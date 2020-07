אין הרבה דברים מרגיעים יותר משקיעה. היופי, הצבעים והרומנטיקה – אירוע יומי אך מיוחד שיכול להעלות חיוך על פניו של כל אדם. כאן אצלנו ישנם מקומות מדהימים ליהנות בהם מהטבע הארצישראלי, לטייל והכי חשוב – לצפות בשקיעה יפה. רשות הטבע והגנים ממליצה על כמה מקומות כאלה:

חוף הבונים

מהיפות ברצועות החוף בישראל, שמורת טבע חוף הבונים מכילה בתוכה נוף טבעי מיוחד המשתלב באופן מושלם עם הים התיכון ומספק אווירה כיפית ומהנה. במקום ישנם כמה מסלולי הליכה שניתן לעשות, ובסיומם מומלץ לשבת ולצפות בשמש השוקעת בים התיכון.

בחוף הבונים ניתן לטייל במסלול מעגלי שאורכו כ-1.5 ק"מ לאורכה של רצועת החוף עד לגן לאומי תל דור בדרום. לאורכו של המסלול, בנוסף לטבע היפה, ניתן לראות כמה מהאטרקציות הייחודיות של המקום:

"המערה הכחולה" – מערה שנוצרה בעקבות תהליכי כרסום וקיבלה את שמה בזכות צבעה הכחול והיפה.

"מפרץ הצדפים" – מפרץ צר ועמוק שנערמו בו צדפים רבים (בבקשה להשאיר את הצדפים במקום-ערך טבע מוגן).

"הספינה הטבעה" – שרידי ספינת גבס שעלתה על שרטון סמוך לחוף.

לאחר הטיול ניתן לעצור באחת התצפיות היפות בשמורה ולצפות בשקיעה - תצפית גבעת הפריחה (מומלץ באביב) או תצפית ראש רכס הכורכר.

במידה ואתם מעוניינים להעמיק בהיסטוריה של המקום, בחלקה הדרומי של השמורה ישנו הגן הלאומי תל דור, שם ניתן למצוא את שרידיה של העיר דור, עיר נמל עתיקה שהוקמה באזור. העיר נוסדה בתקופה הכנענית וננטשה בתקופה הביזנטית. בגן הלאומי נמצאו כלים ממצרים, רצפות פסיפס, עוגנים שונים ועוד. צילום: רן פרץ

במהלך עונת הקיץ שמורת טבע חוף הבונים פתוחה עד השעה 20:00 (כניסה אחרונה 19:00). בחוף המרכזי של השמורה ישנו חוף רחצה מוכרז.

איך מגיעים? נוסעים בכביש מספר 4 עד צומת הבונים, ופונים מערב לכיוון מושב הבונים. לפני הכניסה למושב פונים ימינה לדרך עפר ובצומת ה-T פונים שמאלה וממשיכים עם הכביש, חוצים בזהירות את פסי הרכבת ומשם ממשיכים לאורך דרך העפר עד לכניסה לשמורת חוף דור הבונים.

גן לאומי אפולוניה

מעוניינים בערב שקיעה רומנטי אך לא רוצים לצאת מגבולות המרכז? אם כך, אז גן לאומי אפולוניה הוא המקום המושלם עבורכם. הנוף הנשקף מהמצוק אל הים והמבצר הצלבני, יוצרים אווירה רומנטית וייחודית. שילוב מנצח של היסטוריה, נוף, רוח עדינה מהים ואור אדמדם של שקיעה. כל אלו הופכים את אפולוניה למקום חובה בשעות הערביים.

המטייל בגן הלאומי יכול לפגוש שרידי עבר מתקופות שונות בהיסטוריה, החל מווילה רומית שלא ביישה אף וילה משכונות הרצליה הסמוכה, דרך כבשן זכוכית ביזנטי, שריד לתעשיית זכוכית מפוארת שאפיינה את המקום ועד מבצר צלבני המספר את סיפורם המרתק של הצלבנים על רקע מלחמתם ארוכת השנים במוסלמים וגם לא מעט מחיי היומיום. עוד תוכלו להתרשם מהחפיר העמוק ומדגמים של כלי המצור בהם נלחמו. בסיור באתר תוכלו ללכת בשביל נגיש למתקשים בהליכה המותאם גם לעגלות ילדים לכיסאות גלגלים ומתאורה עדינה שתאיר את הדרך בשעות החשכה. צילום: רוני חמד

בחודשים יולי – אוגוסט הגן הלאומי אפולניה יהיה פתוח עד השעה 22:00. למשפחות - בימים א- ה, ניתן ליהנות מפעילות משפחתית בשעות 17:00 – 19:00.

