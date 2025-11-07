פתח תקווה, "אם המושבות", נושאת שנים של דימוי אפרורי למדי. עיר של בתי חולים, פקקים ומרכזי תעשייה, לא יעד שעולה בראש כשתוהים לאן לנסוע בשבת בבוקר. אבל מי שיטרח להביט בה מזווית אחרת יגלה עיר שמתחילה לשנות כיוון. עיר שמצליחה לשלב בין עבר היסטורי עשיר, תרבות מתחדשת, שוק עירוני תוסס, פארקים ירוקים ומלון שמזכיר במשהו את תל אביב, רק בלי ההמולה.

סיור ברחבי העיר מגלה תמונה מפתיעה: פתח תקווה כבר מזמן לא רק "בדרך אל או מתל אביב", אלא יעד בפני עצמו שיכול למלא יום טיול שלם עם ארוחת בוקר, מוזיאון, שוק, פארק ואפילו לינה באחד המלונות בעיר.

פארק פתח תקווה

הפארק האקולוגי של פתח תקווה הוא ריאה ירוקה שנמצאת ממש בלב העיר, ומציעה הפוגה טבעית מהעיר הסואנת. שבילים מוצלים, מדשאות רחבות ואגם מלא צמחייה אקולוגית יוצרים תחושה של מקום “מחוץ לעיר”, גם כשמסביב עוברים מכוניות ורכבות קלות. הפארק מתאים להליכה רגועה, ריצה קלה או סתם לשבת על ספסל עם קפה מעגלת הקפה במקום, תוך צפייה בציפורים ובחיי הטבע. קרוב לוודאי שהפינות הירוקות האלו יגרמו גם למי שגר בעיר לשאול את עצמו למה הם לא עצרו כאן קודם.

הפארק האקולוגי צמוד לקניון ולתחנת הרכבת הקלה | צילום: באדיבות עייריית פתח תקווה

היתרון הגדול של הפארק הוא המיקום: ליד תחנת הרכבת הקלה, הקניון, בית החולים בילינסון ומלון פרימה לינק, מה שהופך אותו לנגיש למבקרים מכל הגילים. בקרוב ייפתח בו גם בית קפה מרשת "קפה גן סיפור", מה שיהפוך את הביקור לחוויית בילוי מלאה, ולא רק הפסקת טבע קצרה. הפארק פתוח כל יום משעות הבוקר ועד החשכה, והכניסה אליו חופשית, כך שכל אחד יכול להיכנס, להתרענן, ואפילו לשלב את הביקור עם שיטוט בקניון הסמוך או טיול בעיר.

מלון פרימה לינק

מלון פרימה בפתח תקווה מצליח לשלב נוחות של מלון עסקים עם חוויה שמזמינה גם את מי שבא רק להירגע. החדרים מודרניים ומרווחים, ארוחת הבוקר טעימה עם התמחות באוכל טבעוני, אבל מה שבאמת מרים את המלון היא הבריכה שעל הגג בקומה ה-18, עם בר שמשקיף על קו הרקיע של המרכז והמגדלים של תל אביב. בין סשן של שחייה קצרה לשקיעה מהגג, אפשר להבין למה המקום מתאים גם לזוגות שמחפשים סופש"ים רומנטיים, משפחות שרוצות חוויה עירונית וגם סתם מבקרים שרוצים פינה שקטה ונעימה.

הבריכה יושבת גבוה מעל העיר וצופה למגדלים של תל אביב | צילום: דניאל ארזי

על הגג יש בר שגם הוא צופה לנוף הפתוח | צילום: דניאל ארזי

למי שחושב שמיקום הוא הכל, המלון נמצא ממש ליד הקניון המרכזי של העיר ובמרחק הליכה מהמתחם של B.S.R CITY, שם תמצאו חנויות, מסעדות ובתי קפה. בנוסף, תחנות הרכבת הקלה קרובות, כך שההגעה לכל מקום בעיר קלה ונוחה. השילוב בין נגישות למרכז העיר, לבין הנוף ותחושת המרחב, הופך את המלון למקום שמרגיש גם פנינת שקט וגם נקודת יציאה אידיאלית לטיול בעיר.

