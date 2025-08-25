אם גם אתם מחפשים פעילויות לימים האחרונות של החופש, ריכזנו 13 המלצות בשלל סגנונות ובפריסה ארצית:

עין עדעד, מושב היוגב

צילום: אריאלה אפללו

עד לפני השיפוץ, וההשקעה של 800 אלף שקל, המעיין היה סודי וידוע רק למקומיים ולחורשי מעיינות מושבעים. לא עוד. עכשיו עדעד כבר לא סודי ומבודד ומבריכה טבעית ועמוקה בלב הטבע הוא הפך לבריכה גדולה וארוכה, שנראית כמו נחל, ויש שיגידו שהקסם הראשוני, הפראי והמפתיע שלו, נעלם. המעיין היום יותר מהוקצע, מוקפד, נקי, מוסדר עם טיילת לאורך הגדה, ונגיש עם חניה צמודה. ועדיין, הוא מצליח לשמור על היופי שלו הודות לצמחיה ולחורשה היפה והמטופחת, שמצילות על האזור ומסתירות את הנביעה הטבעית. בגדול המעיין דיי חשוף, מימיו נקיים ורדודים, גובהם כחצי מטר אבל אם תלכו לקצוות שלו תגלו ששם הם קצת יותר עמוקים.

וקבלו טיפ לדרך: קרקעית המעיין בוצית ורצופה באבנים אז תבואו מצוידים בנעלים וסנדלים מתאימים להליכה במים.

מחיר: ללא תשלום

הגעה: בווייז - עין עדעד

סכר אלומות, עמק הירדן

צילום: רשות ניקוז ונחלים כינרת

ראשיתו של סכר אלומות בשנות ה-40, אז שימש לשאיבת מים לטובת החקלאות. אחרי שנים שהסכר ההיסטורי התיישן והחל להתפרק הוחלט להרוס אותו ולבנות חדש ומודרני במקומו, כזה שישפר את איכות המים ויאפשר שליטה על המפלס והוויסות שלהם במורד נהר הירדן הדרומי. הסכר, שהוקם על ידי מקורות, רשות המים, רשות ניקוז ונחלים כינרת, מועצה אזורית עמק הירדן, הושק לאחרונה ועל הדרך הפך לאטרקציה תיירותית-ייחודית, אם תרצו סוג של פארק מים בטבע. על הגדות הכשירו טיילת פנורמית עם שבילי גישה ופינות ישיבה פסטורליות (ללא צל), ובתוך המים בנו בריכות מדורגות שיוצרות תעלות ומפלונים והן למעשה סולמות דגים המאפשרים להם לקפוץ במעלה הזרם. בבריכות, שהם בגדלים ובעומקים משתנים, זורמים מים נקיים ונעימים והן הפכו מיד לבריכות שכשוך מרעננות ומשמחות בלי שממש התכוונו לכך במקור.

בעיקרון אין איסור לטבול במים אבל שימו לב, אין מציל בשטח וכן המים המוזרמים דרומה אחרי הגשר הם מי שפכים מטופלים שאינם ראויים לרחצה. וטיפ לדרך, תביאו שמשיות וציליות וכן נעלים להליכה במים בשל האבנים בקרקעית הבריכות.

מחיר: ללא תשלום

הגעה: בווייז - סכר אלומות

ממלכת הדרקונים והמים, ראשון לציון

צילום: מריה סמירקובה

פרסומת

קבלו חוויה שהיא גם וגם וגם – ארבע בריכות שחייה, שתי מגלשות מים, מתחם מתנפחים, מופעי אקרובטיקה, מסלול נינג'ה אתגרי, סרט VR מרתק וחבורת דרקונים אימתניים. לאטרקציה המושלמת קוראים DRAGON WATER PARK והיא משלבת דרקונים מצווחים, תזזיתיים, יורקי עשן וכאלה שאפשר גם לרכוב עליהם. הדרקונים פזורים בין העצים ובשטח המדשאות ובין סלפי לרכיבה אפשר להתרענן בבריכות, לגלוש במגלשות ולקפץ במסיבת קצב וקצף שמחה. לקראת ערב הדרקונים מוארים בתאורה צבעונית שמוסיפה להם מימד נוסף.

ואם אתם מאלה שחוגגים את הערב האחרון של החופש (31.8) תוכלו לעשות אותו עם דרקוני הלילה, אז יחשיכו את שטח הבריכות והפארק ויאירו את הדרקונים בתאורה מיוחדת, ואווירה מסתורית תעטוף את המקום. בנוסף, יתקיימו מופעי תנועה, אש ואור של להקת פאנקה האפריקאית.

