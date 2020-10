View this post on Instagram

״עוצר יציאות״ אני בטוחה ששמעתם בתקשורת על כך שכלל חיילי צה״ל חזרו לסגר מלא בבסיסים לתקופה של כחודש ויותר מכך, אז ״כלל חיילי צה״ל״ זו הגדרה גדולה מדיי ביחס למצב. כלל חיילי צה״ל ״הפשוטים״ הם אלו שנמצאים כרגע בבסיסים ונערכים לסגירה של חודש ויותר. כשבאותו הזמן, הקצינים והנגדים (גם אלו שאין להם ילדים ומשפחה לגדל) יוצאים על בסיס קבוע בכל סופ״ש בזמן שחייליהם סוגרים שבתות וחגים. מי שלא נמצא בשירות סדיר חסין לקורונה ולא ידענו?!?!?! יציאתם של אותם הקצינים והנגדים מסכנת את בריאות כל החיילים שאליהם הם חוזרים בכל שבוע מחדש לאחר שנפגשו עם משפחותיהם וחבריהם בזמן שהותם בבית. רק בשבוע האחרון התגלו קצינים רבים כחולי קורונה בבסיס שבו אנחנו משרתות, כאלו שהיו בבית וכן גם כאלו שהפרו את תנאי הסגר האזרחי. בנוסף, גם עובדי שקם ומטבח שבשירות סדיר ממשיכים בסבבים של שבוע שבוע, נפגשים עם אנשים בבית ובסופו של דבר חוזרים להכין לנו אוכל ולהסתובב בנינו כמו כולם. מספר החולים והמבודדים שנמצאו בבסיס שלנו בשבוע האחרון גובר על הכל!! שכן גם במגורים בקומה מעלינו שוהה חולה ואנחנו מרגישות חוסר ביטחון בריאותי מטורף!! אנחנו מאמינות בשיוויון בין כל החיילים וניכר שיש אפליה חד משמעית בין חיילי צה״ל שמיישמים את ההנחיות של הסגר . וכן ההנחיות צריכות להיות מיושמות על כלל החיילים מלבד לחריגים, כך שאין יציאה ואין כניסה, בין אם זה מהבית/מהבסיס. אז למישהו יש תשובה למחדל הזה? הרי אם נעלה את זה לקצינים שלנו נקבל עונש ואין לנו למי לפנות!! גם מסכימים? מכירים מישהו שיכול לקדם את הנושא? שתפו! שתפו! שתפו! #אנחנו_לא_חסינים #שוויון #צהל #קורונה #גם_לנו_אכפת #אחדותואכפתיות