בית המלון נמצא במרחק הליכה קצר מתחנת הרכבת הקלה | צילום: דניאל ארזי

המלון פתוח כל השנה, עם חדרים שמתחילים במחירים סבירים יחסית לעיר, ומציע אפשרויות לארוחות בוקר עשירות ומגוונות. הבריכה על הגג פתוחה לאורחים בלבד, בדרך כלל משעות הבוקר ועד שעות הערב בעונה. כתובת: מוטה גור 4, פתח‑תקווה.

קריית המוזיאונים

מתחם התרבות של פתח תקווה, הממוקם סביב רחוב ארלוזורוב, הוא אשכול ייחודי של מוסדות תרבות, טבע וזיכרון, המציע מגוון רחב של חוויות לכל הגילים. הלב הפועם של המתחם הוא פארק יד לבנים רחב הידיים והירוק, המשמש כריאה ירוקה בעיר ומהווה רקע שליו למוזיאונים ולפעילויות. הפארק עצמו, שנושק למבנים המרכזיים של המתחם, מאפשר שילוב אידיאלי בין העשרה תרבותית לבין בילוי בחיק הטבע, ומספק שבילים מוצלים, פינות ישיבה ומרחב פתוח לפנאי.

המוזיאון לאומנות פתח תקווה ממוקם בלב מתחם התרבות של העיר | צילום: דניאל ארזי

המוזיאון מציג תערוכות מתחלפות של אומנים ישראלים ובין-לאומיים | צילום: דניאל ארזי

מוזיאון פתח תקווה לאומנות מציג תערוכות מתחלפות של אומנים ישראלים ובין-לאומיים במגוון רחב של מדיומים, מציור ופיסול ועד וידאו ומיצב. בקריית המוזיאונים, הסמוכה לבית "יד לבנים" הראשון שהוקם בארץ (מבנה שאפילו זכה בפרס ישראל), פועלים גם מוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקווה ומוסדות נוספים שמחברים להיסטוריה ולמורשת המקומית של העיר עצמה ולמעשה גם לארץ בתור "אם המושבות". ממול למתחם נחנכה בשנה שעברה "גבעת התצפיתניות", כאתר זיכרון וגבורה לאותן תצפיתניות שאיבדו את חייהן במלחמה. מוזיאון פתח תקווה לאומנות פתוח לרוב בימים שני, רביעי, שישי ושבת בין השעות 10:00 ל-14:00, וכן בימים שלישי וחמישי אחר הצהריים (16:00–20:00), כאשר מחיר הכניסה הרגיל עומד על כ-30 שקלים.

לצד המוזיאון לאומנות, חוויה מרתקת במיוחד למשפחות עם ילדים היא "המוזיאון הראשון שלי". זהו מרחב אינטראקטיבי וייחודי המיועד במיוחד לגיל הרך (מגיל שנתיים ומעלה), ומציע תערוכה פעילה שמתמקדת בטבע היומיומי. המרחב מעודד הורים וילדים לחוות יחד אומנות, טבע ותרבות באמצעות התנסות, חקר ויצירה, והוא נוצר מתוך הבנה לצורך במרחבי בילוי איכותיים ומשמעותיים בשנים הקריטיות להתפתחות הילד. המבקרים יכולים לגעת בעננים, ליצור אומנות משותפת, ולתת לילדים להתרוצץ בין התחנות החווייתיות. שעות הפעילות זהות לאלה של המוזיאון לאומנות ובמחיר זהה, וכדאי לבצע הזמנת כרטיסים מראש באתר.

המוזיאון הראשון שלי מלא בחוויות ותחנות לימודיות לילדים | צילום: דניאל ארזי

גן החי של פתח תקווה

גן החי הממוקם ברחוב משה שרת 9 במתחם פארק יד לבנים, הוא אחד מהמקומות היותר מפתיעים בעיר. הגן מציע מסלולים מוצלים ונעימים בין מגוון של יונקים, עופות וזוחלים, ומאפשר חוויה קרובה לטבע גם למי שלא יוצא מהעיר לעיתים קרובות. הוא מתאים למשפחות עם ילדים, קבוצות חינוך ומבקרים פרטיים שרוצים להעביר כמה שעות בין בעלי חיים, ללמוד עליהם וליהנות מפינות ישיבה מוצלות. גן החי מתגאה בכך שהוא משכן בעלי חיים שנזקקו לסיוע, כמו שקנאים בעלי כנף אחת, או קופים שנזקקו לשיקום. יש פה גם להקה קטנה של ציפורי פלמינגו ורודות.

