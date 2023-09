נמשך מצב החירום ביוון בעקבות הגשמים הכבדים של הסופה "דניאל", יותר מ-800 מ"מ של משקעים בשלושת הימים האחרונים. לפחות 14 בני אדם נהרגו מנזקי הסופה ביוון, טורקיה ובולגריה, וקיים חשש גדול שמספר זה צפוי לעלות. ישראלים התקועים באזורי הסופה מספרים על מצוקה קשה, היעדר מזון, וחוסר שיתוף פעולה וסיוע מצד משרד החוץ בישראל.

מיכל שלם, ישראלית המטיילת עם משפחתה בפיליון שבמזרח יוון, מספרת שהם נתקעו בעיירה שבה הם מתגוררים ולא יכולים לזוז לשום מקום. לדבריה, הם סובלים מהפסקות חשמל תכופות ומתמודדים עם מצוקה של ממש במזון. "קיווינו שזה ייחלש ונוכל להתקדם לעבר אתונה, אבל הבוקר שוב החלה סערה מטורפת", היא אומרת בריאיון ל-N12.

"נסענו לחגוג לי יום הולדת בפורי בפיליון והיה לנו שבוע נפלא. כשהבנו שמזג האוויר משתגע החלטנו לצאת לאתונה, ועברנו 150 מטר בנסיעה והבנו שהכביש קרס ונפל עליו עץ דולב ענק, הדרך הרוסה. בקושי הצלחנו לחזור הביתה, ומיד אחרי גם נפל החשמל. זה היה ביום שלישי, ומאז אנחנו בבית, בלי חשמל ובלי הרבה אוכל", סיפרה.

לדבריה, קיים מחסור של ממש במצרכי מזון בסיסיים, והם אפילו לא מסוגלים ללכת למכולת הקרובה ביותר כי עליהם להישאר בבית. "הילדים פה אומרים שהם רעבים, קצת קוטפים פירות מהעצים, קצת נעזרים בשכנים היוונים – חלקם נתנו לנו קצת קמח, צנימים, אבל אין דרך להגיע למכולת – הכול חסום ובוצי. יש לנו בן משפחה שהוא צליאקי ואין לנו אוכל בשבילו, מעט ירקות וחצי ק"ג פסטה בלי גלוטן. אני דור שני לשואה והילדים צוחקים עליי שאני מקציבה מזון".

Several people swept away by flash floods outside the Evangelismos metro station in Kolonaki, #Athens, on Wednesday. The pic.twitter.com/rrKcSMPSnz — Daphne Tolis (@daphnetoli) September 6, 2023

מיכל לא חוסכת ביקורת ממשרד החוץ וכל גורמי הסיוע הישראליים: "ההמלצה של משרד החוץ היא ללכת לקושש מזון מהשכנים. חברות הביטוח ומגנוס בקשר איתנו, אבל החילוץ לא נראה באופק, אני לא בטוחה שמצליחים להבין בארץ את חומרת המצב כאן". היא מסבירה שאין להם אפשרות לצאת מהמקום שבו הם תקועים עד שלא יפנו את נתיב הגישה הסמוך. "יש פה עוד זוג ישראלים לידנו, וכביש הגישה היחיד הרוס".

"אתמול ניסינו להתקשר למשרד החוץ, אבל אף אחד פשוט לא עונה, רק בזבזו לנו את החבילה. גם ככה התקשורת כאן במשורה והעובדה שאנחנו מדברים עכשיו היא נס", אמרה. "הקונסול פרסם הודעה שרק אם זה מצב חירום הם יוכלו לסייע. התחושה שלי היא שלא מבינים את חומרת המצב, היום בבוקר כמה משפחות ניסו לצאת ועכשיו אנחנו מקבלים בקבוצת הווטסאפ המשותפת של ישראלים בפיליון שהם נתקעו בדרך".

עוד היא מספרת כי בשל היעדר החשמל והתנאים הבסיסיים לבשל ולהכין אוכל, הילדים שלה "גילו" שיטת בישול חדשה: "יש כאן המון אלכוג'ל, כנראה עוד מהקורונה, ופשוט מבשלים על זה. ממלאים כוס ומציתים את זה ויש להבה שאפשר להניח עליה סיר. מעבירים את הזמן ומשתדלים לשמור על מורל גבוה, הרבה שש-בש לאור נרות, מעבירים את הזמן ומחכים לחילוץ. המון מכוניות של יוונים בכפר למטה נסחפו לים. היוונים כאן טוענים שהם מעולם לא ראו סערה כזאת".

