בואו נגלה לכם סוד - בישראל יש 79 ערים ובכולן יש איפה לטייל, מה לעשות והכי חשוב, רוב הפעילויות והטיולים – בחינם. אפשר להעביר עם המשפחה יום שלם בעיר, לטייל, לאכול וליהנות מבלי לקרוע את הכיס. הפעם בחרנו בחמישה טיולים בחמש ערים שונות, שפתוחים בכל ימות השבוע.

עכו – טיול בשוק הישן ואולמות האבירים בעיר העתיקה

אם בא לכם להרגיש קצת בחו"ל, העיר העתיקה בעכו זה המקום. המבנים העתיקים, המסעדות המיוחדות והתרבויות השונות, הכל נותן לכם הרגשה שיצאתם קצת מהמדינה. יש המון מה לעשות בעיר העתיקה, אנחנו התמקדנו בשוק ובאולמות האבירים - הכל במסלול רגלי. השוק הזה הוא מהצבעוניים בישראל ופשוט כיף להסתובב בו, גם אם לא קונים כלום, למרות שהפיתוי גדול מדי. כמובן שיש גם קולינריה מטורפת בשוק הזה, עם מסעדות מהמטבח הערבי וגם מטבחים בין-לאומיים. לאחר הסיור בשוק, קפצנו לאולמות האבירים שנמצאים בעיר הצלבנית הגדולה בעולם, שמשתמרת בצורה מדהימה עד היום. העיר העתיקה בעכו | צילום: משפחת בורבא, צילום פרטי

בוויז: שוק עכו.

חנייה: יש כמה חניונים בתשלום או שיתמזל מזלכם ותמצאו חנייה בכחול לבן.

מחיר כניסה: חינם.

עפולה – סיור גרפיטי בשוק הישן

השוק הישן בעפולה הוא סיפור הצלחה עירוני מטורף. פעם השוק הזה (שוק בעלי מלאכה במקור) היה מוזנח, עם ביוב זורם ולא מקום שכיף להסתובב בו בלילה בלשון המעטה. העירייה לקחה את המקום והפכה אותו למוקד בילוי ואומנות לא פחות ממדהים.

גרפיטי בכל עבר, ציורי אומנות, דוכני אוכל ומסעדות אופנתיות ומוזיקה רועשת. ובלילה? רק תבואו לפה בלילה בסופי שבוע: מסיבות מחוץ למסעדות ותאורה צבעונית בכל השוק.

בוויז: השוק הישן עפולה.

חנייה: במהלך היום קשה למצוא חנייה אז תהיו סבלניים, בערב – בשפע.

מחיר כניסה: חינם. אם תרצו סיור מודרך וסדנת גרפיטי, ניתן בתשלום.

חיפה – טיילת לואי

הטיילת עם הנוף הכי יפה בארץ. נקודה. הטיילת לא גדולה וממוקמת ברחוב יפה נוף, על קו הרכס, והנוף משם למפרץ חיפה עוצר נשימה. אפשר גם לראות משם את החלק העליון של הגנים הבהאים. יש כאן מסעדה, פוד טראק, והמון פינות לפיקניק עם חלקות דשא מוצלות. במרכז הטיילת תמצאו את ה"מרפסת" עם שלט ה- I Love Haifa המפורסם.

בוויז: טיילת לואי.

חנייה: לאורך רחוב יפה נוף בכחול לבן, לא נתקלנו במצוקת חנייה.

מחיר כניסה: חינם.

נתניה – טיול ברחוב הרצל והמעלית אל הים

בנתניה גילינו קסם. הקסם הזה מתחיל ברחוב הרצל שמלא בציורי גרפיטי ענקיים על הבניינים הסמוכים, מלא אומני רחוב שמציעים גם סדנאות, זמרי רחוב ואפילו פסנתר כנף שמונח באמצע הרחוב לכל מי שרק רוצה. כמובן שבשני צידי הכביש יש המון חנויות, בתי קפה ומסעדות.

אחרי 15 דקות של הליכה, מגיעים לכיכר העצמאות המפורסמת שבה יש מזרקות ומסכי ענק. מכאן ממשיכים לטיילת, הליכה קצרה תוביל אתכם למעלית שתוריד אתכם עד לחוף הים מגובה הצוק המרשים. רחוב הרצל בנתניה | צילום: משפחת בורבא, צילום פרטי

בוויז: רחוב הרצל, נתניה.

חנייה: בכחול לבן מעט עמוס, אבל יש חניונים בתשלום מסביב.

מחיר כניסה: חינם. ניתן להשתתף בסדנת ציור מאומני הרחוב בתוספת תשלום.

אשקלון – טיול אופניים בטיילת החדשה

הטיילת החדשה של אשקלון נפרשת לאורך 3.5 ק"מ, כולה מגובה הצוק כך שמקבלים נוף מדהים ומרגיע. יש המון פינות עצירה במהלך הדרך כמו קבר השיח', מתקני ספורט, מדשאות לפיקניק ולא מעט נקודות תצפית רומנטיות שתוכלו לשבת בהן בזמן שהזאטוטים משחקים. בסוף הטיילת בנו מרפסת תצפית ענקית, שנראית כמו מצפן ממעוף הציפור, ולשבת שם בשקיעה זה בדיוק מה שאתם רוצים. ניתן לשלב את הביקור במרינה החדשה עם המון אופציות בילוי והסעדה. הטיילת החדשה באשקלון | צילום: משפחת בורבא, צילום פרטי

בוויז: חניון חוף בר כוכבא.

חנייה: המון חנייה חופשית.

מחיר כניסה: חינם.





