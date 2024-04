7:12 - חילופי אש במחנה הפליטים בג'נין - אין נפגעים

כוחות צה"ל נכנסו במהלך הלילה למחנה הפליטים בג'נין. כחלק ממבצע חטיבתי שכלל לוחמים רבים וכלים הנדסיים, חשפו הכוחות את הצירים ממטענים ותפסו מבוקשים. במהלך המבצע היו חילופי אש עם מחבלים ונזרקו לעבר הכוח מטענים, אך זה יצא ללא נפגעים.

06:30 - הנשיא ביידן למנהיגים מוסלמים-אמריקנים: רעייתי ג'יל דוחקת בי לעצור את המלחמה בעזה

ב"ניו יורק טיימס" מדווחים כי נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נפגש עם מנהיגים מוסלמים-אמריקנים בבית הלבן ביום שלישי וסיפר להם כי רעייתו ג'יל דוחקת בו להביא לסיום המלחמה בעזה. "היא אומרת לי עצור את זה, עצור את זה עכשיו", אמר.

05:50 - שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין שוחח עם שר הביטחון יואב גלנט,

05:35 - צבא ארה"ב: יירטנו טיל בליסטי ושני כטב"מים ששוגרו על ידי המורדים החות'ים בתימן

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי הצבא האמריקני יירט אתמול טיל בליסטי נגד כלי שיט ושני כטב"מים באזור ים סוף. על פי ההודעה לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

