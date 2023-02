צבא ארה"ב וסעודיה פתחו באימון משותף בגזרת ים סוף שמטרתו "לבחון את שיתוף הפעולה בין הצבאות אל מול איומי האזור" ובנוסף, "החלפת מידע בין הצדדים", כפי שאמר הגנרל הסעודי סעוד אל-עוקאלי. במקביל, באזור אינדונזיה פתחו ארה"ב, אוסטרליה ועוד צבאות באימון משולב באש חיה. בזמן שהרגיל הראשון נחשב למסר לאיראנים, השני נערך במקביל למתיחות מול סין וכמסר לממשל בבייג'ינג.

התרגיל האמריקאי-סעודי, "Native Fury 22", ימשך כחודש ימים וישתתפו בו כמה מאות חיילי מארינס, בהם גם אנשי היחידה הלוגיסטית הטקטית הראשונה, שיחד עם הסעודים יבחנו את שיתוף הפעולה של הצבאות בתחום האספקה, חילוץ ותחזוקה תחת אש. המארינס הגיעו עם עשרות רכבי לוגיסטיקה טקטיים, אותם הנחיתו מהים ומהאוויר במסגרת התרגיל המשותף.

#Marines with @1stMLG guide Marine Corps tactical vehicles into a Logistics Support Area established in the Kingdom of Saudi Arabia during exercise Native Fury 22, Aug. 11.



Native Fury 22 strengthens the United States’ long-standing relationship with the Saudi Armed Forces. pic.twitter.com/OtvsngrIj1 — U.S. Marines (@USMC) August 13, 2022

דיווחים על האימון המשותף התפרסמו גם בכלי תקשורת איראנים, שם נתנו דגש לתמרונים המשותפים בים האדום, שנועדו להעביר מסר למשטר בטהרן. בארה"ב גם אישרו עסקה למכירת 300 טילי פטריוט וציוד צבאי נוסף בהיקף של 3.05 מיליארד דולר, מה ש"ישפר את יכולתה של סעודיה לעמוד באיומים נוכחיים ועתידיים".

סין: "ארה"ב מקימה עוד נאט"ו"

במקביל לאימון שנועד להעביר מסר לאיראנים, באזור אינדונזיה החל תרגיל צבאי גדול "Garuda Shield 2022", הכולל למעלה מ-5,000 חיילים מהצבא המקומי, מארה"ב, אוסטרליה, יפן וסינגפור, שמטרתו גם העברת מסר לסינים על רק המתיחות סביב טייוואן. האימון כולל שימוש נרחב באש חיה וגם בו, ניתן דגש על שיתוף פעולה בתחום הלוגיסטיקה כמו גם תרגילי פשיטה מהים, הפעלת כוחות מיוחדים ועוד.

Soldiers of the @USArmy, @tni_ad, @mindefsg and @AustralianArmy conducted a combined field training exercise as part of Super Garuda Shield 22 in Baturaja, Indonesia on Aug. 9, 2022. #FreeandOpenIndoPacific pic.twitter.com/7lOFOiuUnS — 7thInfantryDivision (@7thID) August 12, 2022

הסינים ממש לא אהבו את האימון הזה, אחד מיני רבים והאשימו את ארה"ב שהיא מקימה באזור כוח דומה לנאט"ו. בכך לטענת הסינים, ארה"ב מגבירה את המתיחות באזור.

"סין פועלת באגרסיביות באזור ובכל שנה מעלה את רף הדרישות שלה, במסגרת התביעות כמעט על כל ים סין הדרומי", אמר בתגובה מפקד ארה"ב באזור ההודי-פסיפי, אדמירל ג'ון אקווילינו. כדי לחדד את המסר מול הסינים, הוא אף הוסיף כי המדינות המעורבות באימון מאותתות על קשריהן החזקים אל מול "תרגילים המאיימים של סין והאיום שלה על טייוואן".

"פועלת באגרסיביות באזור". אימוני הצבא של סין | צילום: STR/AFP/GettyImages