איפה: קאנטרי גלי הדר

מתי: ראשון-חמישי, 09:00 סבב ראשון ו-16:00 סבב שני, שישי- שבת, 10:00-17:00

מחיר: מ-55 שקלים

נקרות בראש, ראש הנקרה

צילום: Michael Gm, shutterstock

הגלים המתנפצים על המצוק הלבן, הגולש לים, פיסלו בו צורה המזכירה רגל של פיל שבין "אצבעותיו" נוצרו נקרות מרהיבות ביופיין. קרני האור החודרות לתוך הנקרות משחקות באור וצל על המים ויוצרות קסם שנצבע ב-50 גוונים של כחול-טורקיז מהפנטים. כדי לראות את הנקרות ולשמוע את עוצמת הגלים המכים בהן יורדים לעומקן, הולכים בין הסלעים העצומים ומעל גשרונים ומציצים אל הים מבעד לפתחים שנפרצו בטבעיות בין הסלעים, בסוף המסלול צופים בסרטון המתארת את היווצרותן. ואם אתם הרפתקנים תוכלו להצטרף לסיור עששיות בנקרות (25-27.8, 21:00), ולהלך על גשר באורך 100 מטר שנתלה בראש המצוק בגובה 70 מטר מעל הים (ממוקם בסמוך לחניה העליונה). מהגשר תצפית עוצרת הנשימה שחולשת על הים ומרחבי הגליל המערבי.

פרסומת

כדי להעצים את החוויה מומלץ לצאת לשייט אקסטרימי בסירות טורנדו מאיצות אדרנלין. במהלך השייט חולפים על פני איים בהם מקננים ציפורים ועופות מים וממשיכים לפתחן של הנקרות, והמראה מרגש בשל האפשרות להציץ לתוכן מזווית המעצימה את יופיין. כאן גם צופים אל הגבול הימי עם לבנון, אל רכס סולם צור ואל חופי הגליל המערבי.

איפה: הכניסה מהמנהרה המנדטורית בטיילת ראש הנקרה. מאחר והרכבל טרם שב לפעול יש שאטלים מהחניה העליונה (בסמוך לגשר התלוי) שייקח אתכם לכניסה התחתונה למנהרות

מחיר: 39-155 שקלים, בהתאם לפעילות שבוחרים

היכל הקרח, חולון

היכל הקרח של חולון | צילום: דקל סרי

השרב המשתולל בחוץ הבריח אותנו להצטנן במקום האולטימטיבי – היכל קרח ענק ומקצועי שהוריד לנו באחת את מפלס הטמפרטורה בגוף, ומנגד הטיס מעלה את מפלס האדרנלין. הגענו בהרכב של ילדון בן 5 והורה חסר ניסיון בהחלקה, אבל עם רצון ומוטיבציה לצאת משם בידיעה שצלחו את האתגר. הם קבלו נעלי החלקה, הדרכה קלה ונכנסו בחשש למשטח. ריי הצטייד בכלב ים כחול ששימש לו תמיכה והחליק איתו ברחבי המשטח, בעוד אביו אחזו במעקה ולאט לאט תפס בטחון ושחרר את הידיים, גם הודות למדריכים שמחליקים על משטח ומסייעים ותומכים במתחילים. בין לבין צפינו במחליקים המקצועיים שנתנו הופעה מרעננת של החלקה אמנותית על הקרח, וזללנו ארטיקים שמחלקים למבקרים (בכל יום ב-14:00 – 15:00). בנוסף, במסגרת "נעל ההפתעות" אפשר לזכות בכרטיס כניסה זוגי ללא תשלום, שיוסתר בחלק מנעלי ההחלקה.

