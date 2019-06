לא רק משפחות וזוגות: עם תחילת החופש הגדול, לא פחות מ-30 אלף צעירים, רובם שמיניסטים שיחלו בקרוב שנת שירות או שירות צבאי, יצאו לטיול בחו"ל במהלך החודשים הקרובים. לרוב, הם יבחרו ביעדים קרובים יחסית וזולים, אשר ניתן לעשות בהם חופשה של מספר ימים. בוואלה! טורס מצאו את המקומות הכי חמים שהצעירים הולכים לכבוש בחודשים הקרובים. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako "אנו רואים עלייה במספר הצעירים שמנצלים את חופשת הקיץ ופותחים את החופש הגדול בקפיצה לחו"ל", אומר אריאל אטיאס, מנכ"ל חברת וואלה!טורס. "תרבות הפנאי של צעירים ישראלים והעובדה שניתן להשיג היום כרטיסים בזול הם הסיבה לכך". זקינטוס - יוון לצד הנופים המרהיבים שמאפיינים את האי, החופים היפיפיים והאוכל היווני האותנטי הטעים, האי זקינטוס הפך בשנים האחרונות לאחד האיים התוססים עבור צעירים מבין איי יוון. זהו האי ביוון בו תמצאו הכי הרבה צעירים שבאו לחגוג במקומות בילוי ומסיבות בכל שעה ביום ללא הפסקה והרבה חופש. זקינטוס | צילום: mkos83 / Shutterstock חבילת נופש לשלושה לילות תעלה כ-450 דולר. איביזה - ספרד למחפשים חופשה בנוף אקזוטי ומהמם עם טוויסט תוסס של מסיבות ובילויים אל תוך הלילה, איביזה תהיה הבחירה הטובה ביותר עבורו. זו חופשה צעירה וקלילה עם אווירה יותר אירופאית ושווה. איביזה, ספרד | צילום: shutterstock טיסה לארבעה לילות עם עצירת ביניים תעלה כ-350 דולר. איה נאפה - קפריסין שעה אחת בלבד מפרידה בין טיסה מהארץ ונחיתה בעיירת הנופש שנמצאת בדרום מזרח האי קפריסין. האי נחשב לאחד הצעירים והמוצלחים כיום והפך למוקד חם לאוהבי המסיבות, ובין היתר לישראלים רבים שנהנים ממנה גם כאופציה זולה יותר. חוף בקפריסין | צילום: Oleg_P, Shutterstock חבילת נופש לארבעה לילות תעלה כ-300 דולר. קוסטה דל סול - ספרד "חוף השמש", כשמו כן הוא. רצועת החוף, שוכנת בדרום ספרד בחבל אנדלוסיה והיא מאופיינת בשמש אין סופית שהפכה אותה לאתר נופש מוביל בספרד. במקום יש שלל מועדוני לילה, בתי קזינו, הופעות פלמנקו, ברי קריוקי, פאבים אנגליים ופאבים בסגנון ספרדי נפתחים ומתמלאים בתיירים צעירים שרק רוצים לחגוג. View this post on Instagram A post shared by Tamy (@tamytam3) on Jun 18, 2019 at 1:27am PDT חבילת נופש לחמישה לילות תעלה כ-730 דולר. יורט דה מאר- קוסטה ברווה - ספרד עיירת חוף עתירת אדרנלין שהפכה ליעד חם בקרב הצעירים בישראל. בעיירה הממוקמת בסמוך לברצלונה, תוכלו למצוא מלונות המציעים מסיבות בריכה ואלכוהול חופשי. גם מועדוני הלילה בעיירה הם חוויה שאסור לפספס ובאחד מהם ניתן אפילו לנהוג במכוניות מתנגשות. צילום: Alex Tremps חבילת נופש של ארבעה לילות על בסיס חצי פנסיון תעלה כ-470 דולר. פלמה דה מיורקה - ספרד האי הגדול מבין האיים הבלאריים, מאופיין במסיבות, מלונות ומקומות בילוי אטרקטיביים לצעירים. בין המלונות המדוברים תמצאו את "מיורקה רוקס" במרכזו בריכת ענק שלשפתה מופיעים אמנים ומתקיימות המסיבות ההמוניות המאפיינות את האי. צילום: shutterstock חבילת נופש של שישה לילות תעלה כ-830 דולר. ברלין - גרמניה העיר ברלין מתאימה למבקרים בכל גיל והיא אולי היעד האירופי הכי אטרקטיבי על מפת התיירות הישראלית. זו העיר בה נמצאים חיי הלילה הטובים ביותר בכל אירופה והמועדונים הכי תוססים שאפשר לדמיין. יותר מ-20 טיסות שבועיות פועלות בין תל אביב לברלין בחודשי הקיץ וגם בחורף. צילום: ESB Professional חבילת נופש לארבעה לילות תעלה כ-550 דולר. {title}