"פתאום קלטנו שחצי עיר מוצפת"

נועם כהן מספרת שהיא נמצאת ביוון עם חמישה מבני משפחתה. "נסענו לחופשה באגיוס יואניס בפיליון, וזה היה נראה כמו עוד חופשה שרואים בתחזית שיהיה קצת גשם. ככה גם המקומיים ראו את זה. ביום הראשון עוד חשבנו ללכת לראות דולפינים, ורק בבוקר של יום שני אמרו לנו שאולי צריך לוותר על זה כי התחיל לרדת גשם. ככל שהתקדם היום ירד עוד ועוד גשם, ובאותו יום ירדנו לעיר וולוס – זה היה המזל שלנו".

Athens. Today.



This is all happening at ~1.2°C of global heating.



I’m not relishing the ‘safe guardrail’ of 1.5°C.#overshoot #collapse pic.twitter.com/Q3Isa5US3S — Jack Lowe (@MrJackLowe) September 6, 2023

Restaurant tables and chairs swept away in #Athens flash floods in a touristic area near the Acropolis.



Monastiraki pic.twitter.com/wppagX5B3N — Daphne Tolis (@daphnetoli) September 7, 2023

"אם לא היינו עוזבים מיד עוד היינו תקועים שם", אמרה. "בוולוס בהתחלה היה נראה כמו סופת ברקים ורעמים, אבל פתאום קלטנו שחצי עיר מוצפת. עוד אכלנו ארוחת בוקר והכול היה בסדר, אבל ככל שעבר הזמן הבנו שנקלענו לסערה של ממש".

"היינו נצורים במלון – יצאנו החוצה והכול היה סגור, אין חנויות, ראינו שגם המקומיים היו בהלם, הרבה הפסקות חשמל. גם אצלנו במלון אין חשמל, מי שהספיק בהתחלה להטעין את הטלפונים הייתה לו קצת סוללה, ומי שלא נתקע בלי. בתוך יום העברנו את החופשה ממצב של חוף ים ושמש למצב של הישרדות – מאיפה להשיג לחם, מים, איך להסתדר, מתי זה יגמר. אפילו בגדים לחורף אין לנו וגם אין איפה לקנות כי הכול סגור. בקושי הצלנו להשיג מטריות".

כהן סיפרה שקבוצת הווטסאפ של הישראלים בפיליון משמשת כלי מרכזי לעדכונים ושיתוף מידע. רבים מעדכנים היכן יש דרכים חסומות, מהיכן ניתן להשיג מזון ואיפה יש חשמל ומים. ככה, היא מספרת, היא ובני משפחתה, יחד עם עוד כמה ישראלים, הצליחו אתמול להגיע לאתונה. "אתמול בבוקר אחרי שראינו שיש הפוגה קלה פשוט החלטנו לברוח. התעדכנו מאיפה אפשר לעבור ואנשים שיתפו תמונות ומיקומים של דרכים שנתקעו. אחרי נהיגה של שבע שעות, שבנסיעה רגילה אמורה לקחת ארבע שעות וחצי, בגשם וערפל מטורפים, נסענו על 40 קמ"ש כל הדרך, והצלחנו להגיע לאתונה. כאן יש אומנם סופה, אבל יותר מעודד".

גם היא מעוניינת להעביר מסר ברור וחד-משמעי שהמצב כנראה הרבה יותר חמור וגרוע מאיך שרואים אותו בארץ: "חשוב להעביר את המסר שחברות הביטוח חייבות להתערב ולחלץ, מלא אנשים תקועים בלי חשמל, בלי מים בשירותים ומי שתייה, אין להם אוכל וחוסר הוודאות גומר על כולם. כל התשתיות הלכו, ואני לא יודעת איך יצליחו להוציא אותם בלי העזרה של חברות הביטוח והחילוץ. מדובר במקומות מאוד גבוהים עם דרכים מאוד משובשות, ורבים גם איבדו את הרכבים שלהם".