לא כולם יודעים שיש בפתח תקווה גן חי | צילום: דניאל ארזי

בגן החי מטפלים בבעלי חיים שניזקקים לסיוע ולשיקום | צילום: דניאל ארזי

יש פה אפילו להקה קטנה של פלמינגו | צילום: דניאל ארזי

מחירי הכניסה, עומדים על 25 שקלים לילדים בגיל 2‑18 ולמבוגרים 30 שקלים, עם הנחות מיוחדות לתושבי פתח‑תקווה (למשל ילדים 15 שקלים ומבוגרים 20 שקלים). שעות הפעילות הן כל יום בין 08:00 ל‑16:00, והכניסה מתאפשרת עד שעה לפני הסגירה. לפרטים נוספים וליצירת קשר ניתן לפנות לטלפון 03-740-5500.

שותים יין בפארק

Jeruz Yard הוא התוספת האחרונה לפארק יד לבנים, המהווה את השלוחה הפתח-תקוואית של יקבי ירושלים אגודה חקלאית שיתופית, היקב היחיד הפועל בשטחה המוניציפלי של עיר הבירה. המיזם הייחודי הזה ממוקם בלב האזור הירוק והשליו של קריית המוזיאונים ופארק יד לבנים, ונועד לחבר בין יין, טבע ותרבות. הוא מציע למבקרים חוויה רגועה של שתיית יין איכותי מתוצרת ירושלמית, לצד תפריט קליל, באווירה רגועה לעצירה אחרי ביקור במוזיאון האומנות. המקום כשר, ובצמוד אליו ישנה עגלת קפה ששייכת לאותם בעלים.

התפריט של Jeruz Yard מציע מגוון מנות קלות וטעימות, כאשר גולת הכותרת היא כמובן מבחר יינות יקבי ירושלים (לבנים, אדומים ורוזה), המוצעים למזיגה בכוסות או לרכישת בקבוק. מבחינת אוכל, המקום מתמחה במנות כמו פלטת גבינות משק מלווה בפוקאצ'ה ומטבלים, כריכים שונים (כמו פרעצל קממבר או סליידר טונה), פיצות אישיות ומיני מאפים. המקום פתוח לרוב בשעות הבוקר המאוחרות ועד הערב (ראשון-חמישי 09:00–21:00, ושישי עד 14:30–15:00). פרטים נוספים באתר.

ממש ליד גן החיות תמצאו עגלת קפה ובר יין | צילום: דניאל ארזי

אפשר להגיע לשתות כוס יין וליהנות מגבינות ונשנושים. בר יין ג'רוז יארד | צילום: דניאל ארזי

בית אברהם שפירא

בית אברהם שפירא, השוכן ברחוב הרצל 20 בפתח תקווה, הוא אחד מאתרי המורשת החשובים ביותר בעיר, המנציח את דמותו האגדית של "זקן השומרים", אברהם שפירא (1870–1965). שפירא, שעלה לארץ במסגרת העלייה הראשונה, היה ראש ארגון השמירה של המושבה במשך שלושה עשורים והגן על המתיישבים ועל שדותיהם. הבית עצמו נבנה על ידו בין השנים 1905–1907 בסגנון בתי האיכרים האופייני לתקופה, ושימש לא רק למגוריו ולמגורי משפחתו הענפה, אלא גם כמרכז פגישות והתייעצויות חשובים של ועד המושבה בנושאי ביטחון וניהול. בחזית הבית, שהפך לסמל, מוצב כיום פסל של שפירא רכוב על סוס, המייצג את דמותו האצילית והחזקה.

הבית של אברהם שפירא שופץ ופתוח לקהל | צילום: דניאל ארזי

בבית מסופרים הסיפורים של אברהם שפירא השומר ושל העיר פתח תקווה | צילום: דניאל ארזי

