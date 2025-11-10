משרדי ההגנה של רומניה והולנד מדווחים על סיום ההעברה של 18 מטוסי קרב מסוג F-16 שיצאו משירות בחיל האוויר ההולנדי והועברו לידי חיל האוויר הרומני, במסגרת עסקה שהשווי שלה רק אירו אחד. עם זאת, העסקה כוללת תשלום נוסף של מע"מ בסכום של 21 מיליון אירו, המתבסס על הערך המלא של המטוס וחבילת התמיכה הלוגיסטית.

מדובר בעסקה שמזכירה מסירה קודמת של 22 מטוסי קרב גרמנים לשעבר מסוג מיג-29, מטוסים שהגרמנים העבירו לפולין בשנת 2002 תמורת סכום סמלי של יורו אחד לכל מטוס. אותה עסקה יצאה לפועל אחרי איחוד גרמניה המזרחית והמערבית, כשהם החליטו להתבסס על נשק מערבי ולהיפטר מהנשק הרוסי של גרמניה המזרחית, אחרי בחינה מודיעינית כמובן.

בעסקה הנוכחית, של רומניה והולנד, המטוסים מופעלים על ידי מרכז האימונים האירופי למטוסי F-16 או EFTC, שנמצא ברומניה. שם הם ימשיכו לשמש להכשרה ואימון של טייסי קרב רומנים ואוקראינים על מטוס הקרב הזה.

מטוסי חיל האוויר המלכותי ההולנדי בפעילות נאט"ו | צילום: EFFREY GROENEWEG/ANP/AFP/GettyImages

העברת מטוסי ה-F-16 לשליטה רשמית של הרומנים, תאפשר להכשיר יותר טייסים על מטוס הקרב מהסוג הזה, ולהגדיל את מכסת הטייסים האוקראינים שצי מטוסי ה-F-16 שלהם גדל משמעותית בשנה האחרונה וצפוי לגדול עוד יותר. העברת מטוסי ה-F-16 התאפשרה אחרי שחיל האוויר ההולנדי קיבל לידיו את מטוסי ה-F-35A שהחליפו את המטוסים הוותיקים כשעל פי הדיווחים, תהיה לחמקנים ההולנדיים יכולת לבצע גם משימות תקיפה גרעיניות.

במסגרת יוזמת ה-EFTC, משרד ההגנה הרומני סיפק את בסיס האוויר ה-86 בנוסף למתקני אימונים ותמיכה בסיוע מדינות נוספות. הולנד סיפקה את מטוסי הקרב ולוקהיד מרטין סיפקה את המדריכים והתחזוקה. חיל האוויר האוקראיני קיבל לידיו 87 מטוסי F-16 מארבע מדינות אירופאיות שונות אחרי שארצות הברית אישרה סופית את ייצוא המטוסים לקייב.