איך מגיעים? בצומת כפר שמריהו פונים מערבה ונוסעים ברחוב קרן היסוד עד רחוב וינגייט. ברחוב וינגייט פונים ימינה וממשיכים ישר עד לפניה שמאלה (משולט) לעבר שער הגן הלאומי.

נבי סמואל

בנבי סמואל ניתן למצוא שילוב מרתק של אתר עתיקות, נוף טבעי הכולל מעיין ובוסתנים ואתר מורשת יהודית בדמות קבר שמואל הנביא. הגן הלאומי נבי סמואל פתוח 22 שעות ביממה, השעה 04:00 בבוקר ועד 02:00 למחרת. ככה שבכל שעה שתחפצו, ניתן להגיע ולראות את המקום. הנוף והמבנים המיוחדים משתלבים בצורה יוצאת מן הכלל עם השקיעה של הרי יהודה, ומספקים חווית בין ערביים ייחודית שלא ניתן למצוא באף מקום אחר.

בעת הביקור בנבי סמואל, ניתן ליהנות (בנוסף לשקיעה היפה כמובן) ממעיין חנה, הנובע ממערה סמוכה, מבנים עתיקים מהתקופה הביזנטית והממלוכית, כגון מבצר צלבני, שרידי גת. בנוסף לכך, בחלקו הדרומי של המבצר התגלו שרידי כבשן של קרמיקה מהתקופה הביזנטית והערבית הקדומה. אך גולת הכותרת בנבי סמואל היא מקום קבורתו של שמואל הנביא, מהחשובים בנביאי ישראל.

ביקור בנבי סמואל בשקיעה מאפשר לחוות את היופי והייחודיות במקום קבורתו של אחד האנשים החשובים המוכרים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. צילום: עמוס טל

הגן הלאומי נבי סמואל פתוח מהשעה 04:00 לפנות בוקר ועד 02:00 ביום שלמחרת.

איך מגיעים? מכיוון ירושלים: נוסעים צפונה בשדרות גולדה מאיר. כחצי ק"מ אחרי רמות פונים ימינה על פי השלט החום המפנה לאתר. מכיוון תל אביב: נוסעים בכביש 443, חולפים על פני מודיעין ובצומת עופר פונים ימינה לכביש 436. חולפים על פני גבעת זאב ומיד אחרי צומת הר שמואל פונים שמאלה על פי השלט החום המפנה לאתר.

גן לאומי הרודיון

מתי פעם אחרונה ראיתם שקיעה בארמון? או אולי ליד קברו של אחד השליטים החשובים והמוכרים של ארץ ישראל? Why Not both? בהרודיון היה קבור המלך הורדוס, שאחראי על חלק מהמבנים והאתרים המוכרים והיפים ביותר בישראל. קברו נהרס ונשדד לפני זמן רב, אך במקום ניתן לראות שרידים של הקבר עצמו ושל מבנה הקבר שעמד שם.

לפני שהמקום שימש כקבר, הוא שימש כארמונו המרהיב של הורדוס, אשר צפה על ירושלים והרי השומרון. ניתן לעלות על ההר המלאכותי עליו הוקם הארמון ולראות שרידים הנמצאים במתחם, כולל בית מרחץ ומערך ביצורים ששמר על הארמון. בדרך לבית המרחץ עוברים במחילות ובבורות המים אשר שימשו לכניסת העבדים לארמון, ובהמשך כמחילות מסתור עבור המורדים במרד בר כוכבא.

אם חשקה נפשכם בסיור מרשים בהיסטוריה של ארץ ישראל, ההרודיון זה מקום חובה עבורכם. קחו טיפ – סיימו את הטיול ממש לפני השקיעה במרפסת אשר במעלה ההר. המרפסת משקיפה על ירושלים בצפון, ישובי גוש עציון במערב ומדבר יהודה במזרח, ומשם ניתן לצפות בשקיעה מדהימה. צילום: שלומי פלד

הגן הלאומי יפעל בימים א-ה בשעות 12:00 – 21:00. בימי שישי המקום יפתח בשעה 05:00 – 14:00. שבת 08:00 – 17:00

איך מגיעים? למגיעים מירושלים: לפני הכניסה לשכנות הר חומה, יוצאים בכיכר ביציאה השנייה ימינה. נוסעים כ-7 ק"מ בכביש מס' 398 מהר חומה לכיוון תקוע-נוקדים, וכ-2 ק"מ לפני צומת תקוע פונים שמאלה בעקבות השילוט להרודיון. למגיעים ממרכז הארץ: נסיעה בכביש מס' 375 עד בית עילית. המשך בכביש מס' 60 עד צומת אפרת ומשם אל כביש מס' 3157 ואל כביש 356 לכיוון תקוע-נוקדים.

