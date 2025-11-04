חממי ז"ל, מי שהיה מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, בבוקר 7 באוקטובר מובא למנוחות לאחר שגופתו הושבה מעזה • אלפי אנשים עם דגלי ישראל עמדו בדרך שבה עבר ארונו של מי שנפל בקרבות של אותה שבת שחורה • לחלקה בקריית שאול הגיעו המונים, בין היתר נוכחים הנשיא הרצוג , הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון לשעבר גלנט • אלמנתו ספיר ספדה: "לדעת שאתה פה נותן אוויר לנשימה"

הלווייתו של אל"ם אסף חממי ז"ל, הקצין הבכיר שנפל בקרבות 7 באוקטובר, התקיימה היום (שני) לאחר שגופתו הושבה משבי חמאס. בין הנוכחים שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לקצין הבכיר ביותר שנחטף לעזה: הנשיא יצחק הרצוג, הרמטכ"ל אייל זמיר, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, אלוף פיקוד דרום לשעבר ירון פינקלמן, משפחתו של החלל החטוף איתי חן ועוד.

מאות אזרחים עמדו בצד הדרך עם דגלי ישראל וחלקו לחממי כבוד אחרון, בזמן שארונו עשה דרכו לבית העלמין בקריית שאול. בן 40 בנופלו, אסף הניח אחריו את הוריו קלארה ואילן, את אחיו איתן, את אשתו ספיר ושלושת ילדיהם - אלה, אלון וארבל.

ארונו של אל"ם חממי ז"ל

אזרחים עם דגלי ישראל הגיעו לחלוק כבוד אחרון | צילום: איתן אלחדז-ברק, TPS

ספיר, אלמנתו של חממי, ספדה לו בכאב: "רציתי כל כך סוף אחר, אבל זה כנראה הסוף הכי טוב שיכולתי לחשוב עליו מאז 7 באוקטובר. לדעת שאתה פה נותן אוויר לנשימה. כמה זה קשה כשאין לי שליטה בתוצאה, להילחם באפלה, לשנות עוד דרך, לעלות עוד מדרגה".

ספיר סיפרה כי בימים הראשונים לאחר שנודע דבר נפילתו, התייעצה עם קרנית גולדווסר, אלמנתו של אהוד גולדווסר ז"ל חייל מילואים שנחטף על ידי חיזבאללה בשת 2006: "התקשרתי אליה וביקשתי ממנה להתייעץ על דרכים ופעולות להחזיר אותך. ובסוף השיחה היא אמרה 'ספיר, אני מבטיחה לך, לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל את תחזירי אותו הביתה'. והצלחנו - הצלחנו יחד עם שלם להחזיר אותך הביתה".

"אני יודעת שהשבת חללים חטופים היה ערך עליון עבורך", המשיכה ספיר. "במדינה שלנו לא משאירים אף אחד מאחור. אני יודעת שהיית רוצה להיות האחרון, לדעת שאף אחד לא נשאר מאחור, אבל זה לא קרה - אתה לא האחרון".

ספיר הקריאה את שמות 8 החטופים החללים שנשארו בשבי חמאס והמשיכה: "המשפחות שלהם נמצאות באפלה ובפחד אימים שמישהו יישאר מאחור, במיוחד עכשיו כשהעם עייף ממלחמות, מעצרות ומהפגנות. אבל אני בטוחה שנצליח להחזיר את כולם הביתה, שום אופציה אחרת לא נמצאת על הפרק. אני מבטיחה לך שאמשיך להיות שם עם המשפחות האהובות שלהם כי אני יודעת שזה מה שהיית רוצה".

