סגן מפקד פיקוד הדרום במלחמה יוסי בכר חשף כי סהר ברוך שנחטף, נרצח והושב השבוע לישראל הוא אחיינו • "הדמעות חונקות, למה כל הכאב הזה מגיע לתמי אחותי היקרה?", כתב בכר • "נלווה את סהר ביום ראשון, נחזק את ההורים והאחים, ננגב את הדמעות ונקום להמשיך לשקם, לבנות ולחזק את בארי בדרך לחזרה במהרה של כל הקהילה הביתה"

האלוף יוסי בכר, סגן מפקד פיקוד הדרום במילואים מאז שפרצה המלחמה, חשף כי סהר ברוך ז"ל, חטוף חלל שהושב השבוע לישראל, הוא אחיין שלו. בפוסט שפרסם ברשת החברתית, כתב בכר: "הדמעות חונקות, למה כל הכאב הזה מגיע לתמי אחותי היקרה?"

"בתצלום, ימים מאושרים של תמי עם ארבעת בניה; עידן נרצח בשבת, וסהר שיצא מהתופת, נחטף לעזה, שם בליל 8 בדצמבר נהרג במהלך מבצע החילוץ של סיירת מטכ"ל שנכשל", כתב האלוף במיל' שצירף תמונה של בני משפחתו. "נשאיר לאנשי היחידה לפרט אודות שהתרחש. ואנחנו, אנחנו נלווה את סהר עלם החמודות ביום ראשון הקרוב, לקבורה באדמת הלס של בארי, ליד עידן. באותו בית הקברות עם סבתא גאולה, נעמי, כרמל ודנה ושאר אנשי בארי היקרים והאהובים".

בכר המשיך: "המחיר הבלתי נתפס של המלחמה, וכמה סהר היה יכול להיות קרוב עכשיו לחזור... ובכל זאת גם ברגעי התסכול והכאב הללו, צריך להודות, יש כאן הקלה עצומה. יהיה לנו, לתמי ורוני ולאחים גיא וניב, לסבא, מקום לבכות בו, מקום שבו ינוח סהר לעולמים. והכול בזכות לוחמי צה"ל האמיצים, אלה שחזרו משדות הקרב ואלה שלא שבו, אשר בזכות עוז רוחם במלחמה הקשה יצרו את התנאים להסכם לפיו חזרו החטופים החיים, והושב לנו סהר שלנו".

"נלווה את סהר ביום ראשון, נחזק את ההורים והאחים וסבא יצחק הכואב. ננגב את הדמעות ונקום להמשיך לשקם, לבנות ולחזק את בארי בדרך לחזרה במהרה של כל הקהילה הביתה. עוד יחזור להיות טוב כאן בבארי, אנחנו נדאג לזה שכך יהיה".

שלשום זוהה ברוך ז"ל כאחד משני החללים החטופים שהושבו השבוע לישראל. ברוך ז"ל נחטף מקיבוץ בארי בבוקר השבת השחורה בחיים, ונרצח בשבי לאחר ניסיון חילוץ שלא צלח.

סיפורו של סהר ברוך

סהר היה רשום ללימודים בבן גוריון, היה אמור להתחיל ללמוד הנדסת חשמל אך לא הספיק להתחיל. בשבוע שאחרי 7 באוקטובר אמור היה לנסוע לבאר שבע כדי לבחור דירה. חודש לפני השבת הארורה חזר מהטיול הגדול בדרום אמריקה והספיק לעשות גם חלקים משביל ישראל. הוא היה שחקן שח מצוין, אהב סרטי אנימה ומדע בדיוני. הוא היה חד וחכם וריאלי, ומשפחתו מספרת שהיה לו הומור מטומטם ונחמד. אחיו, עידן ברוך (20), וגאולה, סבתם בת ה-81, נרצחו בשבת 7 באוקטובר. סהר הניח הורים - תמי ורוני, ושני אחים - גיא וניב. יממה לפני ההודעה על מותו, פרסם חמאס סרטון ובו טען כי ברוך ז"ל נחטף בעודו בחיים ומת בשטח רצועת עזה.

בבוקר השבת השחורה שהה בבית אימו בבארי, יחד עם אחיו עידן. כבר בשעה מוקדמת נזרקו לתוך הבית רימונים, ועידן נפצע מרסיסים. במשך כל הזמן סהר טיפל בעידן. הם נכנסו לממ"ד וניסו להינעל מבפנים, אבל לא הצליחו, אז הם סגרו את עצמם מבפנים בעזרת ארון. המחבלים הציתו את הבית, ולמרות ההבנה של הסכנה בחוץ, הם החליטו לקפוץ החוצה, סהר עוד הספיק להגיד לאימא שלו, "למות בשריפה זה יותר כואב". ככל הנראה עידן קפץ ראשון, וסהר נשאר לחפש את המשאף של עידן.

הקשר איתם נותק בערך ב-12 בצוהריים. כמה ימים לאחר מכן התבשרה המשפחה על זיהוי ודאי של גופתו של עידן, שהסתבר שנורה בראשו. כל העת סהר נחשב כנעדר, ורק כשלושה שבועות אחרי השבת השחורה, הודיעו למשפחה שהוא נחטף.

ההערכה היא כי סהר מצא את מותו במהלך מבצע חילוץ שנכשל ב-8 בדצמבר 2023. במסגרת המבצע לוחמים מיחידה מיוחדת פרצו למבנה שבו הוחזק על ידי מחבלי חמאס, ונלחמו בהם בקרב פנים אל פנים. יום לאחר המבצע, ארגון הטרור פרסם את דבר מותו. בתחקור המבצע לא ניתן היה לקבוע אם סהר נהרג מאש כוחותינו או בידי המחבלים. המשפחה ביקשה לציין כי מבחינתה סהר נרצח בשבי חמאס, בשל העובדה שהוא נפל בעת שהיה בשבי המרצחים.