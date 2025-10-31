לאחר שכ"ץ הודיע שלא תשוב לתפקידה, תומר-ירושלמי הגישה מכתב התפטרות לרמטכ"ל זמיר בפגישה עימו • במכתב היא הודתה בהוצאת החומרים וכתבה: "לא כך תכננתי לסיים את שירותי הצבאי" • הנימוק שלה להדלפה: "ניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד אכיפת החוק בצבא" • גורמים במערכת אכיפת החוק: תומר-ירושלמי היא החשודה המרכזית בפרשה ותיחקר באזהרה בימים הקרובים

הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי הגישה היום (שישי) את מכתב התפטרותה בפגישה עם הרמטכ"ל. זאת, לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע שלא תשוב לתפקידה ולמעשה קבע כי הוא מודחת. במכתב ההתפטרות הודתה הפצ"רית: "אישרתי להוציא חומר לתקשורת בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד אכיפת החוק בצבא". גורמים במערכת אכיפת החוק הבהירו: "הפצ"רית היא החשודה המרכזית – תיחקר באזהרה בימים הקרובים".

לאחר שהגישה את התפטרותה, שר הביטחון והרמטכ"ל סיכמו: זמיר יגבש רשימת מועמדים לתפקיד הפצ"ר, שתועבר להכרעת כ"ץ. ביום ראשון היועמ"שית זומנה לדיון בוועדת החוקה בכנסת, לישיבה שכינס חבר הכנסת רוטמן תחת הכותרת: "מניעת ניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית".

הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי | צילום: לשכת עורכי הדין

תומר-ירושלמי התייחסה במכתבה לפרשה שהתפוצצה בבסיס שדה תימן והביאה אותה, כך לדבריה, לאשר את הדלפת הסרטון ממצלמות האבטחה בבסיס. "העצורים בשדה תימן הם מחבלים ופעילי טרור מהסוג הגרוע ביותר וחובה למצות איתם את הדין, אך אין בכך כדי לגרוע מחובתנו לחקור כאשר מתקיים יסוד סביר לחשד לביצוע מעשה אלימות כלפי עצור", נימקה. "תובנה בסיסית זו, שקיימים מעשים שאסור לעשותם גם לנקלים שבעצורים – כבר אינה משכנעת את כולם".

היא קשרה בין העובדה שאישרה את הדלפת החומרים לבין הסערה שקמה אחרי שפורסמו התיעודים של שוטרי מצ"ח שהגיעו לעצור את החשודים בבסיס. פרסום התיעודים על המעצרים, הביאו מאות מפגנים, מלווים בחברי כנסת ושרים, למחות ולפרוץ לבסיס בעצמו.

הפריצה לבסיס שדה תימן אחרי היוודע דבר מעצרם של החיילים בבסיס | צילום: דודו גרינשפן, פלאש 90

"בשנתיים האחרונות נדרשתי לפעול להגנתה של היחידה ולהגנתם של משרתיה מפני מסע דה-לגיטימציה פסול וכוזב", כתבה הפצ"רית. "קציני וקצינות הפרקליטות הצבאית מצאו עצמם נתונים למתקפות אישיות, להטחת עלבונות חריפים ואף לאיומים של ממש – כל זאת, משום שעמדנו על משמר שלטון החוק בצה"ל".

תומר-ירושלמי הודתה: "כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית, ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל – אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא". היא הדגישה: "אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה, מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית של צה"ל.

מכתב ההתפטרות של הפצ"רית למעשה קושר בינה לבין החשדות נגדה: הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ, שיבוש הליכי משפט וזיוף בנסיבות מחמירות של מסקנות הבדיקה הפנימית שערכה. נציין שבמכתב שהגישה לרמטכ"ל לא התייחסה לתצהיר הכוזב שהגישה לבית המשפט בעניין החקירה.