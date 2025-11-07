התחזית הצפויה לשבת (8.11) במקומות נבחרים:

שמורת חוף גדור ומכמורת מציעה שילוב ייחודי של טבע פראי, חופים שקטים ונופים מרהיבים. מצוקי כורכר דרמטיים ודיונות חול צבעוניות מתמזגים עם מפרצונים ציוריים לאורך החוף, לצד אפשרות לצפייה בבקיעת צבוני ים נדירים. ההליכה לאורך החוף או הצפייה בשקיעה מציעים חוויה של שקט ופסטורליה ייחודית.

שמורת חוף גדור – מכמורת

כדי להגיע לחוף גדור ומכמורת, יש לכתוב בווייז: חוף מכמורת או החוף השקט של כושי (מכמורת). אם מגיעים מכביש 2, יש לרדת במחלף ינאי לכיוון מכמורת, לעבור את נחל אלכסנדר ואת בית ספר מבואות ים השוכן משמאל, ולהמשיך ישר. בחוף מכמורת יש חנייה בתשלום, אך יש להמשיך עוד מספר דקות כדי להגיע לחניון עפר חינמי המשמש כנקודת יציאה לחוף גדור והמפרץ השקט של כושי.





לאחר החנייה ניתן להעמיס מחצלת, מגבת וציוד לרחצה ולעלות לתצפית על שמורת הטבע. התצפית מציעה נוף מרהיב של מצוק כורכר תלול היורד לעבר חופים חוליים לבנים ורחבים, דיונות חול הצובעות את עצמן בגוונים ייחודיים בעיקר בשקיעה, פריחה עונתית ומפרצונים ציוריים לאורך החוף.

שמורת תל גדור משתרעת לאורך כ-2 ק"מ, מגבעת אולגה בצפון ועד מכמורת בדרום. השמורה מוגנת, במיוחד בשל הגעת צבי ים להטלת ביציהם. רשות הטבע והגנים מאפשרת בעונה להצטרף לצפייה בבקיעת הצבונים הקטנים והליווי שלהם אל הים, חוויה ייחודית המתקיימת בפיקוח מלא על מנת לשמור על האוכלוסייה.

החופים לבנים ורחבים. גדור מכמורת | צילום: מירב טלמור-קשי

כדאי לשבת ולשתות קפה או לאכול מול הים | צילום: מירב טלמור-קשי

בחוף פועל מועדון צלילה בשם "לי-ים", ומדי פעם ניתן להבחין בצוללנים במים או במצופים שלהם. גם שחיינים, מטיילים זוגות או קבוצות צעירים הנמצאים בחוף, מוזמנים ליהנות מהחוף תוך שמירה על כללי מועצת עמק חפר ורשות הטבע והגנים בנוגע ללינה, בישול וניקיון.

הגעה בשעות השקיעה מאפשרת לחוות את החוף במלוא יופיו, עם אור רך והנוף הפסטורלי שמזכיר ציור שנלקח מהמוזיאון. למי שמעוניין, ניתן לבצע הליכה הלוך-חזור מהמגרש, או להאריך את ההליכה במידה ומגיעים ביותר מרכב אחד. הנופים הקסומים והבריזה המרעננת הופכים את ההליכה או הריצה לחוויה מהנה במיוחד.

יש פה שקיעות מהיפות בישראל | צילום: מירב טלמור-קשי

הדיונות מקבלות צבע יפהפה בזמן השקיעה | צילום: מירב טלמור-קשי

המלצות נוספות באזור

אם בא לכם לשלב טיול, שמורת נחל אלכסנדר ממש קרובה ואתם יכולים לשלב טיול ארוך או קצר בשמורה, עדיף כמובן במזג אוויר נעים ולא ביום לוהט ושטוף שמש.

איפה אוכלים?

חוף כושי וחוף מכמורת ביץ': בחופים אלו פועלות מסעדות עם נוף לים, שמאפשרות חיבור ישיר לאופי השמורה.

בחופים אלו פועלות מסעדות עם נוף לים, שמאפשרות חיבור ישיר לאופי השמורה. קניון M הדרך: הסמוך למחלף בית ינאי, מציע מגוון מסעדות נוספות, אידיאלי לתכנון ארוחת ערב לאחר השקיעה.

הסמוך למחלף בית ינאי, מציע מגוון מסעדות נוספות, אידיאלי לתכנון ארוחת ערב לאחר השקיעה. עגלת הקפה "אריק קפה": ממוקמת במכמורת ומציעה קפה ונשנושים קלים למבקרים בחוף.

