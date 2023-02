הממשל בארה"ב שוקל להעביר לאוקראינה נשק שהאיראנים ניסו להבריח למורדים החותים בתימן. מדובר בעשרות אלפי רובים ומקלעים, מיליוני כדורים, טילים נגד טנקים ואמל"ח נוסף מהברחות שהאמריקאים סיכלו בעבר. "המהלך החריג יפתח קו אספקה חדש של כוח אש שאמריקה ובעלות בריתה יוכלו לנצל, בזמן שהן נאבקות לענות על הצורך של אוקראינה באמצעי לחימה", נכתב ב"וול סטריט ג'ורנל", שחשף את הדיונים בנושא.

בכיר בצבא ארה"ב חשף כי הם שוקלים להעביר בתור התחלה 1,600 רובי סער מסוג קלצ'ניקוב, 1.6 מיליון כדורים, כ-7,000 ערכות חבלה ומספר לא ידוע של טילי נ"ט. כל זה חלק קטן מאמצעי לחימה שנתפסו על ספינות איראניות שניסו להבריח את הנשק לתימן. בחודשים האחרונים נתפסו מספר ספינות איראניות ועליהם אמצעי לחימה, שמאוחסנים כיום בבסיסים של צבא ארה"ב באזור.

מהלך כזה יהיה סוג של אירוניה, לאור העובדה שאיראן בכלל מספקת לאויב של אוקראינה, צבא רוסיה, אלפי מל"טים מתאבדים וצפויה להעביר להם בקרוב גם טילים בליסטיים לטווח קצר.

#Ukraine: The Ukrainian Melitopol TDF Battalion published a very interesting video of them using four 120mm mortars incorrectly said to be American. In fact things are even more curious- these mortars are not American, but Iranian copies of the Israeli Soltam K6 called the HM-16. pic.twitter.com/VPnAaN9JtZ — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 13, 2022

לפני כמה חודשים התפרסם תיעוד של מרגמות, פצ"מרים ורקטות איראניות שצבא אוקראינה הפעיל נגד הרוסים ואף נטען כי מדובר ב"העתק איראני של מרגמה ישראלית" היו מומחים שהעלו ספקולציות כי מדובר באמל"ח שנתפס מהברחות איראניות שסוכלו, אותו האמריקאים העבירו לאוקראינה. האמריקאים מצדם סרבו לאשר את הפרטים.

למרות שצבא אוקראינה משקיע מאמצים רבים בהסבת נשק לתוצרת מערבית, עדיין עיקר האמל"ח שלהם מתוצרת רוסית. לכן העברה של אמל"ח איראני המבוסס על רוסי מסייעת להם רבות. מבחינת האמריקאים מדובר באספקה שכמעט ואינה דורשת השקעה כספית, כאשר הנשק הזה פשוט שוכב במחסנים שלהם.