טיפ לדרך: תבואו מצוידים בגרביים ומכנסיים ארוכים

מתי: 25-28.8, 30-31.8 ב-10:00-23:00, ו-29,8, 12:15:22:00

מחיר: 64-80 שקלים

המדעטק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, חיפה

צילום: נדב רותם

פרסומת

המדעטק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, הוא מהמקומות האלה שאפשר לבלות בהם יום שלם מבלי להשתעמם, ומניסיון, קחו בחשבון שיהיה קשה לנתק את הילדים ולגרור אותם הביתה. המוזיאון מציע לאורך השנה מגוון של תערוכות אינטראקטיביות, ופעילויות מהנות, מעשירות ומעוררות סקרנות בליווי הדגמות מדעיות, אליהן הצטרף החודש מסע בין גלקסיות וכוכבי לכת ב"שביל החלל". השביל הוא למעשה תערוכה חדשה וגדולה שמזמינה את המבקרים לעבור חוויה ייחודית, עוצרת נשימה (ממש כך) ומרגשת באולם שעוצב כמו רכב חלל עתידני. כאן הם חוו הדמיה של שיגור חללית; ריחפו בחלל והלכו על הירח באמצעות מציאות מדומה; נכנסו לקפסולת סויוז אותנטית והרגישו כמו אסטרונאוט שחוזר מהחלל לכדור הארץ; צפו בהקרנות פנורמיות, מרהיבות, על כיפה עצומה בגובה 13 מטר, שנפתחה והוקרנו עליה גלקסיות וחורים שחורים; ראו דגם אמיתי של לוויין בגובה שישה מטרים, והתנסו בהפעלות מדעיות, שבאחת מהן הטביעו עקבות על אדמת הירח.

מתי: ראשון-חמישי ושבת, 9:30-17:450, ושישי, 9:30-15:450

מחיר: 89 שקלים, ללא תשלום עד גיל 5

קינג קונג, חדרה

צילום: דרופ פרודקשן

בין כל האטרקציות חובה גם מסעדה שעושה כבוד לילדים ומקבלת אותם באהבה גם אם הם מרעישים ושופכים את המיץ על השולחן. כזו היא קינג קונג, מסעדה אסייתית (כשרה) שהפתיעה אותנו בדרך לצפון. ואל תיבהלו מהחיבור של אסייתי וילדים, כי מבט חפוז מסביב כמעט והפיל אותנו מהכיסא – זאטוטים בני 3-4 זללו סושי וסשימי עם צ'ופסטיק כאילו היו במבה וביסלי. גם שלנו (בני 8 ו-12) מביני עניין ובחרו לכולנו סושי רד רול (סלמון, אבוקדו וטמפורה שקדים), אולטרא סגול )סנדוויץ׳ אורז סלק, סלמון ואבוקדו בטמפורת פנקו) קריספי רייס טונה, ספייסי ווינגס, גיוזה פרגית, ולוליפופס )שניצלונים על מקל). הם הזמינו גם קוקטיילים עם באבלס מקפצים וארטיקים מפירות טבעיים לקינוח. קינג קונג, יש לציין, היא לא פאסט פוד קניוני אלא מסעדה מעוצבת ואלגנטית שנותנת חווית בילוי משפחתית (אבל לא רק) עם טוויסט יצירתי לאוכל המסורתי. כך למשל ביקיטורי (שיפודים יפניים) הנהדרים של טורו טונה, טורו סלמון ופילה בקר בגלייז טארה או מיסו, ובקינוח הבנופי - עוגת פקאן, בננות מקורמלות, טופי וקרמבל לוטוס, שהם זללו לנו.

ומעבר למסעדה המומלצת, הויליג' אידיאלי לבילוי משפחתי גם הודות למגלשות ולמתקני השעשועים, למתחם המתנפחים, לאולם המשחקים האלקטרונים, ובעיקר בשל מסלול מרוצי הקרטינג על הגג, והבריכה המיוחדת, המאפשר להתנסות בגלישה מקצועית על הגלים כאילו זו לא הפעם הראשונה שלכם. ואם הבילוי לא שלם בלי שופינג, זה בדיוק המקום עם עשרות החנויות שמסודרות כמו ברחובות אורבניים.

פרסומת

איפה: מול החוף וילג׳

טיולי עששיות, רמת בגולן

צילום: מיכל גיגי

כשהחושך יורד החושים מתחדדים, הנשימה מתרחבת, העששיות נדלקות ומתחיל מסע מרתק בעקבות מסתורי הלילה ברחבי הגולן. כזהו טיול העששיות המודרך שנערך בפארק הירדן, כשחלק מהמסלול עובר במים (בגובה 15 ס”מ) המרעננים. על הדרך מאזינים לקולות הלילה, מתחקים אחר עקבות בעלי חיים וצופים בכוכבים בליווי תה צמחים קר (בכל ערב ב-20:00 וב-21:45). ברחבי הפארק נערך גם סיור אור-קולי לילי, מצחיק ומלמד במהלכו מכירים את הטבע והחיות של פארק (בכל ערב עד 31.10). גם שביל האלונים ביער אודם מתמלא בקסם בחסות החשיכה אז יוצאים לגלות את הג'ובה הגדולה, מתופעות הטבע המרשימות בארץ. במהלך הסיור מכירים את חיות הגולן הסקרניות ולומדים על הירח והכוכבים בדרך חווייתית (בכל ערב, בתיאום מראש).

