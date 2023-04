האם גן העדן האהוב על תיירים רבים בדרך להגבלות קשות? בתקופה האחרונה חלה מתיחות לא פשוטה בין התושבים המקומיים והתיירים הרבים שפוקדים את האי באלי באינדונזיה. מקומיים רבים מותחים ביקורת על ריבוי התקריות שנרשמות במעורבות תיירים, הכוללות פעמים רבות פגיעה בקדושת מקומות קדושים, נהיגה פרועה והתנהגות לא נאותה.

לואיזה קוסיץ', "משפיענית רשת" מרוסיה שביקרה באי, כחלק ממגמה הולכת ומתרחבת, אמרה ל"גרדיאן" הבריטי שהיא "לא ידעה" שהעץ העתיק בן 700 השנים שהיא הצטלמה לידו נחשב למקום קדוש עבור המקומיים. התמונה שהיא צילמה הרגיזה אותם במיוחד מכיוון שהיא הצטלמה בה חשופת חזה.

לאורך השנים האחרונות הפך האי באלי, שבמשך שנים נחשב לאחד ממקומות התיירות האהובים בעולם, לאתר פופולרי עבור "אושיות רשת", שמזהות בג'ונגלים היפים במקום כהזדמנות טובה לצילומים מרשימים לאינסטגרם ולטיקטוק. על פי נתונים רשמיים, בתחילת שנת 2023 זינק מספר המבקרים באי ליותר מ-300 אלף בחודש. עיקר התיירים מגיעים מאוסטרליה, הודו ורוסיה.

רבים מהמקומיים רואים ב"תיירים החדשים" כאוכלוסייה שלא מתחשבת בהם, ושוכחים שמדובר במקום שבו חיים אזרחים רבים. מעבר לפגיעה בערכים התרבותיים והדתיים, הם גם מדווחים על תרבות בילוי ונהיגה פרועה – שמשפיעה ישירות עליהם. על רקע ריבוי עבירות התנועה המיוחסות לתיירים בבאלי, קבע לפני כחודש המושל המקומי שורת הגבלות על השכרת אופנועים וכלי רכב דו-גלגליים.

"הכנסת האורחים שלנו נלקחת כמובנת מאליה", אמר ל"גרדיאן" בעל עסק מקומי. בתקופה האחרונה מעסיק את תושבי האי סרטון שבו נראה תייר רוכב על אופנוע – ועומד על הכיסא תוך כדי. "אם אתה לא עושה את הדברים האלה במדינה שלך, אל תעשה את זה גם בבאלי", הוא אומר.

גם אלינה פאזליבה, תיירת רוסיה נוספת, נתפסה לאחר שהצטלמה בעירום על העץ הקדוש. הרשויות הכריחו אותה לעבור טקס מיוחד – ואז גירשו אותה מהאי בבושת פנים. בשנת 2022 נתפס גם שחקן קנדי בשם ג'פרי קרייגן, רוקד בעירום באחד ההרים באי שנחשב גם הוא כמקום מקודש.

Alina Fazleeva will be deported from Indonesia for this nude photo on a 700-year-old banyan tree at a temple in Tabanan district of Bali. pic.twitter.com/A5pHRXtscI