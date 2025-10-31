פרשת "לך לך": הציווי הראשון של אלוהים ליהודי

ברית המילה נכנסת לעולמנו, אבל מעבר לזה, קורה דבר מדהים בפעם הראשונה - אלוהים מצווה בפעם הראשונה ליהודי. לאברהם נאמר לקום וללכת לעבר ארץ ישראל, הוא מצווה וכשמגיע זוכה להיות הראשון שקורא לה "בית". הצטרפו למסע

ברוכים הבאים לשיעור השבועי, והשבוע - "השבוע השמח באמת". למה מכנים ככה את השבוע הזה? מה המסרים של פרשת השבוע, פרשת "לך לך"? מוזמנים להצטרף, מוזמנים לשתף.

1. פרשת לך לך היא הפרשה השלישית בתורה. הפרשה פותחת את סיפורו של אברהם, אבי האומה, ולמעשה את סיפורו של עם שלם. זה לא רק מסע פרטי של זוג, אברהם ושרה, זו התחלה של סיפור גדול, הסיפור שלנו.

2. בפרשה מופיעה מצווה אחת בלבד מתוך תרי״ג מצוות, המצווה הראשונה שאברהם אבינו מקיים: ברית מילה. כמעט מאה אחוז מצאצאיו מקפידים עליה עד היום.

3. אברהם ושרה הם גם היהודים הראשונים, וגם העולים החדשים הראשונים. "לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ", נאמר לאברהם - והוא הלך לארץ ישראל. הוא הראשון שהגיע לארץ ישראל וקרא לה בית.

4. שימו לב למילים "לֶךְ לְךָ" (קשה לתרגם אותן מעברית לשפה אחרת)... הציווי הראשון ליהודי הראשון הוא תתקדם קדימה. תלך. תזוז. תנוע. תפעל. אל תעמוד במקום. תהיה שליח עם תפקיד בעולם הזה. פרשנינו אומרים שהקריאה הזו של אלוקים עדיין מהדהדת בעולם, ואנחנו צריכים רק לשמוע...

5. אבל ההליכה היא לא החוצה אלא פנימה. לך - לך. לגילוי העצמיות שלך, השליחות שלך, הנשמה שלך. שנזכה ללכת, בעקבותיו של אברהם.