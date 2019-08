לחלוק משרד עם החבר הכי טוב: הישראלים שמגיעים לעבודה עם הכלב

המראה של כלבים שמגיעים עם בעליהם מדי יום לעבודה הפך רווח יותר ויותר בשנים האחרונות, ובולט בעיקר בחברות סטארט אפ. היתרונות ברורים: העובדים לא צריכים להשאיר לבד בבית את הכלבים, ואלו זוכים ליחס אישי ולטיול "על הדרך" לפני ואחרי העבודה. עבור העובדים האחרים, לפחות אלו שחובבי בעלי חיים, מדובר ב"אורחים" נחמדים במהלך היום. לכבוד יום הכלב הבינלאומי, חג לא רשמי לכבודם של ההולכים על ארבע שחל ב-26 באוגוסט, יצאנו להכיר את הכלבים (והבעלים) שיוצאים מדי יום לעבודה. אמיר רג׳ואן, מפתח full stack בחברת Papaya Global בתל אביב, מגיע לעבודותיו מזה ארבע שנים עם לילה, בוקסרית בת שמונה. "התחלתי להביא אותה איתי כדי שתתרגל ותרגיש בנוח עם העולם, ובפרט עם העיר הזו שיכולה להיות מאיימת ולחוצה בשביל כלבים", אומר רג'ואן. "הקולגות ממש אוהבים אותה, היא אטרקציה במשרד, ומעלה חיוך על הפנים בכל בוקר. יש מעט אנשים שמפחדים ממנה, אבל הכלבה יודעת עם מי מותר לה להשתולל ומי פחות בעניין". אמיר ולילה: "הקולגות ממש אוהבים אותה, היא אטרקציה במשרד" | צילום: פרטי רג'ואן מדגיש כי להביא את הכלבים למשרד זה מותרות ולא מתאים לכל בעלי הכלבים: "זו אחריות שלא צריך להקל בה ראש. במשרד הקודם שעבדתי בו היו כל יום לפחות חמישה כלבים, וחלק מהעובדים הביאו את הכלב בלי להדריך אותו קודם מה מותר ומה אסור, ואנשים התחילו להתלונן", הוא אומר. "זה הגיע למצב שערכו ישיבה לכל בעלי הכלבים וחידדו את הנהלים". "להביא כלב למשרד זו אחריות שלא צריך להקל בה ראש" | צילום: פרטי "בשנים האחרונות חברות הייטק רבות מאפשרות לעובדים להביא כלבים לעבודה. חשוב להן ליצור מוניטין שימשוך מועמדים מבחוץ וישמר את העובדים הקיימים, ולכן הן רוצות לייצר מקום עבודה שנעים לעבוד בו", מסביר יניב בן ישי, סמנכ"ל השיווק בקבוצת SQLink. "החברות מבינות כי הן צריכות להיות קשובות לצרכי העובדים, הכוללים גם את חייהם מחוץ לשעות העבודה. על פי מחקרים, נוכחות כלבים במקום העבודה מפחיתה את רמות הלחץ ואף יכולה לשפר את ביצועי העובדים. כלבים במשרד תורמים לפן החברתי וחוסכים מהעובד את הלחץ לצאת מוקדם כדי לטפל בכלב. מגוון חברות הייטק וסטארט אפים השיקו מתחמי משרדים ייעודיים שהם דוג פרנדלי כדוגמת WeWork, מיקרוסופט ועוד". מוקי מגיע כל יום ביחד עם דנה למשרד | צילום: דנה סנדמן מוקי מועסק בחברה כעובד מן המניין - מעניין אם קיבל גם שי לכבוד יום ההולדת... | צילום: דנה סנדמן חברת Offispaces, סטארטאפ לנדל״ן מסחרי בתל אביב, "מעסיקה" את הכלב מוקי במשרה מלאה. מוקי מגיע כל יום למשרד ביחד עם דנה סנדמן, הבעלים שלו, מלווה פגישות ודואג לאווירה נעימה. הוא ידוע בחיבתו לקוטג׳ ואהבתו לשאריות של אוכל הפכה אותו לסוג של איי רובוט משרדי. מוקי גם מככב בשלל פוסטים של החברה ברשתות החברתיות, כשהוא מצולם מחפש ביחד עם העובדים אחר המשרד המושלם ללקוחות החברה. תום לאור ורמוט, מנהלת שיווק ולקוחות בקבוצת M51, היא בעליה של לגו, כלבה מסוג קבליר קינג צ'ארלס. "בהתחלה היא הייתה מגיעה איתי כמה פעמים בשבוע, ועכשיו כבר כל יום", מספרת לאור ורמוט. "ככה אנחנו מבלות ביחד כל הזמן. יש לה חברה של כלבים אחרים, היא מוציאה מרץ, נהנית, ונותנת לכולם תחושה של בית במשרד". אחד מחבריה הכלבים הוא ריצ'ארד, פינצ'ר מעורב בן 5 וחצי, השייך לגלי ליברמן, הממונה על מחלקת לוגיסטיקה ומזון בחברה. היא עצמה התחילה להביא אותו לעבודה כדי שתוכל לעבוד יותר שעות, בלי נקיפות מצפון על כך שהוא נשאר לבד בבית. "בארוחות הצהריים ריצ'ארד אורח קבוע. הוא יושב מסביב לשולחן על כיסא ומנסה לחטוף אוכל מאנשים לא ערניים", אומרת ליברמן. תום ולגו: "היא נותנת לכולם תחושה של בית במשרד" | צילום: שרון קנה גלי וריצ'ארד: "בארוחות הצהריים