בלב המושבה האמריקאית-גרמנית, באחת הנקודות היפות וההיסטוריות של יפו, ממוקם מלון דריסקו, מבנה יפהפה בסגנון אקלקטי מרהיב. המבנה שהיה נטוש במשך עשרות שנים לאחר שעבר אי אילו גלגולים, החל לעבור שיפוץ ושימור קפדניים במשך עשור, עד שנפתח בקול תרועה ב-2018.

היום מלון דריסקו הוא אחד המלונות הנחשקים בתל אביב-יפו בפרט ובישראל בכלל, ואפשר להבין מדוע. המיקום המושלם בין השכונות הכי מעניינות של העיר, שימת הלב לפרטים הכי קטנים והשירות שמצדיק את העובדה שמדובר במלון 5 כוכבים ספוריור, וכמובן האוכל שהפך את המקום לשם דבר בסצנה הקולינרית בישראל. קפסולת זמן מלאה ביוקרה מודרנית.

המקום

בתל אביב אין מחסור במלונות בוטיק שקמים ברחבי העיר, אבל מעטים המלונות בישראל שיש להם היסטוריה מפוארת כמו זו של דריסקו. מהרגע שנכנסים פנימה ברור שמדובר במבנה שעבר לא מעט מאז שהוקם, ואולי אפילו מסתיר כמה סודות, חלקם רומנטיים יותר, אחרים מספרים את הסיפור של האזור כולו ומלאים בטרגדיות, הרפתקנים מארצות רחוקות ובעיקר הרצון להיות פאר האירוח מיום הולדתו.

את המלון הקימו האחים ג'ון וג'ורג' דריסקו בשנת 1866, היכן שהיום קיימים הרחובות אוארבך והופמן ותחילה הוא נקרא Le Grand Hotel. האחים הגיעו למקום ממיין בארצות הברית כחלק מקבוצת אוונגליסטים שמטרתה הייתה להכשיר את הארץ לחזרתם של היהודים. הקבוצה בנתה את המושב בעזרת קורות עץ וחומרים שחבריה הביאו כל הדרך ממזרח ארצות הברית.

המטרה של האחים דריסקו הייתה להפוך את המלון לנקודת חובה לצלבנים ולתיירים בארץ הקודש, על גבעה המשקיפה על העיר יפו ובמרחק הליכה מהנמל. אבל בעקבות קשיים, כלכליים בעיקר, הם החליטו למכור את המלון, שהגיע לידיו של הרנסט הארדאג, מבכירי הקהילה הטמפלרית, שהרחיב את המלון מ-12 חדרים לכ-52 חדרים מפוארים עם מוטיבים אירופיים מלאים בסטייל, מהאיורים שעל הקירות, הריהוט המסוגנן וסטנדרט של אלגנטיות. כך המלון גם קיבל את שמו החדש Hotel Jerusalem. במלון המפואר התארחו מספר אישים מוכרים ודמויות מכובדות וביניהם גם הסופר האמריקאי מארק טווין.

הלב של המושבה האמריקאית משנת 1866 | צילום: יחצ

המלון בגלגולו כמלון ירושלים | צילום: יחצ

אבל בישראל כמו בישראל, התהפוכות הגיעו גם למלון המפואר הזה והוא נכבש בשנת 1940 על ידי הבריטים והפך למפקדה, ולאחר סיום המנדט הבריטי שימש כבית מחסה לילדים ולמשכן של משרד החינוך עד 1958. מאז עמד נטוש, מתפורר ונרקב בזמן שהשכונות סביבו המשיכו להתרחב ולפרוח והעיר תל אביב הפכה למטרופולין. זאת עד 2010, אז נרכש ושופץ באופן מחמיר ונפתח מחדש ב-2018, ושוב קם כמלון המפואר שהיה בעבר, הפעם עם אור זרקורים ותשומת לב ראויה שאפילו הכניסה אותו לרשימה המכובדת של The Leading Hotels of the World.

עכשיו מלון דריסקו הוא הלב הפועם של המושבה האמריקאית המתחדשת והיוקרתית, במרחק הליכה של כמה דקות לפארק המסילה החדש (ובקרוב גם תחנות הרכבת הקלה), שכונת נווה צדק, מתחם נוגה היפהפה, כיכר השעון ושוק הפשפשים. מהצד השני שכונת פלורנטין ולא רחוק גם אזור רוטשילד ונחלת בנימין. למעשה מדובר באחד המיקומים היותר טובים למי שמגיע לתל אביב אבל רוצה לחוש קצת מהזוהר של העולם הישן.

