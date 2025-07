סבב איומים חדש לפני תקיפה נוספת? נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לריאיונו של שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שהתראיין ב-FOX NEWS ואמר: "לא נוכל לוותר על זכותנו להעשיר אורניום". אמירה זו הובילה את טראמפ לאיים באופן ישיר על איראן ולומר: "אם נצטרך - נתקוף שם פעם נוספת".

"בעקבות האיומים מישראל ומארצות הברית בעבר לא הייתה לנו שום ברירה אלא להגן על תוכנית הגרעין, כולל החומרים וכולל המדענים.

"המסר שלי לארצות הברית הוא ברור: 'אנחנו צריכים ללכת למו"מ על תוכנית הגרעין'", אמר עראקצ'י בריאיון שבו הדגיש את חשיבות המו"מ עבור איראן. "הנזק למתקני הגרעין בשל התקיפות חמור ורציני. העשרת האורניום הופסקה לפי שעה", הוסיף.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi: "Our facilities have been damaged — seriously damaged ... The facilities have been destroyed." pic.twitter.com/pqb6N1qWyU