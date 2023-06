שר ההגנה הגרמני, בוריס פיסטוריוס, דורש מסין להפסיק לגייס ולהעסיק טייסים לשעבר בחיל האוויר הגרמני. בגרמניה חוששים שהטייסים שיצאו לעבוד באימון טייסים של חיל האוויר הסיני תמורת שכר גבוהה במיוחד, יחשפו סודות של נאט"ו.

מדובר בפרשה שהתפוצצה בשנה שעברה, אז התברר שטייסים לשעבר מחיל האוויר האוסטרלי, האמריקאי ואחרים, מאמנים טייסים סינים תמורת שכר גבוה. מה שעורר גל ביקורת רחב וחשש מחשיפת סודות.

"העליתי את השאלה לגבי טייסי חיל האוויר של גרמניה שגויסו ככל הנראה להכשיר טייסים (סינים)", אמר שר ההגנה הגרמני פיסטוריוס בתדרוך לכתבים. דבריו נאמרו אחרי שפגש את עמיתו הסיני, לי שנגפו, בוועידת הגנה וביטחון בסינגפור.

"ציינתי בבירור שאני מצפה שהדבר הזה ייפסק מיד. ציינתי בפניו (של שר ההגנה הסיני) שכנראה גם הוא לא יהיה מרוצה אם אנסה לעשות את אותו הדבר", הוסיף פיסטוריוס. לדבריו, השר הסיני "לא הכחיש את זה אבל הפחית בחשיבות של התוכנית".

#German Defense Minister Boris Pistorius has said that he warned his #Chinese counterpart, General Li Shangfu, against using former Bundeswehr pilots to train the Chinese military. #Berlin’s defence chief claimed that Li did not deny the practice of the Chinese hiring… pic.twitter.com/xjYcPeU2Na — Resonant News (@Resonant_News) June 4, 2023

דברי שר ההגנה נאמרו אחרי שה"דר שפיגל" וערוץ הטלוויזיה הציבורי ZDF חשפו בסוף השבוע שמספר טייסים לשעבר בחיל האוויר הגרמני הועסקו בשנים האחרונות על ידי סין, במטרה להכשיר ולאמן את הטייסים שלה. עוד נחשף כי משכורותיהם של הטייסים הגרמנים שולמו ככל הנראה באמצעות חברות באיי סיישל.

העניין הזה מעורר דאגה בקרב חברי הוועדה הפרלמנטרית שמפקחת על השירותים החשאיים הגרמנים. "אנו חוששים שאנשי צבא שעבדו בעבר עבור גרמניה יכולים לעסוק בעבודות שעלולות להוביל אותם לבגוד ולמסור סודות מדינה", אמר ראש הוועדה הפרלמנטרית ל-ZDF.

מהפרסום עולה שמדובר בעיקר בטייסי קרב שהטיסו מטוסי יורופייטר טייפון ומטוסי טורנדו. עוד ציינו בגרמניה שכחלק מהשירות שלהם, כולם השתתפו בתרגילים בינלאומיים של ברית נאט"ו. בברלין חוששים שסודות הנוגעים לשיטות לחימה אווירית וטקטיקות בהן נאט"ו משתמשת, עלולים להתגלות בפני הסינים. ZDF דיווחו בנוסף שמשרד ההגנה מתכוון לפתוח בחקירת הנושא.

מטוסי יורופייטר-טייפון של חיל האוויר הגרמני | צילום: Morris MacMatzen/GettyImages

הסכומים שמציעה סין לטייסים

דיווחים דומים התפרסמו בחודשים האחרונים גם בבריטניה ובארצות הברית. משרד ההגנה הבריטי אישר שלפחות 30 טייסי חיל האוויר המלכותי שפרשו משירות, נשכרו על ידי הסינים במטרה לאמן את טייסי חיל האוויר שם, בתמורה לשכר גבוה.

אמנם הטייסים הבריטים לא עברו על החוק. אולם משרד ההגנה בלונדון הוציאו הודעה חריגה במטרה למנוע את המשך העבודה שלהם שם וגיוסים חדשים. בנוסף אמרו שם שהם גם "בוחנים את השימוש בהסכמי סודיות". על פי הבריטים השכר שהסינים מצעים גבוה. "מדובר בחבילה כספית מאוד משתלמת אותה הסינים מציעים ויכולה להגיע עד ל-270 אלף דולר".

טייסים במטוס קרב J-10 סיני | צילום: Sport Images/Getty Images

אחרי הפרסום הבריטי, התברר גם שהסינים גייסו טייסים לשעבר מחילות האוויר של אוסטרליה וניו זילנד, שם פתחו בחקירה. בנוסף ישנם גם טייסים אמריקאים שלפחות נגד אחד מהם גם נפתחה חקירה, אם כי אין הוכחה שמי מהטייסים מסר סודות לסינים.

על רקע המתיחות הגוברת בין סין לטייוואן והדיווחים הרבים על הכנות לפלישה סינית, נטען שהם משקיעים מאמצים רבים בגיוס טייסים מערביים, שיסייעו להם לאמן את הטייסים שלהם. לצד אימון בשיטות לחימה מערביות, הסינים ביקשו מהם ללמד אותם כיצד טסים במטוסי קרב מערביים, אופן הטיסה, קרבות אוויר ועוד. כך עולה מהדיווחים.

ככל הידוע, הטייסים המערביים לא חשפו סודות ומידע מסווג. אולם מומחים בתחום טענו מנגד כי הדרכה ואימון של קרבות אוויר, מביאים בהכרח לחשיפת שיטות לחימה. בינתיים, כמו שזה נראה הפרשה ממשיכה לעורר הדים, וההערכה היא שיתגלו מקרים גם במדינות נוספות.

מטוס קרב סיני J-10 בהכנה על הקרקע | צילום: NOEL CELIS/AFP