חזר להיות המלון שהוא היה אמור להיות מלכתחילה | צילום: אסף פיננצ'וק

המלון

קודם כל ולפני הכל צריך לתת כבוד ליופי של המלון ולהשקעה המדהימה של הצוותים ששיחזרו אותו בצורה יוצאת דופן. מהחזית הקלאסית שלו, הריצוף בכניסה שממשיך לאזור הלובי, הבר והמסעדה וגם בפיתוחים ובאומנות שמעטרת את החללים. את פנינו קיבל חזי טלאי, מנהל המלון שהסביר לנו כמה מחשבה הושקעה בכל פרט במלון, מהתמונה ההיסטורית של ירושלים באזור הבר, עד לדלתות העץ שהותאמו במדויק למבנה ולשחזורי הציורים על הקירות. בכל פינה כאן דאגו שתהיה תזכורת לעבר המפואר, בלי להפריע לאמצעים המודרניים.

שחזור ושימור מוקפדים עד הפרט האחרון. הלובי וחלל המסעדה | צילום: דניאל ארזי

הבר הגדול עם התמונה ההיסטורית של ירושלים ברקע | צילום: דניאל ארזי

במלון ישנם 42 חדרים, חלקם סוויטות מפוארות (הגדולה שבהם כ-70 מ"ר), ולחדרים סטנדרטיים, וכיאה למלון 5 כוכבים סופריור, כולם מעוצבים ומאובזרים בכל מה שהופך את החופשה למפנקת. ישנם חדרים שנמצאים במבנה האבן המרכזי, אחרים במבנה צמוד שבו התנהלה בעבר מסעדת "קרן" המיתולוגית של השף חיים כהן.

לדריסקו יש יותר מגולת כותרת אחת. במרתף הישן שעבר גם הוא שיפוץ מחמיר, קיים היום לאונג' יוקרתי וחמים שנקרא "סלון מארק טווין". בעבר היה זה הבר של המלון ועדיין אפשר לראות כתובות בגרמנית שפנו לאורחים שהגיעו למקום, והיום יכניסו אתכם ישר לאווירה, כשבשעות אחר הצהריים האורחים מוזמנים להגיע להרים כוסית יחד.

סלון מארק טווין עם ציורי הקיר בגרמנית שעברו שחזור | צילום: דניאל ארזי

בנוסף למרתף ישנו גם פטיו ירוק ומסוגנן בגינה הגינה של המלון מצד אחד, ורחבה שמשית מצידו השני למי שרוצה קצת ליהנות מהשקט בחוץ. אבל כנראה שהמקום המיוחד ביותר נמצא בכלל על גג המלון, עם הנופים היפים של יפו וקו החוף מצד אחד, ומהצד השני פלורנטין ואזור נווה צדק. בלי ספק המקום המושלם לשבת בו עם כוס יין ולצפות בשקיעה עם מוזיקה ברקע.

גינה שקטה שאפשר בקלות לשבת בה שעות | צילום: דניאל ארזי

המרפסת בראש המלון משקיפה לנוף שמסביב | צילום: דניאל ארזי

המרפסת העליונה היא המקום המושלם לצפות בו בשקיעה עם כוס יין | צילום: דניאל ארזי

החדר

כאמור במלון יש מספר סוגים של חדרים, ואנחנו ישנו בסוויטת הקשתות שנמצאת בקומת הקרקע של המלון. מדובר בחדר שמתפרס על כל חלקו המערבי של המלון, ולמרות הקלישאתיות, המילה הראשונה שתצא לכם מהפה היא וואו. כמו בשאר החלקים של המלון, גם כאן תשומת הלב ניתנה לפרטים הקטנים, מהצבעים המרגיעים בצבעי תכלת, לבן ועץ וכמובן השחזור המדהים של הקשתות המקוריות ובמרכזן ציור של כוכבים. יש כאן תחושה שכמעט צריך ללחוש בכבוד מרוב שהמקום יפה.