אימו קלארה ספדה לו בבכי: "בני הבכור, גיבור ישראל, שנפל בקרב הירואי עם תומר וקיריל ונחטף, שב הביתה למולדת. איך בכלל אפשר לכתוב לך הספד במקום ברכה? איך לאסוף את השברים כשהראש והלב מסרבים להתחבר זה לזה ולהאמין. מי יכתוב לי שוב ברכה ליום-הולדת עם החרוזים היפים שלך? מי ישלח לי פתאום הודעה קצרה של 'מה נשמע' שכבר הופכת את היום שלי לטוב יותר?. אילו רק יכולתי לעלות איתך בני הגיבור עד העננים ולומר לך 'בני הגיבור, עשית את שלך'. באת מהאור והותרת אחריך אור. אור של אהבה שאין לה קץ. אין אהבה בעולם כמו אהבה של אימא".

הנשיא הרצוג ספד לחממי: "כמו תמיד אצלך, היית הראשון להגיע, לחתור למגע, לשעוט קדימה ולהסתער על האויב. נלחמת בכל הכוח, בחירוף נפש, שכם אל שכם עם פקודיך - תומר וקיריל ז"ל, להצלת חייהם של תושבי קיבוץ נירים וכל תושבי הנגב המערבי; ונפלת יחד איתם, מות גיבורים, בקרב של כוחות האור נגד החושך".

עוד אמר הנשיא: "אסף חממי סימל, ועדיין מסמל, דור של מפקדים גיבורים, מלח הארץ, לוחמים ללא חת, ערכיים, צנועים, אוהבי אדם ועם. מפקדים שצועדים בראש, שרואים בכך ייעוד, לצעוד בראש - ועושים הכל כדי להגן על מדינת ישראל ואזרחיה, גם במחיר חייהם. חממי היה לאגדה, במיוחד בחטיבת גבעתי. כמילות המנון החטיבה, הוא 'חלם גבעתי ונשם גבעתי'; ופעל תמיד ברוח השורה התחתונה והידועה בהמנון הזה: 'עם גבעתי הלאה ממשיכים'".

מסע הלוויה של אל"מ אסף חממי ז"ל | צילום: עדי חליף

"אתמול, כשהתקשרתי לספיר", המשיך הרצוג "התרגשתי עד עומק הלב מכך שכל מה שהיה חשוב לה לדבר עליו איתי היה הבטחת שובם של כל החטופים החללים לנוף מולדתם. זה רגש וערך כל כך ישראלי, כל כך מקודש. ואכן - המשימה לא הושלמה והזעקה והדרישה הזו חייבת להדהד כאן ובכל העולם. ערך האחריות ברוחו של אסף חממי מחייב אותנו, להשיבם הביתה, את כולם. וכמובן האחריות מחייבת אותנו לחקור עד היסוד".

הרמטכ"ל אייל זמיר ספד גם הוא לחממי וסיפר בין היתר גם על ההיכרות ארוכת השנים בין השניים: "רצתי אחריך בתרח"ט גבעתי, מסתערים יחד אל עבר מטרה באופק כמו שעשו דורות של לוחמים שנשאו אליך עיניים, כמו שעשה החפ"ק שלך, בבוקר שבעה באוקטובר, נכון להסתער איתך מול כל אויב ולהילחם עד כלות".

הרמטכ"ל זמיר מצדיע מעל קברו של אל"ם חממי ז"ל

"החטיבה הדרומית הייתה הרגע שלפני החזרה הנכספת כמח"ט אל חטיבת גבעתי", המשך זמיר. "'כמו חממי ככה גבעתי' - עם הציווי הזה שלחו מ"פים ומג"דים את לוחמי גבעתי שהיו האחרונים לעזוב את הרצועה, להסתער על קיני המחבלים, להשמיד את מנהרות חמאס, להשיב הביתה אותך ואת החטופים כולם. 'בעוז רוח ובנחישות כמו חממי' - פקדו מפקדי גבעתי כשאתה לנגד עיניהם. כמה שהיית גאה בהם חממי, באיזו גבורה הם ולוחמינו כולם הובילו את התמרות של צה"ל בעזה ובזירות רבות מספור מאז, מאותה יממה של כישלון נוראי עד הניצחון שהביא את החטופים החיים לשיקום בביתם", אמר.

