זה היה נורא", הם שחזרו. "נכנסנו לתוך הדלפקים של העובדים, התחבאנו בתוך המקררים של ההמבורגרים". לדברי עדן, שהו לידם באותם רגעים נפגעי חרדה: "אנשים דרכו זה על זה. כל אחד נלחם על החיים שלו, ממש ככה".

היא אף סיפרה שישראלים ששהו גם הם בקניון, שיתפו בקבוצת וואטסאפ שהם נעולים בתוך מחסן נעליים. "הם היו שם 40 דקות בחושך, ממש כמו בני ערובה".

"כשהייתי בתוך המחסן במקדולנד'ס צילמתי תמונה להורים שלי, רעדתי. לא הצלחתי לתפקד בכלל, הייתי בהלם", המשיכה עדן. "בסוף האירוע הוציאו אותנו כפופים אחד אחד. פשוט הבריחו אותנו - אמרו לנו 'לכו מפה', פחד אלוהים". שילה הוסיף: "בהתחלה לא הבנו מה קרה, לקח לנו זמן לקלוט את הסיטואציה".

באירוע הירי החריג שהתרחש בשעות הצוהריים, לפחות שנים נרצחו - כשהקניון הומה אדם. כמה נוספים נפצעו בדרגות שונות, בהם במצב קשה מאוד, ופונו להמשך טיפול בבתי החולים בעיר. לאחר האירוע כוחות גדולים הוזעקו לזירה - ולבסוף עצרו את היורה, נער בן 14 שהסתובב עם אקדח שלוף. ממשרד החוץ נמסר כי לא ידוע על ישראלים שנפגעו באירוע. עדיין לא ברור מה נסיבות האירוע החריג.

BREAKING VIDEO: Bangkok shooter gets arrested at Siam Paragon Mall in Bangkok. At least 3 dead say emergency services #พารากอน pic.twitter.com/tPmp1UNHgq

בתיעודים ששותפו ברשתות החברתיות נראה החשוד מסתובב עם אקדח ברחבי הקניון - כשבמקביל המונים נראו בורחים מהמקום. בתיעוד נוסף, הנער נראה נכנע לשוטרים כשהוא יושב על הרצפה - ונעצר.

BREAKING: Tragic incident has occurred in Bangkok, Thailand, where at least three individuals have lost their lives, and two others have been injured in a shooting at Siam Paragon shopping mall. pic.twitter.com/xwReaRxZiH