אחד היתרונות המרכזיים של הסוויטה היא המיקום שלה במלון, ממש בסוף ליד חדרי טיפולי הספא, כך שבאופן טבעי מדובר באזור שקט במיוחד של המלון, בלי הרבה אנשים שעוברים במסדרון או שכנים רועשים. המיטה שבמרכז החדר היא ללא ספק אחת הגדולות שישנתי בהן בבית מלון, ויש בה מספיק מקום לשני אנשים מבוגרים להתפרס בנוחות.

סוויטה גדולה עם תשומת לב לפרטים הכי קטנים. סוויטת הקשתות | צילום: דניאל ארזי

שתייה קלה וחריפה בחדר ללא תשלום נוסף | צילום: דניאל ארזי

בסוויטה יש גם מיני בר מצויד במשקאות קלים ללא תוספת תשלום, ואפשר גם לבחור לשתות מהמשקאות החריפים שבחדר (טקילה, קוניאק וויסקי), גם הם ללא תוספת תשלום, או לשתות קפה ממכונת הנספרסו ולהתיישב על אחת משתי הכורסאות או לצאת לשתות במרפסת הצופה לרחבה. לחדר יש למעשה אזור נפרד להניח בו את המזוודות ולפזר בו את הגדים, מעין חדר ארונות, כך שיש לחלוטין די והותר מקום להניח בו את החפצים שלכם.

גם חדר הרחצה הגדול מאובזר בכל מה שצריך. מחלוקי הרחצה הגדולים והנעימים ועד הסבונים ומוצרי הטיפוח של מותג היוקרה הבריטי Molton Brown. פריט אחד שהיה חסר הוא מגהץ, אבל כל השאר לחלוטין ענה על כל הדרישות ויותר.

חדר הרחצה מאובזר בתכשירי טיפוח יוקרתיים | צילום: דניאל ארזי

מה עושים?

המיקום של המלון הוא כנראה אחד היתרונות הבולטים שלו, וממנו אפשר לצאת לטיול באזור המושבה האמריקאית, או להרחיק וללכת לאזור שוק הפשפשים ולנמל. כאמור גם שכונות פלורנטין ונווה צדק נמצאות במרחק הליכה קצר, וכמובן שתמיד אפשר פשוט להשתזף באחד החופים הקרובים.

בדריסקו גם יצרו מדריך שמפרט את כל המקומות הכי שווים במרחק הליכה מהמלון, ואפשר גם להתייעץ עם שירות הקונסיירז'. האורחים יכולים גם לשאול אופניים מהמלון ללא תוספת תשלום וליהנות מהאזור ברכיבה, או להוציא קצת אנרגיות בחדר הכושר, שבו אפשר לעשות אימון בהדרכה בתיאום מראש.

המושבה האמריקאית בעצמה שווה את הביקור | צילום: דניאל ארזי

המלון מוציא סיורים לאורחים בכל יום. בית עמנואל הצמוד | צילום: דניאל ארזי

המלון מוציא גם סיורים לאורחים בכל יום באזור השעה 11 בבוקר (כדאי לוודא מראש) במלון ולמושבה האמריקאית. הסיור כולל בתוכו הסבר מעמיק על המושבה ועל תושביה הראשונים, כמו גם על המבנים המיוחדים שלה כמו בית עמנואל הצמוד והחצר האחורית שלו שהייתה בעברה גם גן בוטני מרהיב.

וחופשה יוקרתית חייבת גם לכלול מסאז' מפנק בספא של המלון Daria Spa. אנחנו עשינו עיסוי שבדי קלאסי זוגי של שעה (380 שקל לאדם) שהיה מקצועי ומצוין ובהחלט הצליח להוציא אותנו קצת מטושטשים כמו שצריך. אפשר לבחור מתפריט הטיפולים המגוון שכולל בין היתר גם טיפול באבנים חמות, בודי פילינג ועיסוי ארומתרפי ועוד.

מה אוכלים?

הגענו לדריסקו עם ציפיות גבוהות מאוד לגבי האוכל, אחרי הכל יושבת בו המסעדה שנבחרה לטובה ביותר בארץ, ובמקום ה-6 מבין המסעדות הטובות ביותר במזרח התיכון ובצפון אפריקה. ונתחיל מהסוף, מישהו בדירוג הזה כנראה יודע מה הוא עושה, כי מסעדת "ג'ורג' וג'ון" בניצוחו של השף תומר טל לגמרי מצדיקה את המוניטין שלה.