גן לאומי קיסריה

אם כבר עסקנו בשקיעות על רקע אתרים היסטוריים חשובים, אסור לשכוח את הגן הלאומי קיסריה. מבית היוצר של הורדוס, בקיסריה ישנם עד היום שרידים רבים של עיר הנמל הרומית שעמדה כאן, כולל התיאטרון הרומי המפורסם המשמש גם היום כאחד ממתחמי ההופעות המפורסמים בישראל. התיאטרון נמצא בקצה הדרומי של הגן הלאומי, בעבר הגיעו אליו תושבי האזור ליהנות ממופעי דרמה וקומדיה. כאשר יוצאים מהתאטרון לכיוון הטיילת חולפים על פני חצר רחבה, אשר בעבר שימשה כחצר הפנימית של אגף האירוח בארמונו של הורדוס. חלק נוסף של הארמון נבנה בחלקה המערבי של החצר, על גבי שונית ימית. עם השנים חרב הארמון ונותרו ממנו רק שרידים מועטים.

בנוסף לתיאטרון ולשרידי האמרון, בסמוך לחלקה הדרומי של הטיילת ובמקביל לחוף ניצב ההיפודרום של קיסריה – מבנה מרשים שנבנה בימי הורדוס ושימש לתחרויות אתלטיקה, הצגת חיות פרא, מרוצי סוסים ועוד. בשנים האחרונות מקיימת רשות הטבע והגנים אירוע תרבות בהיפודרום, בעיקר תחרויות סוסים כמו שהיו באזור לפני 2000 שנה. מי שמעוניין לקחת פסק זמן מהאתרים ההיסטוריים, מוזמן לטייל לאורך חוף הים של קיסריה בטיילת היפה המחברת בין האתרים בצפון הגן הלאומי ועד הארמון בדרום. כמובן שכל סיור לאורכו של החוף יפה ומומלץ ליותר לאורה של השקיעה. צילום: אייל פבזנר

הגן הלאומי יהיה פתוח בימי חמישי בין השעות 14:00 – 21:00 (בשאר הימים 08:00 – 17:00 ובשישי עד 16:00)

איך מגיעים? סמוך לכביש החוף, ליד היישובים קיסריה, שדות ים, וממערב לאור עקיבא. הגעה מכביש החוף דרך המחלף שליד תחנת הכח "אורות רבין", ומהכביש הישן כנ"ל או דרך אור עקיבא.

גן לאומי בית שאן

שעת בין הערביים מאוד מיוחדת בעמק בית שאן, ואין מקום טוב יותר לחוות אותה מאשר בגן הלאומי בלב בירת העמק, שם ניתן לראות את השתקפות העמודים מהתקופה הרומית והביזנטית על הרקע השמש ההולכת ונעלמת.

בגן הלאומי בית שאן תוכלו למצוא את שרידים מהתקופה הרומית והביזנטית, כולל שרידי תיאטרון מהמאה השנייה לספירה, שרידיו של בית מרחץ גדול שפעל בעיר, כיכר ששימשה כמוקד מסחר ובילוי (כולל פסיפס שהיה באחד החדרים הסובבים את הכיכר), שרידי מקדש גדול ועוד. מעל לכל השרידים הרבים הללו, ניתן לעלות בגרם מדרגות לראש התל, שם התגלו שרידים מתקופת השלטון המצרי, ולפי הערכות כאן שכנה בית שאן המקראית. למעוניינים בנוף משגע מומלץ לעלות לראש התל לתצפית מדהימה על האזור.

למי שמגיע לראות את השקיעה בבית שאן בימי שני עד חמישי, יכול ליהנות גם מהחיזיון האור קולי המשודר במקום ומספר את הסיפור וההיסטוריה של בית שאן (הכניסה בתשלום נוסף, פרטים נוספים באתר רשות הטבע והגנים). צילום: טל גליק

הגן הלאומי יהיה פתוח בימים א-ה בין השעות 20:00-11:00 ובימי שישי ושבת 8:00-16:00/17:00. זאת בנוסף למופע "לילות שאן" שיוצג החל משעה 20:00 ועד 21:30 לנרשמים מראש באופן נפרד בנוסף לרישום ביקור באתר.

איך מגיעים? הגן הלאומי נמצא נמצא בתוך העיר בית שאן. בכניסות לעיר ישנם שלטי הכוונה לאתר.