עוד טיולי לילה ועששיות מעניינים מתקיימים גם באזור מושב קשת בליווי תצפיות בגרמי השמיים בעזרת טלסקופים וישיבה מסביב למדורה (בכל ערב ב-20:00); סיור לאור ירח בנחל דליות, בדרום הגולן, בעקבות גיריות, עטלפים, זאבים, עקרבים וגחליליות, בהנחיית הילה צוייג וייל שהיא גששית מוסמכת (בכל ערב, ב-18:00); טיול לאור עששיות, האזנה ליללות התנים וגעיית הפרות, וזיהוי קבוצות כוכבים באזור אלוני הבשן, בהדרכת דפנה מאיר (25-26.8).

מחיר: מ-35 שקלים למשתתף ועד 250 שקל למשפחה

מסע אור-קולי, עין קשתות

צילום: עמיר בוחניק

פרסומת

ואם אתם כבר בגולן, קבלו את עין קשתות - כפר קדום בן 1500 שנים שהוכרז כאתר מורשת לאומית והתחדש לאחרונה במיצג אורקולי מרתק. עיקר העניין בכפר הוא בית הכנסת העתיק, שנחרב ברעידת אדמה הרסנית ו"קם" לתחייה באמצעות טכנולוגיה חדשנית. במהלך היום נערכים באתר סיורים עצמאיים ומודרכים אבל כשהלילה יורד המקום מתמלא בצבעוניות וקסם והסיורים הופכים לחוויה מרגשת יותר. הסיור נערך לאור תאורת לילית רכה וכולל מיצג אורקולי על קשתות המעיין, בליווי קולות מהכפר הקדום ואלמנטים המוקרנים על קירות בית הכנסת. שילוב התאורה המיוחדת מדגישה את החוויה החושית והקסם ההיסטורי והטבעי של האתר, שמוסיף מימד של סיפור ויזואלי מרתק. גם ילדים יאהבו את המקום, בין השאר הודות לסרטון אנימציה המציג את חיי הקהילה היהודית בכפר, מלמד על תעשיית הטקסטיל הקדומה ואיך הם הכינו יין ושמן זית.

איפה: מושב נטור

מתי: במהלך החודש, בשעות משתנות

מחיר: 40-35 שקלים

נארי בפעמון, גן לאומי בית גוברין

צילום: דניאל אסולין

ארץ המערות מרתקת ומסעירה את הדמיון כל השנה, אבל כשמצטרפים אליה סיורי עששיות, הפעלות, מופעים או מיצגים אורקוליים הם מוסיפים קסם וסקרנות לאתר המיוחד. כזו היא היצירה נארי – מיצב וידאו־סאונד חדש שמוצג ומנוגן בימים אלה על הקירות ובתוך חלל מערת הפעמון, המספר את סיפורם של "אנשי הדממה" - עם שחווה משבר בעקבותיו נאלץ לצאת למסע נדודים. המיצב המרשים הוא יצירה משולבת של האומנים עידן רייכל, מירב שחם ואלי חזיזה, שיצרו והקליטו לכבוד הפרויקט ביצועים חדשים לשיריו המוכרים של רייכל, ועשו להם עיבודים מקוריים בשילוב כלים מסורתיים מרחבי העולם. המוזיקה הייחודית וחוויית המיצג מרגשים, מעוררי חושים ומעצימים את יופייה הטבעי של המערה.

ולשאלה מה ולמה נארי, הסבירו שהשם מתאר את השכבה העליונה, הקשה, של סלע הקרטון הרך, שבו חצבו את הפתחים של מערות הפעמון הגדולות. "מבחינתי", אומרת מירב שחם, "זה סמל לניצחון החומר - שכבה צורנית שיש בה יציבות, עמידות וזיכרון, בדומה לעם שלנו שידע תלאות רבות ובכל פעם מוכיח מחדש את החוזקות שלו".

