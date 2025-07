נושאת המטוסים הסינית שאנדונג - CNS Shandong - עגנה הבוקר (חמישי) בנמל הונג קונג, כחלק ממפגן כוח מתוזמן לציון 28 שנים להשבת האזור לממשל המרכזי בסין. הביקור הסמלי של השאנדונג - יחד עם שלוש ספינות קרב נוספות - צפוי להימשך עד יום שני, וכולל שורה של אירועים פתוחים לקהל המקומי.

הכוח הימי שהגיע לעיר כולל את המשחתות המשגרות טילים יא-נאן וג'אנג'יאנג ואת הפריגטה יונצ'נג, כולן חלק ממה שהתקשורת הסינית מכנה "כוח תקיפה ימי מודרני של הדור החדש". צבא השחרור העממי (PLA) חילק 10,000 כרטיסים חינם לציבור דרך חשבון הוויצ'אט שלו - כולל 2,000 כרטיסים לסיורים על סיפון השאנדונג עצמה, שעוגנת סמוך לנמל ויקטוריה המפורסם.

The aircraft carrier Shandong of the Chinese People's Liberation Army Navy is slowly sailing toward Hong Kong's Victoria Harbour.



The carrier group will visit Hong Kong for five days. #PLA #navy #HongKong @China_Navy @ChinaBugle pic.twitter.com/7ONslcDE1H — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) July 3, 2025

הביקור, מעבר למשמעותו הפוליטית המקומית, נועד לחשוף את הציבור בהונג קונג - ובעקיפין גם את שאר העולם - ליכולות הצבאיות הגוברות של סין בזירה הימית. לדברי התקשורת הרשמית, מדובר בהזדמנות לאזרחים "להכיר מקרוב את התקדמות ההגנה הלאומית והמודרניזציה הצבאית בעידן החדש".

השאנדונג, שנכנסה לשירות ב־2019, היא נושאת המטוסים הראשונה שנבנתה כולה בסין - והיא סמל מובהק לכניסת בייג'ינג ל"עידן שתי נושאות המטוסים". קדם לה הכלי ליונינג, ששודרג מספינה סובייטית ונכנס לשירות ב־2012. לעומת הליונינג, השאנדונג כוללת סיפון טיסה גדול יותר, מגדל שליטה מוקטן ליעילות תפעולית, האנגרים רחבים יותר, ומערכות נשק וחיישנים חדישים.

A fleet of the Chinese People's Liberation Army Navy led by the aircraft carrier Shandong arrived in the Hong Kong Special Administrative Region on Thursday morning. #PLA #navy #HongKong pic.twitter.com/qq2NBInrgh — China Daily (@ChinaDaily) July 3, 2025

ביקורה של השאנדונג בהונג קונג הוא לא רק מחווה כלפי האוכלוסייה המקומית, אלא גם הצהרה גלויה של סין על שאיפותיה הימיות - בייחוד במקביל להתעצמות הנוכחית של הצי האמריקאי באסיה. סין מאותתת: היא לא רק בונה נושאות מטוסים, אלא מפעילה אותן בשטח - ובמיקום רגיש סמוך למים הבינלאומיים של ים סין הדרומי.

העובדה שמדובר בביקור פתוח לתקשורת ולציבור, ולא באימון סגור בים, מצביעה גם על שימוש מודע בלוחמה תודעתית - שילוב של עוצמה טכנולוגית והפגנת נוכחות צבאית.

נושאת המטוסים הסינית | צילום: Sawayasu Tsuji/Getty Images

נושאת המטוסים הסינית | צילום: PETER PARKS/AFP via Getty Images | ChinaDaily / X