אביו של חממי אילן, ספד לבנו: "היית הראשון לצאת לקרב בבוקר ההוא, יצאת קודם כל כחייל של עם ישראל. ולאחר מכן כמפקד החטיבה הדרומית. ברגעים הראשונים כבר הכרזת בקול ברור ויציב. אמירה אחת שלך יצרה ודאות ברגעי אי ודאות. החדירה סדר בלב התוהו ובוהו, קולך נשמע מרמת החייל ועד הדרג העליון של המדינה".

עוד אמר אביו: "היית בן, אח, אבא, מפקד ומנהיג אבל מעל הכל היית אדם של משמעות. בחייך ידעת להעניק משמעות לאחר, להאיר עולמות במבט אחד, במילה אחת. בימים אלה שבהם יש כל כך הרבה רעש של מילים כמו מנהיגות, אנחנו זקוקים יותר מתמיד למנהיגים של משמעות אמיתית. כאלה שמגשרים, שבונים, כמו שאתה היית - אסף שלי".

אחיו של אסף חממי, איתן: "נמנעתי מאוד מלהגיע לכאן, למעט אירועים ממלכתיים, פשוט כי לא היית כאן באמת. משהו בציר החיים שהכרתי השתבש לעד, לא היו הרבה נקודות אור, הרבה השתנה. והיום כשאתה כאן, זו הפעם הראשונה שאני מדבר איתך כנוכח וסוף סוף מרגיש שאני יכול לשתף אותך".

ראש מטה הרבנות הצבאית מצדיע לאסף חממי ז"ל לפני מסע הלוויה | צילום: שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

סיפורו של אל"ם אסף חממי

אל"ם אסף חממי ז"ל מקריית אונו החל את דרכו בצה"ל בחטיבת גבעתי. ב-2010 קיבל את אות מצטיין הרמטכ"ל, התקדם בשרשרת הפיקוד ובין היתר שירת מ-2016 עד 2018 כמפקד גדוד צבר, מ-2018 עד 2020 כמפקד בסיס האימונים החטיבתי של חטיבת הקומנדו ובין 2020 ל-2022 כמפקד חטיבת הנגב.

ב-2022 הוא מונה למפקד החטיבה הדרומית של אוגדת עזה. בטקס חילופי המפקדים אמר: "אנשי החטיבה הדרומית, אני מקבל היום בגאווה ואחריות אדירה את הפיקוד על החטיבה. נמשיך להגן על התושבים בגזרה ולהכין את החטיבה למלחמה".

משפחתו של אל"מ אסף חממי ז"ל | צילום: באדיבות המשפחה

ב-7 באוקטובר נפל בקרב בקיבוץ נירים ונחטף יחד עם סמל ראשון תומר יעקב אחימס וסמל קיריל ברודסקי, לוחמי החפ"ק שלו שהושבו לקבורה.

הראשון שהכריז מלחמה בשבת השחורה

בהקלטות הקשר שנחשפו לראשונה בתוכנית עובדה, נשמע חממי מכריז מלחמה: "חבר'ה, חבר'ה, אנחנו במלחמה, הכול בסדר". מי שהיה מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, והאיש שהיה אמון על הגנת היישובים בחלקו הדרומי של עוטף עזה, שהה בבוקר 7 באוקטובר בבסיס רעים. בתחילת הלווייתו הושמעה ההקלטה.

עם האזעקות הראשונות הוא דוהר אל השטח, יחד עם לוחמי החפ"ק שלו - תומר אחימס ז"ל בן ה-20, וקיריל ברודסקי ז"ל בן ה-19. השלושה נוסעים במהירות אל עבר קיבוץ נירים ומנהלים שם קרב, שבמהלכו נהרגו כל לוחמי החפ"ק.