ריצ'ארד אורח קבוע" | צילום: פרטי בחברת סיילוס (Cylus) יש VP Data מיוחד, צ׳פאטי, כלב מסוג פאג. צ׳פאטי הצטרף לחברה כבר בימיה הראשונים יחד עם מפתח ה-Full Stack של החברה יוחאי נחמני. וי, כלבה מסוג ג׳ק ראסל, היא למעשה העובדת הראשונה בחברת Bizzabo. וי החלה ללכת למשרדי החברה עם בעליה אלון אלרואי, אחד המייסדים, החל מימיה הראשונים של החברה. במהלך השנים עשתה רילוקיישן לניו יורק לטובת הקמת פעילות החברה בארה״ב. עשתה רילוקיישן לניו יורק | צילום: פרטי חברת הסטארט אפ Syte התל אביבית, שפיתחה מנוע חיפוש ויזואלי עבור תעשיית האופנה, הפכה את הגעת הכלבים למשרד לחלק חשוב מסדר היום. מכיוון שלעובדים רבים יש כלבים ועל מנת למנוע חיכוכים ובלגן, החליטו בחברה שבכל יום יגיעו שני כלבים למשרד, ובעלי הכלבים מתאמים ביניהם את ההגעה בהתכתבות בקבוצה פנימית. ירון ולנטיל מחברת הסטארט אפ Syte | צילום: אליאנה אטיה יחד עם זאת, הבאת כלבים למשרד היא לא נחלתם של עובדי ההיי טק בלבד. רון שור, סמנכ"ל דולפין פרסום ויחסי ציבור, הוא הבעלים של טומי, בן שמונה וחצי מסוג שיבה אינו, כוכב רשת עולה שמתהדר גם בעמוד פייסבוק ואינסטגרם משלו. "טומי מגיע למשרד על בסיס יומיומי מגיל חצי שנה, כבר שמונה שנים. הוא בהחלט העובד הכי ותיק במשרד", אומר שור. "אם קורה מקרה נדיר שהוא לא מגיע איתי, העובדים האחרים נכנסים אלי למשרד לשאול אם משהו קרה חלילה". טומי ורון בישיבה - אחד סמנכ"ל, השני כוכב רשת עולה | צילום: פרטי View this post on Instagram טומי סוגר את שנת המס 2018 Tommy closes the 2018 tax year #shibatommy #shibasofinstagram #shibasmile #shibainu #shibalove #shibalovers #shiba #shibastagram #shibamania #shibadog #ilovemydog #ilovemypet #ilovemyshiba #dog #dogs #doge #shibe #petoftheday #pet #tax #2018 A post shared by Tommy (@shibatommy) on Jan 15, 2019 at 9:56am PST "הוא בעיקר ישן, אבל כשהוא ער הוא מצחיק אותנו, קורע ניירות (במקום מגרסה) ומפזר בובות ברחבי המשרד. יום אחד קניתי כדור צעצוע לטומי", מספר שור. "אמרתי לו לשבת, וזרקתי את הכדור כלפי מעלה, טומי במקום לקפוץ הסתכל על הכדור והתחיל להתגרד, במקרה המזכירה שלי צילמה הכול בווידיאו, הסרטון נהיה ויראלי בטירוף ואפילו נקנה (בכסף!) לחברת מדיה אנגלית שרצתה להפיץ אותו". סשה ברגמן דהן, מנהלת סטודיו וארט במשרד הפרסום הדיגיטלי בלינק האבאס, מגדלת את ניקיטה, כלבה בת שנתיים, מסוג יורקשר טרייר. "אני מביאה את הכלבה למשרד מאז שאימצנו אותה. לא רצינו להשאיר אותה כגורה לבד בבית במשך יום שלם. מצד שני הבאתי אותה למשרד פרסום, אז אני לא בטוחה מה יותר גרוע". הבוסים מפרגנים, לדבריה, "אבל רק בעל פה. אפילו בונוס אחד בסוף שנה ניקיטה לא ראתה", היא צוחקת. ברגמן דהן גם חושפת פדיחה גדולה: "לפני שניקיטה הורגלה לצרכים בחוץ, המקום החביב עליה להתפנות היה מתחת לשולחן של הבוס – ותודה לדני על הסבלנות". סשה וניקיטה: "אפילו בונוס אחד בסוף שנה ניקיטה לא ראתה" | צילום: פרטי דויד שלי, סאונד מן ומנהל טכני בברלה מיוזיק קלאב להבות חביבה, הוא הבעלים של ג'ק ג'ק, כלב מסוג ג'ק ראסל. "אני עושה בבקרים תחזוקה של מערכות הסאונד, התאורה והווידיאו. ג'קי יושב לידי באולם או מסתובב - הולך למשרד להגיד שלום, וככה כולם יודעים שבאתי. כולם תמיד שמחים לראות אותו". ג'ק ג'ק אפילו הפגין פעם נאמנות יוצאת דופן למקום העבודה, כשהגיע בגשם שוטף לעבודה: "אני גר במרחק 3 קילומטר מהברלה. היה באותו ערב מבול חזק מאוד, נסעתי להופעה של ילדי החוץ, ולא שמתי לב שג׳ק רץ אחרי האוטו. לאחר שעה בערך אני שומע מחדר האומנים, 'איזה חמוד, מסכן הוא רטוב לגמרי, מעניין של מי הוא'. ניגשתי לחדר, וג׳ק קפץ עליי ספוג מים. עד היום לא מצליחים לפענח איך הוא מצא את הדרך לברלה. אף פעם לא הלכנו את זה ברגל, ועוד במבול אדיר", מספר שלי. דויד וג'ק ג'ק: "כולם תמיד שמחים לראות אותו" | צילום: פרטי





