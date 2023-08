צה"ל יצטייד בטילי לאו חדשים מדגם A12 זאת אחרי ניסויים וקידום העסקה על פי החלטת זרוע היבשה, בכפוף לנהלי הרכש של משרד הביטחון. הטילים מהסוג החדש של חברת "Nammo" נחשבים מדויקים יותר ויעילים נגד מבנים. הם משמשים בעיקר ללוחמת שטח בנוי, מה שיסייע לצה"ל בפעילות מעצרים באיו"ש ובנהלי "סיר לחץ" המופעלים במסגרת פעילויות אלו, בעת התבצרות מחבלים.

בכוונת צה"ל לרכוש כמה מאות טילי לאו מהדגם, הנחשב אידיאלי לשימוש נגד סוגים שונים של מבנים ובניינים. גורמים בצה"ל אמרו ל- mako שטיל הלאו החדש ישפר משמעותית את היכולות של הכוחות הלוחמים בשטח בנוי. בנוסף שהטיל זול יותר מ"מפצח האגוזים" ("מטאדור") וירכשו אותו באמצעות הסיוע הביטחוני האמריקאי מחברת "נאמו טליי" מארה"ב.

Portable anti-tank and anti-structure systems for Carabinieri (gendarmerie). Consultation is foreseen for the M72 series AT-RPG, the supply is executable by Nammo Raufoss AS (Norway). Versions are M72 EC LAW (AT) and M72 ASM RC (anti structure). Both are also adopted by Finland. pic.twitter.com/xSkhiRZfVL — Ciro Nappi (@CiroNappi6) July 11, 2022

עוד אמרו בצה"ל שהטיל יגדיל את סל הכלים של הלוחמים בשטח הבנוי, יחד עם המטאדור ומערכות נוספות בהן ישתמשו בהתאם למשימה ולמטרה. לדגם הלאו החדש טווח מינימלי של 15 מטרים, טווח יעיל של כ-300 מטרים וטווח מקסימלי של ק"מ. קוטר הטיל 66 מ"מ ומשקלו 4.2 ק"ג בלבד, עם משגר חד פעמי כך שלאחר הירי הלוחם זורק אותו וממשיך במשימתו.

עוד ציינו בחברה שהוא פשוט להפעלה. בהתאם למטרה, ניתן להתאים את ראש הנפץ שלו כך שיתפוצץ לאחר חדירת המטרה ולייצר את אפקט הפיצוץ בתוך החדר ולא עם הפגיעה בקיר. באתר החברה נכתב שהטיל יעיל נגד "בטון, לבנים, ביצורי עפר, כלי רכב, זכוכית ודלתות".

טילי הלאו שיש כיום בצה"ל הם מדגם A7 ו-A9, שרובם נרכשו בשנת 2012. זרוע היבשה בוחנת בתקופה האחרונה מספר אמצעי לחימה אותם מעוניינים להכניס לשירות ביחידות המיוחדות ובגדודים. לאחרונה הוחלט של על ניסויים ואישור גם לאמל"ח של חברות ישראליות, בהם גם רובי סער חדשים מסוג "אמתן", "ערד" ו"סילבר שאדו".

לוחם צה"ל עם "מפצח האגוזים" במבצע האחרון בג'נין | צילום: דובר צה"ל