לאחר פטירתו, נמסר הבית לעירייה על ידי משפחתו מתוך רצון להנציח את פועלו, והוא עבר שיקום מקיף בשנות התשעים במטרה לשמר את האלמנטים המקוריים שלו, כולל מרצפות מצוירות וציורי קיר שהתגלו. כיום, בית אברהם שפירא משמש כמרכז תרבות וכבית הנצחה המוקדש לסיפור השמירה וההגנה במושבה העברית הראשונה. המקום מציע למבקרים חוויה מרתקת הכוללת ארכיון, חדר תצוגה מיוחד וסרט קצר על חייו ופועלו של שפירא, ובכך הוא מהווה חלון הצצה ייחודי לאומץ ולגבורה שאפיינו את ראשית ההתיישבות בארץ ישראל. המקום פתוח לקהל הרחב בימי חמישי, בין השעות 10:00–12:00. הביקור מתאים למשפחות, לקבוצות מבוגרים ולבני נוער. עלות כניסה: 10 שקלים לאדם, וניתן לבקר גם בתיאום מראש, בטלפון: 03-9113668 ובמייל: meravm@ptikva.org.il. כמו כן, ניתן לרכוש כרטיס משולב במחיר של 25 שקלים לביקור בשלושת המבנים ההיסטוריים: בית שפירא, בית הדפוס ההיסטורי ובית שיח נשים.

שוק פתח תקווה

שוק פתח תקווה, הממוקם סביב רחוב הברון הירש, הוא אחד השווקים הוותיקים והתוססים ביותר בישראל, והוא מתעד את סיפורה של "אם המושבות" מאז הקמתה לפני למעלה מ-130 שנה. השוק החל את דרכו כמפגש בין התוצרת החקלאית המקומית לבין סוחרי הסביבה, ומאז ועד היום שמר על אופי שכונתי, עממי ואותנטי באופן יוצא דופן, בניגוד לשווקים אחרים במרכז הארץ שעברו ג'נטריפיקציה מהירה. האותנטיות הזו מתבטאת לא רק בדוכני הפירות והירקות הטריים, אלא גם בעסקים משפחתיים ותיקים, שהם כור היתוך קולינרי שמפגיש טעמים ומסורות של עדות רבות: מאכלים עיראקיים, מאפים בוכריים וגיאורגיים, ומעדניות עשירות בתבלינים ובחמוצים.

השוק המפורסם של פתח תקווה אותנטי ומגיעים אליו מהעיר ומהסביבה | צילום: דניאל ארזי

בשנים האחרונות השוק עובר תהליך התחדשות ומיצוב מחדש משמעותי, שמטרתו לשמר את הקסם ההיסטורי שלו תוך הפיכתו למרכז בילוי מודרני ואטרקטיבי. השוק שודרג מבחינת תשתיות, קירוי ותאורה (כולל גרילנדות ליצירת אווירה בשעות הערב), והוא מעודד פעילות קולינרית-תרבותית. מתקיימים בו סיורים קולינריים מודרכים המשלבים טעימות וסיפורי מורשת, והוא הפך ממוקד קניות יומי גם למוקד בילוי לילי וסופשבוע. שעות הפעילות הן שני–חמישי 7:00–18:00, שישי עד 15:00. מחירי מאכלי רחוב נעים בין 15–35 שקלים.

הנשים לפרונט

בית שיח נשים, הממוקם בבית סווטיצקי ההיסטורי ברחוב מונטיפיורי 3, הוא מרכז ייחודי בפתח תקווה שנועד לתקן עוול היסטורי ולהאיר את פועלן של כ-130 נשים שהיו שותפות מרכזיות בהקמה ובבנייה של המושבה, אך סיפוריהן לא זכו למקום ראוי בדפי ההיסטוריה. המרכז משמש כארכיון ממוחשב וכמרכז מבקרים פעיל, המציע חוויה אינטראקטיבית הכוללת סרט עלילתי ומרתק על הנשים המייסדות.

בית שיח נשים נמצא בתוך אחד מהמבנים ההיסטוריים והראשונים של המושבה פתח תקווה | צילום: דניאל ארזי

מעבר להיותו אתר שימור מורשת, הבית הוא גם מרכז לשיח והעצמה מגדרית, המארח הרצאות, סדנאות ושיח מונחה בנושאי מגדר ושוויון, ובכך הוא מחבר בין סיפורן של הנשים החלוצות לבין סוגיות חברתיות רלוונטיות בנות ימינו. המקום פתוח לקהל הרחב בימי חמישי, בין השעות 10:00–12:00, לא כולל בחגי ישראל. ניתן לבקר בבית בימים אחרים בתאום מראש, במייל: amaliae@ptikva.org.il. עלות כניסה: 10 שקלים לאדם, לא כולל תכנית הדרכה מותאמת לקבוצה.