גן לאומי תל אשקלון

גן לאומי תל אשקלון הוא הגן הלאומי הראשון שהוכרז בישראל, ואתם מוזמנים להנות משלל החוויות שהגן מציע למבקריו, כולל כמובן שקיעה מדהימה לצד הים התיכון. הגן שוכן על המצוק מול הים, ומזמן נוף נפלא לצד עתיקות של תל עשיר בממצאים, מסלול טיול מיוחד בחולות הפוגשים את החוף וכמובן חוף רחצה מוכרז, נעים ושקט. לכל זה מצטרפים גם חניון לילה, עם חווית הים רק בלי החול (ממוקם על הדשא על המצוק במרחק פסיעות בודדות מהחוף עצמו) ומרחבי דשא לבילוי משפחתי חווייתי. אם זה לא מספיק, אל תשכחו לבקש את משחק המשימות מאתגר "סודות תל אשקלון" המשחק מתאים לכל המשפחה, באמצעותו תגיעו לפינות המיוחדות של הגן. תגלו את השער הכנעני הקדום, את הבזיקה, חצר הפסלים, את הבארות המייחדות את המקום ועוד. ערכת המשחק נמכרת במחיר סמלי של 15 שקלים.

לא משנה מה מעשיכם בתל אשקלון -אם זה לראות נופים, ליהנות מהים או להכיר את ההיסטוריה של האזור, תכננו את הפעילות שלכם כך שאת שעת השקיעה תבלו מול הים. צילום: מנו גרינשפן, חדשות

במהלך חודשים יולי – אוגוסט, הגן הלאומי יהיה פתוח עד השעה 22:00 בכל ימות השבוע.

איך מגיעים? מצומת אשקלון נוסעים בשדרות בן גוריון ושמאלה ברחוב ת.בן עמר. מן הכניסה הצפונית של אשקלון נוסעים בשדרות מנחם בגין, שדרות ירושלים, רחוב בר כוכבא ושמאלה ברחוב הטייסים.

גן לאומי צבעי מכתש רמון

כל מי שנסע אי פעם במכתש רמון, עבר בגן הלאומי צבעי מכתש הרמון. אך עכשיו, לאחר שהמקום עבר לאחרונה שיפוץ ושיקום מאסיבי, מה שהפך אותו לפארק גיאולוגי מיוחד החושף את עברו של מכתש רמון, מומלץ גם לעצור ולהתעכב במקום. אם זה כדי לראות את המכרות הישנים, או כדי לצפות בשקיעה על רקע אחד מהאזורים המיוחדים ביותר בעולם, גן לאומי צבעי מכתש רמון הינו מקום חובה בכל ביקור בנגב.

בשטח הגן הלאומי ישנן אטרקציות מעניינות שנדיר למצוא מחוץ למכתש רמון, כמו שני מכרות פתוחים, הכוללים קיר מחצבה גדול בצבע סגול כהה בגלל הסלעים העתיקים שמרכיבים אותו ; בולען שבקירותיו נותרו סלעים סגולים (בגלל שאריות של אלומיניום), ולכן נקרא הקניון הסגול ; ומפעל חרסית עתיק שהיה במתחם, ממנו נשאר צינור ענק דמוי תותח ששימש ככבשן. כל אלו והאזור הגאוגרפי המיוחד של מכתש רמון הופכים את הביקור בגן הלאומי כחובה לכל חובב גאוגרפיה וגאולוגיה. צילום: רשות הטבע והגנים

הגן הלאומי פתוח בכל יום עד השקיעה. אין להישאר במקום לאחר רדת החשיכה. לינה, הקמת אוהל, הדלקת אש וכניסה למים ברחבי הגן הלאומי אסורים. הכניסה לגן הלאומי ללא עלות

איך מגיעים – כניסה לדרך הנוף מכביש 40, בין סימני ק"מ 88-89. בשל פס הפרדה רציף בכביש, הכניסה אפשרית מכיוון דרום בלבד. הבאים מצפון (מכיוון מצפה רמון) ימשיכו עוד כקילומטר, ירדו ימינה לדרך עפר ויחזרו בזהירות.

עם בוא ימי הקיץ החמים והחופש הגדול, רשות הטבע והגנים מתאימה את שעות פתיחת השמורות והגנים הלאומיים ברבים מאתריה גם לשעות הבוקר המוקדמות או/ו לשעות הערב המאוחרות יותר על מנת לאפשר ביקור בשעות בהן פחות חם ויותר נעים לטייל. מהלך זה יאפשר להורים שעובדים במהלך היום לצאת עם ילדיהם לחיק הטבע ואתרי המורשת גם אחרי שעות העבודה ולא רק בימי חופשה כדי להעשיר את חוויות הקיץ לכל המשפחה. בחלק מהאתרים תהיינה הפעלות מיוחדות בשעות פתיחה אלו. לפי הנחיות משרד הבריאות: יש להירשם מראש לכל ביקור באתר רשות הטבע והגנים ולא להגיע ללא רישום מקדים, גם מנויי מטמון.