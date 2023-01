חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות, חושפת יכולות חדשות ומתקדמות במערכת ה-Drone Dome שמאפשרות גילוי ויירוט רחפנים ומטוסים ללא טייס בטווחים ארוכים, כולל באמצעות לייזר.

המערכת שמכונה "כיפת רחפן" תאפשר ליחידות מתמרנות לזהות ולנטרל איומים אוויריים, הרבה לפני שאלה יכולים לסכן אותם. בנוסף היא מאפשרת הגנה על בסיסי צבא, שטחי כינוס ונכסים אסטרטגיים כמו שדות תעופה. רחפנים ומטוסים ללא טייס נחשבים כיום איום משמעותי על יחידות קרביות בחזית ועל שיירות לוגיסטיות, שתמיכתן חשובה לביצוע תקיפות והתקדמות קרקעית. בחודשים האחרונים ניתן לראות את זה היטב דרך התיעוד הרב שיוצא מאוקראינה.

בסרטונים הרבים מהחזית שם, ניתן לראות איך הכלים האלה מאתרים טורי שריון, עמדות ארטילריה ועמדות לוחמים. עוד ניתן לראות איך רחפני נפץ "מתאבדים" על רכבים וחיילים, כאשר עשרות עמדות כאלה מושמדות שם.

הטווחים והיכולות ששודרגו

פיתוח חדש ומסווג ברובו של רפאל, מאפשר כעת טווח שיבוש מקסימלי של 70 ק"מ כשמעבר לזה המערכת מסוגלת לזהות איומים כבר ממרחק של יותר מ-150 ק"מ. יכולות ייחודיות אלה מביאות את המערכת הזו, "שהוכחה כבר בשדה הקרב" כפי שמציינים ברפאל, אל השלב הבא, תוך הצגת ביצועים מתקדמים ממרחקים ארוכים.

ככל שטווח הגילוי גדול יותר, כך הכוח עליו המערכת מגנה יכול להתארגן ולתת מענה לאיום. במיוחד כאשר היא מסוגלת לנטרל את הרחפן או הכטב"מ (כלי טיס בלתי מאויש) בטווח של 70 ק"מ, שזה אגב הרבה יותר ארוך מטווח של תותח ממוצע, שאותו רחפן יכול למשל להכווין.

מדובר במערכת מודולרית גמישה, הנשלטת מעמדת פיקוד מתקדמת, אותה ניתן להציב במתחם קרקעי בו נמצא כוח צבאי, על כלי רכב ואף ספינות. מרגע שהיא מופעלת, המערכת בונה סוג של "כיפה" לא נראית לעין שמספקת הגנה לאורך כל שעות היממה ובכל מזג אוויר.

הדגמת המערכת מול רחפן | צילום: RAFAEL

הדגמה להצבת המערכת בבסיס צבאי | צילום: RAFAEL

על ידי שילוב של סנסורים לגילוי אותות, אלקטרואופטיים ומכ"מ רב משימתי, המערכת, מרגע שבו מזהה איום כמו רחפן, משבשת את התקשורת, מה שגורם לכלי המאיים לאבד שליטה. אפשרות נוספת, היא ליירט את האיום עם לייזר.

"יעילה נגד כל סוגי האיומים"

"היכולות החדשות של המערכת כוללות טכניקות שיבוש מגוונות המאפשרות למערכת לספק הגנה מקיפה נגד מתקפות ממרחקים וגבהים משתנים", מדגישים ברפאל. "Drone Dome יעילה כנגד כל סוגי האיומים מכלי טיס בלתי מאוישים (UAV) מסיווג I וסיווג II - מסחריים וצבאיים כאחד".



כמו כן מציינים בחברה כי המערכת, שיכולותיה הוכחו, מוכנה לשימוש, מבצעית והיא מהווה פתרון מתקדם במיוחד שנפרס בהצלחה במספר מדינות החברות בנאט"ו, במדינות במזרח התיכון ובאסיה, בהגנה על גבולות, מתקנים צבאיים ואירועים גדולים.

The British MoD Employed #Rafael’s DRONE DOME to Defend the G7 Summit from Drone, UAV threats pic.twitter.com/hlfzdVFVqr — Defence Decode® (@DefenceDecode) September 13, 2021

בעבר הגנה המערכת על כנס מנהיגי המעצמות ה-7-G בבריטניה. על פרסומים זרים, מערכת ה-Drone Dome סופקה גם לאיחוד האמירויות. זה קרה אחרי שחיפשו פתרון מוכח להגן על התערוכה המקושרת שלהם לפני כשנה, אז חששו שיהיה ניסיון איראני לפגוע במתחם עם מל"טים ורחפנים.

ב"וול סטריט ג'ורנל" דיווחו אז כי באיחוד האמירויות פנו בחשאי לישראל, כדי לקבל הגנה מפני האיום הזה של האיראנים, בין השאר את המערכת של רפאל. דיווחים דומים פורסמו גם במקרה של תערוכת האוויר הגדולה בבחריין ביוני 2022.