המנות הראשונות שכללו בין היתר סשימי אינטיאס מצוין עם רוטב חריף ומתוק שקשה להפסיק לאכול, גם למי שפחות בעניין של דגים נאים. גם בגזרת המנות העיקריות שכללו צלעות טלה שבושלו לשלמות, וטורטליני במילוי חמאת ערמונים, סיפקו לנו את החוויה האדירה שציפינו לה. ולא שנשאר לנו יותר מדי מקום, אבל החלטנו לסיים עם קינוח גלידת פיסטוק שלא היה פחות ממושלם. שאפו.

המנות יצאו בדיוק בטעם ובהגשה שלהן | צילום: דניאל ארזי

עם אוכל כזה אפשר להבין למה המסעדה הזו זוכה לשבחים | צילום: דניאל ארזי

הקינוח היה הדרך המושלמת לסגור את הארוחה | צילום: דניאל ארזי

ראויה לציון היא גם האווירה במקום והשירות היוצא מן הכלל. יש תחושה שכל סועד במקום מקבל יחס אישי, מרמת הדאגה שכל כוס תמיד תהיה מלאה ועד הניקיון של השולחן שלא מאחר להגיע. הצוות נעים ומזמין והופך את כל הארוחה לחוויה שלמה. בהתאם למעמדה, המחירים בג'ורג' וג'ון לא זולים, עם מנות פתיחה שנעות בין המחירים 38 שקל לקערת לחמים ומטבלים, ל-90 שקל למנת פתיחה סשימי אינטיאס. המנות העיקריות נעות סביב המחירים 85-150 שקל ומעלה. שימו לב שהתפריט משתנה בהתאם למוצרים ובאופן טבעי גם המחירים.

אחרי ארוחת ערב כזו, גם אל ארוחת הבוקר הגענו עם ציפיות גבוהות. החלל שבערב הכיל את ג'ורג' וג'ון הוא שוב החלל המואר עם השולחנות היפים, ובמרכזו ניצב שולחן גדול עגול עם מבחר של סלטים, לחמים ומאפים, גרנולה, עוגות, פירות וקישים. לזה מצטרף גם תפריט ארוחת בוקר בהגשה לשולחן ואפשר לבחור מבין שפע רב של מנות, מסלמון מעושן, חביתות, בייגל, פנקייקים ועוד, הכל מדויק וטעים. ואם יש משהו שרק מוסיף לחוויה של המנות הטעימות, הוא הפטיו המואר והגינה הירוקה. אם לא היינו חייבים כבר לעזוב, היינו יכולים לשבת כאן שעות, לטבוע בקסם של הדריסקו, להרגיש לרגע חלק מהסיפור הארוך והמרתק הזה.

שולחן מלא בארוחת הבוקר | צילום: דניאל ארזי

שווה להגיע לכאן בשביל ארוחת הבוקר. בייגל אבוקדו | צילום: דניאל ארזי

אפשר לבחור סוגים שונים של מנות מתפריט ארוחת הבוקר. סלמון מעושן ושמנת | צילום: דניאל ארזי

כמה זה עולה?

מחיר לזוג ללילה נע סביב 1,300 שקל בחדר קלאסיק באמצע שבוע ועולה לכ-3,800 שקל לשני לילות בסוף השבוע.

המחירים לסוויטות משתנים בין המבנים וגודל הסוויטה ונעים בין המחירים 3,000 שקל ללילה לאמצע השבוע, ולכ-8,000 שקל לסוויטה לשני לילות בסוף שבוע. המחירים משתנים גם בהתאם לעונה.

בשורה החתונה

מלון דריסקו מצליח לשלב את העולם הישן עם החדש בצורה אלגנטית, בלי להרגיש עשוי מדי. יש בו את כל מה שנחוץ לחופשה אורבנית קלאסית, עם רוגע ושקט של נופש מרגיע. הגלגול הנוכחי של הדריסקו הוא כנראה הצורה המושלמת שלו, בדיוק התקופה שהוא חיכה לה כדי לחזור הרבה יותר נוצץ ומדויק. הדריסקו לגמרי שם את הרף גבוה לכל השאר.

מלון דריסקו תל אביב, אוארבך 5, תל אביב-יפו. לפרטים והזמנות: 03-741-0000 או באתר.

*הכתב היה אורח המלון