פרסומת

מתי: ראשון-חמישי ומוצ"ש, 19:00-21:00

מחיר: 16-31 שקל

לילה לבן, תל אביב

צילום: spontanzphoto

אחרי שנתיים ללא, הלילה הלבן חוזר לעיר ללא הפסקה והוא בינגו לסיום החופש בדילוגים בין עשרות אירועים, מופעים, סיורים, מייצגים, שירה בציבור, מוזיקה בועטת ומסיבות רחוב שמחות. בין ההמלצות שלנו – ג'ונגל אורבני בכיכר הבימה - מייצגי תאורה, מופעים, תיאטרון רחוב והקרנות אנימציה; לתת ללב להוביל - מיצגי אמנות, אור ותנועה בפארק המסילה; ציפורלה - מופע מיוחד בכיכר ביאליק לצד סיורי לילה במרחב הכיכר; שירים ביחד - שירה בציבור ברחבת המשכן לאומנויות הבמה, והופעות של מרגול, מיקי גבריאלוב ומחווה לשירי שלמה ארצי; מסיבת קצף ופעילויות יצירה וקולינריה לכל המשפחה בנמל תל אביב; פסטיבל אינדינגב ברחבת מוז"א - מיצבים אמנותיים ומוזיקה חיה בהשתתפות אמני האינדי רותם בר, אור וסינמה רויאל שיארחו את ריף כהן, אלה רונן, ואחרים; במת הפרינג' - שילוב של תיאטרון, מחול, מוזיקה ופרפורמנס בכיכר רבין; שכונת התקווה בת 90 - ערב של אמנות, מוזיקה, סיורים וקולינריה בהשראת העבר וההווה התרבותי של השכונה.

מתי: 28.8 בשעות הערב-לילה

מחיר: ללא תשלום

פארק גשר הקישון, חיפה

צילום: עיריית חיפה

הקישון הוא מהנחלים הארוכים בארץ שזרימתו מתחילה במרומי השומרון ומסתיימת 70 ק"מ אחרי, בשפך למפרץ חיפה. לאחרונה השיקו במקטע האחרון של הנחל את פארק גשר הקישון, שחובר לפארק הקישון הוותיק, ובכך יצרו רצף של שבילים ופארקים יפים ואטרקטיביים.

פרסומת

פארק הגשר משלב בין תרבות הנופש והפנאי לבין שמירת ערכי הטבע של הנחל - שהוא אוצר אקולוגי המהווה בית גידול לבעלי חיים, עופות וצמחיית מים נדירה. על גדת המים לאורך הפארק הוכשרו שבילי הליכה מוארים, מדשאות ופינות ישיבה עם כיסאות נוח בנויים משיש, המאפשרים להתרווח ולהתענג על הפנורמה של הנחל ורכס הכרמל. לטובת האתגריים הקימו פאמפטראק – משטח אתגרי לרוכבי אופניים, ולילדים הכשירו מתחם משחקים ומתקני טיפוס שמעודדים חוויות בטבע.

ואם אתם בעניין של התרעננות במים, בפארק הקישון הסמוך תמצאו מזרקת רצפה על להשתעשע בין הג'טים וסילוני המים, וכן מרינה יפה עם יאכטות וסירות שיוצאות לשייט חווייתי במפרץ.

מחיר: ללא תשלום

טיילת הבה"ד, חיפה

צילום: יפה נוף

טיילת הבה"ד החדשה היא מקטע נוסף לאורך טיילת החוף העירונית. הטיילת עוברת בצמוד לבה"ד חיל הים, שהיה סגור למעבר והקמתה התאפשרה הודות להריסת החומה שהקיפה את הבסיס. המקטע הוא מהיפים בארץ שנושק מפרץ עם האוניות העוגנות בים, ומנגד משקיף למורדות הכרמל ולהרי הגליל. לאורך הטיילת שבילי הליכה ואופניים המוארים בלילה ולצידם פינות ישיבה, מדשאות ומרפסות תצפית מעל המים. הטיילת חוצה בדרכה את רחבת המסדרים המיתולוגית של הבסיס, שהפכה לרחבת גלגיליות. בצידה המזרחי הציבו גשר המאפשר הליכה רציפה לאורכה ומתחתיו גישה לסירות היוצאות מהבסיס אל הים.

המקטע משלים את רצף טיילות החוף שמנמתחות לאורך 10 ק"מ וחוצות בדרכן את פארק שקמונה, את חופי דדו-זמיר והכרמל, פארק הכט והחוף השקט בשכונת בת גלים - מהיפים והנגישים מהחניה למים. בחוף המפורץ יש שובר גלים, מגרשי ספורט, מתקני שעשועים, פינות ישיבה ומועדון גלישה. לאורך הטיילת תמצאו גם מסעדות ובתי קפה, בריכת שכשוך לפעוטות, רחבת ריקודים, אמפי להופעות, מתקני שעשועים וכושר ומתחמי סקייטפארק ופאמטראק.

איפה: שכונת בת גלים